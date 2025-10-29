Stödpedagog till daglig verksamhet
Publiceringsdatum2025-10-29Beskrivning
Vill du göra skillnad i människors liv? Som stödpedagog inom daglig verksamhet i Essunga kommun får du en nyckelroll i att stödja och utveckla våra deltagare.
Du arbetar i en flexibel och kreativ miljö där din pedagogiska kompetens och ledarskapsförmåga värderas högt. I vår lilla kommun ser du tydliga resultat av ditt arbete och har möjlighet att påverka verksamheten direkt.
Vi söker dig som är självständig, samarbetsvillig och strukturerad, med personlig mognad och kreativitet. Du har specialistkunskap inom området och ett helhetsperspektiv i ditt arbete.
Välkommen till en arbetsplats där samarbete och innovation står i centrum - i hjärtat av Västra Götaland!Dina arbetsuppgifter
Som stödpedagog skapar du en meningsfull och stimulerande vardag för deltagare med olika behov. Du planerar och genomför pedagogiska aktiviteter, ger individuellt stöd och arbetar för att deltagarna ska nå sina mål. Du samarbetar med kollegor och externa aktörer för att skapa en trygg och utvecklande miljö, och dokumenterar deltagarnas framsteg.
Din pedagogiska insikt och förmåga att inspirera andra är central, och du får möjlighet att påverka verksamhetens innehåll och riktning.Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg, självständig och flexibel. Du har lätt för att samarbeta, kommunicerar tydligt och fattar välgrundade beslut. Du har god pedagogisk förståelse, är strukturerad och kreativ, och besitter specialistkunskap inom området. Din helhetssyn och förmåga att leda och inspirera är viktiga egenskaper i rollen.
Vi erbjuder
Essunga kommun erbjuder en stimulerande arbetsmiljö med stort inflytande och goda möjligheter till utveckling. Du får flexibla arbetstider, kompetensutveckling och arbetar i sammanhållna team med snabba beslutsvägar. Här får du vara med och göra verklig skillnad - varje dag.
