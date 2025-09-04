Stödpedagog till daglig verksamhet
Mora Kommun / Behandlingsassistentjobb / Mora Visa alla behandlingsassistentjobb i Mora
2025-09-04
, Orsa
, Rättvik
, Älvdalen
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mora Kommun i Mora
, Orsa
, Älvdalen
eller i hela Sverige
Ansök idag. Kollegor imorgon.Publiceringsdatum2025-09-04Beskrivning
På Arbete och utveckling arbetar vi för att skapa goda levnadsvillkor och en meningsfull vardag för personer med olika funktionsvariationer.
Hos oss blir du en del av ett kompetent och varmt arbetslag där vi tillsammans stöttar varje individ utifrån deras unika behov, rättigheter och drömmar.
Vi söker nu en stödpedagog för sex månaders vikariat till vår dagliga verksamhet. Tillträde sker enligt överenskommelse - perfekt för dig som vill utvecklas i din yrkesroll och samtidigt bidra med din kompetens i ett sammanhang som verkligen gör skillnad. Dina arbetsuppgifter
Som stödpedagog hos oss får du ett varierat och meningsfullt arbete där du:
Vägleder och stödjer den enskilde i ett hälsosamt och aktivt levnadssätt - både fysiskt, socialt och mentalt.
Är delaktig i den personliga omsorgen och bidrar till att skapa en trygg, habiliterande och rehabiliterande miljö.
Använder din pedagogiska kompetens för att handleda kollegor och arbeta utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt.
Planerar och genomför aktiviteter som främjar självständighet, social gemenskap och delaktighet.
Bidrar till att verksamheten håller en hög kvalitet genom social dokumentation, uppföljning och utvärdering.
Här får du möjlighet att göra konkret skillnad - varje dag. Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har eftergymnasial utbildning inom funktionshinderområdet, exempelvis från yrkeshögskola eller högskola.
Har erfarenhet av stöd- och omsorgsarbete.
Har goda kunskaper i svenska, både tal och skrift, samt grundläggande IT-kunskaper.
Känner till lagstiftning som rör området, framför allt SoL och LSS.
Innehar B-körkort (manuell växellåda).
Det är meriterande om du har vidareutbildningar inom exempelvis autism, MI, socialpsykiatri, Case Management eller Supported Employment.
Förmågor och färdigheter
Vi söker dig som är engagerad, flexibel och lösningsorienterad. Du har ett genuint intresse för människor och förstår vikten av att arbeta med respekt för individens självbestämmande, integritet och inflytande.
Socialförvaltningen
Med sina drygt 700 medarbetare bedriver socialförvaltningen en bred verksamhet för att se till att våra invånare får det stöd och den hjälp som de har rätt till. Förvaltningen verkar under socialnämnden och ansvarar för vård och omsorg om äldre och personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning samt stöd, rådgivning och övriga insatser till barn, ungdomar och vuxna. Socialförvaltningens arbete är reglerat av lagar och förordningar, då framför allt Socialtjänstlagen (SoL), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Mora kommun
Mora kommun är alla vi som jobbar här. För oss är det naturligt att ha medborgaren/kunden i fokus, vara serviceinriktade och bemöta alla med respekt. Vi tar gemensamt ansvar för verksamheten, vår egen och andras arbetssituation. När vi möter utmaningar och nya förutsättningar gör vi det med ett positivt förhållningssätt och tar tillsammans initiativ till utveckling. Var med oss när vi växer som människor och kommun. Idag och imorgon. Läs mer om oss här: https://morakommun.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/mora-kommun-som-arbetsgivare.html
För dig som sökande har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice, se vidare http://www.rekryteringslots.se/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Mora kommun kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Vi värnar om din integritet, läs mer om vår behandling av personuppgifter här: https://morakommun.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/behandling-av-personuppgifter-gdpr.html.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/177". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mora kommun
(org.nr 212000-2213) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Per Hansen, Enhetschef 0250-26311 Jobbnummer
9493011