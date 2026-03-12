Stödpedagog till daglig verksamhet - Angeredsvinkeln
Är det du som gör skillnad på riktigt?
Som stödpedagog på dagliga verksamheten Angeredsvinkeln får du bidra till att skapa en meningsfull och utvecklande vardag för personer inom autismspektrumet och med neuropsykiatriska funktionsvariationer.
Hos oss blir ditt engagemang en del av något större!Publiceringsdatum2026-03-12Om tjänsten
Angeredsvinkelns dagliga verksamhet har tre nav med fokus på kommunikation, tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande. Enheten erbjuder individanpassat stöd för personer i behov av struktur, förutsägbarhet och stöd i att förstå sin omvärld. Genom individuella scheman och anpassade aktiviteter skapar vi en meningsfull och trygg vardag för våra deltagare.
Arbetsgruppen består av ca 20 medarbetare, varav tre stödpedagoger. Vi söker nu en stödpedagog som, tillsammans med nuvarande tre stödpedagoger, vill fortsätta utveckla verksamheten. Som stödpedagog har du ett övergripande ansvar för handledning i metodutveckling och dokumentation, samt för att säkerställa att genomförandeplaner håller hög kvalitet. Du planerar och leder verksamhetsmöten, upprättar rutiner och handlingsplaner.
Utöver dina särskilda ansvarsområden är du en del av det dagliga arbetet i gruppen och fungerar som en pedagogisk förebild, särskilt i bemötande och lågaffektivt förhållningssätt. Din specialistkunskap om målgruppen ger dig trygghet och du är ett värdefullt bollplank för dina kollegor.
I rollen ingår att bidra till verksamhetens kvalitetsutveckling, samverka med anhöriga, gode män och andra nyckelpersoner. Tillsammans med enhetschef och övriga stödpedagoger driver du ett kontinuerligt utvecklingsarbete alltid med deltagarens bästa i fokus.
Arbetstiden är förlagd till dagtid, måndag-fredag.Kvalifikationer
För tjänsten som stödpedagog krävs eftergymnasial specialisering inom
funktionshinderområdet som omfattar minst 200 yh-poäng, 120 högskolepoäng eller 60 högskolepoäng och minst två års erfarenhet av arbete med stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Utbildningen ska ha relevanta poäng inom beteendevetenskap, pedagogik, psykologi, socialt arbete och (psykiatrisk) omvårdnad eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Kommunikationen är en central del av arbetet, vilket innebär att du behöver ha goda kunskaper i svenska språket både i tal och skrift. Du som inte uppfyller kvalifikationskraven i svenska 1, svenska som andra språk 1 eller motsvarande kan komma att erbjudas att göra ett språktest genom testanvändaren Educateit. Du har även god datorvana och gärna erfarenhet av att arbeta i det sociala dokumentationssystemet Treserva.
Du har tidigare arbetat som stödpedagog eller i en likvärdig roll och har dokumenterad erfarenhet av att arbeta med personer inom autismspektrum, med komplexa behov och utmanande beteenden.
Du har kunskap om och erfarenhet av följande metoder:
- LAB (Lågaffektivt bemötande)
- AKK (Alternativ och kompletterande kommunikation)
- Tydliggörande pedagogik
- IBIC (Individens behov i centrum)
- ESL (Ett självständigt liv)
- MI (Motiverande samtal)
Vi söker dig som har erfarenhet av att leda grupper och trivs i en roll där du får inspirera och stötta andra. Det är meriterande om du har arbetat med välfärdsteknik eller har ett intresse för hur digitala hjälpmedel kan användas utifrån brukarnas självständighet och delaktighet.
För att lyckas som stödpedagog på Angeredsvinkeln har du god förståelse för hur individer tar till sig kunskap och deras olika förutsättningar. Du arbetar bra med andra genom att du lyssnar, visar intresse och respekt. Du kan balansera krav som ställs på dig och kan trots tidspress fatta välgrundade beslut. Du kan på ett effektivt sätt identifiera och analysera kärnan i ett problem samt föreslå möjliga lösningar. Slutligen är du en person som är bekväm i sociala situationer.
Låter detta som en tjänst för dig?
Varmt välkommen med din ansökan!Övrig information
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Urvalet kan komma att påbörjas under ansökningsperioden.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningens eller stadens omställningsarbete.Om företaget
Vi är alla olika. Vi är också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar bland annat inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd, personligt stöd och barn- och korttidsboenden.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
