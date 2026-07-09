Stödpedagog till daglig verksamhe
Hammarö kommun, Socialförvaltningen / Behandlingsassistentjobb / Hammarö Visa alla behandlingsassistentjobb i Hammarö
2026-07-09
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Välkommen till oss på Hammarö!
Hammarö är en kommun med framåtanda och stark tillväxt som ligger vid Vänern omgiven av klippor och vatten. Många väljer att flytta till oss vilket gör att vi ständigt växer och utvecklas. Något som speglar allt som sker i vår kommun är närheten till staden, invånarna, vattnet och till varandra. Hos oss får du en arbetsplats mitt i vår vackra skärgård!
Inom socialförvaltningen arbetar du dagligen med att ge trygghet, kvalité eller stöd till våra invånare. Vi som arbetar här värdesätter det personliga mötet mer än något annat. I takt med att vi växer utvecklar vi naturligt våra verksamheter, förnyar våra lokaler och har en utvecklingsvilja. Vi finns till för att ge Hammaröborna en bättre vardag och att få varje människa att med egen kraft skapa ett bra liv.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-09Arbetsuppgifter
Vill du vara med och bidra till en högre kvalitet och utveckling inom funktionshinderområdet? Hos oss får du möjlighet att göra verklig skillnad i människors vardag.
Vi satsar på att stärka vår pedagogiska kompetens och utveckla kvaliteten ytterligare i vårt arbete inom LSS. Därför söker vi nu en engagerad och kunnig stödpedagog som vill arbeta för att skapa de bästa förutsättningarna för våra brukare.
Som stödpedagog i vår dagliga verksamhet ingår du i ett team tillsammans med tre stödassistenter, där ni tillsammans bidrar till en trygg och meningsfull vardag. Arbetstiden är dagtid, måndag till fredag.
Som stödpedagog hos oss får du en viktig och central roll där du både stödjer och handleder dina kollegor i pedagogiska arbetssätt och metoder. Du kommer aktivt att arbeta med att utveckla och implementera individuellt anpassade lösningar för varje brukare, samtidigt som du stöttar dem i att leva ett meningsfullt och självständigt liv. Stödpedagogrollen handlar inte bara om administrativa uppgifter utan du kommer också att vara delaktig i det brukarnära arbetet.
Arbetet innebär bland annat att:
• vara pedagogisk förebild och driva utvecklings- och kvalitetsarbete i verksamheten.
• handleda och stödja medarbetare i social dokumentation och genomförandeplaner.
• utveckla och implementera tydliggörande pedagogik samt digitala lösningar.
• samverka med kollegor, enhetschefer och andra relevanta aktörer.
• delta i det dagliga omsorgsarbetet, inklusive omvårdnadsinsatser och delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter.
Arbete kan förekomma utanför den arbetsplats man är placerad på.Kvalifikationer
Vi söker dig med:
• utbildning till stödpedagog (200 YH-poäng).
• erfarenhet av arbete inom LSS-verksamhet.
• goda datorkunskaper och vana vid social dokumentation.
• god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
• B-körkort.
I rollen som stödpedagog behöver du ha en god självkännedom och vara trygg i dig själv. Du är lyhörd, ansvarstagande och har lätt för att samarbeta med alla du möter. Du har också en förmåga att inspirera och få med dig människor i en grupp. Med en flexibel och öppen inställning ser du möjligheter snarare än hinder. Du drivs av utveckling och kvalitet, och ditt mål är att främja goda levnadsvillkor för brukare genom att stärka deras delaktighet och självständighet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och ditt engagemang för att arbeta med målgruppen. Det är även meriterande med erfarenhet av att handleda individer eller grupper.
Välkommen med din ansökan och bli en del av vårt engagerade team!
Tillträde: Snarast, eller efter överenskommelse
Urvalsarbetet påbörjas efter sista ansökningsdag
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hammarö kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Hammarö kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336098". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hammarö Kommun
(org.nr 212000-1793)
663 31 SKOGHALL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hammarö kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Ulrika Lundell ulrika.lundell@hammaro.se 054-51 52 37 Jobbnummer
9998231