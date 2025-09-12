Stödpedagog till bostad med särskild service
Strängnäs kommun, Funktionsstöd / Behandlingsassistentjobb / Strängnäs Visa alla behandlingsassistentjobb i Strängnäs
2025-09-12
, Knivsta
, Enköping
, Eskilstuna
, Nykvarn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Strängnäs kommun, Funktionsstöd i Strängnäs
Fina möten med våra brukare, gott samarbete och bra omvårdnad är en del av vår vardag. Trygga och stimulerande miljöer för våra brukare likaså. Låter det lockande? Då kan detta vara något för dig!
I Strängnäs kommun får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Vi söker en stödpedagog till Brunnsvägen 41E Gruppbostad enligt LSS. Här har du goda möjligheter att tillsammans med kollegor utforma stimulerande fritidsaktiviteter som utgår från varje brukares behov och förutsättningar. Gruppbostaden har fördelen att finnas nära naturen, affärer, centrum, buss - och tågstation. Vi erbjuder dig en arbetsplats där du kan vara en del av ett team och utvecklas tillsammans!
Vi söker nu en stödpedagog till funktionsstöd. Som stödpedagog har du din basplacering på gruppboendet, men du har ett nära samarbete med din enhetschef och är en del av arbetsgruppen samt deltar i det dagliga arbetet för dem som vi är till för. Publiceringsdatum2025-09-12Arbetsuppgifter
Stödpedagogen är en stödfunktion i arbetsgruppen för att planera, genomföra, utvärdera samt analysera det pedagogiska arbetet. Huvudsakligen består uppdraget av att stödja och motivera brukare kring moment i vardagen i syfte att öka självständigheten efter varje individs förmåga.
Stödpedagogens uppdrag är också att omvärldsbevaka området samt delta i implementering av ny kunskap i verksamheten. Du stöttar kollegor i upprättandet och uppföljning av individuell genomförandeplan samt dokumentation enligt rådande lagstiftning. I uppdraget ingår även att samverka med den enskilde, företrädare, anhöriga samt andra personer i personens nätverk.
Som stödpedagog ingår du även i ett nätverk med samtliga stödpedagoger inom verksamhetsområdet, där nätverkets målsättning är att stärka den pedagogiska kompetensen, samt vidareutveckla evidensbaserade metoder för området. I arbetet ingår även administrativ tid.
Du kommer att arbeta enligt schema med varierade arbetstider som innefattar både dag, kväll och helg. Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• en YH 200 poäng stödpedagog, alternativt 60 högskolepoäng med inriktning funktionsnedsättning eller socialt arbete.
• minst ett års erfarenhet av att arbete med vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning och autism.
• god kännedom om gällande lagstiftning kring dokumentation enligt LSS och socialtjänstlagen.
• god förmåga att kommunicera väl i både tal och skrift i det svenska språket.
• god datorvana.
• B-körkort och god körvana.
Vi söker dig som är ansvarstagande och har ett respektfullt bemötande. Du har inga problem att arbeta självständigt, men ser det goda samarbetet i teamet som en förutsättning för arbetsgruppens utveckling. Du är kreativ och har lätt för att anpassa dig, vidare har du ett pedagogiskt och ett motiverande förhållningsätt till både dina kollegor och boende. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.
Urvalet sker löpande, välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Strängnäs kommun har drygt 39 000 invånare och är strategiskt belägen i Mälardalen med utmärkta kommunikationsmöjligheter. Här är det nära till storstaden Stockholm nås med tåg på under 50 minuter, och ännu närmare ligger Eskilstuna. Vår kommun är en attraktiv plats för både boende och arbete, där du får möjlighet att göra verklig skillnad för samhället och dess invånare.
Hos oss finns en mängd meningsfulla och utmanande arbetsuppgifter, med möjligheter att växa och utvecklas i din yrkesroll. I Strängnäs kommun arbetar över 2 500 kunniga och engagerade medarbetare, som alla bidrar till att skapa en positiv vardag för invånarna. Vi värdesätter en arbetsplats där alla känner sig inkluderade och där det finns utrymme att påverka.
Vi arbetar aktivt utifrån en värdegrund som präglas av respekt, öppenhet, utveckling och tydlighet. Vi ser i vår årliga medarbetarundersökning att våra medarbetare trivs. Vi hoppas att du vill vara en del av vårt team och tillsammans med oss bygga framtidens Strängnäs. Tillsammans skapar vi en starkare kommun och gör varandra bättre.
Strängnäs kommun tillämpar rökfri arbetstid för att skapa en hälsosam arbetsmiljö för alla medarbetare, kollegor och brukare.
Ansökningsprocess och personuppgiftshantering
• Som sökande ansvarar du för att dokumentera din kompetens tydligt, så att vi kan göra en saklig och rättvis bedömning av din ansökan.
• Vid arbete med barn och ungdomar krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning.
• Strängnäs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Du kan läsa mer om vår personuppgiftshantering på vår hemsida.
Strängnäs kommun har valt mediekanaler för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare och rekryteringstjänster.
Vi ser fram emot att få veta mer om dig och hur du vill bidra till Strängnäs framtid. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "257/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strängnäs kommun
(org.nr 212000-0365), https://www.strangnas.se/arbete-och-foretagande/arbete-och-karriar/jobba-hos-oss/vi-erbjuder-dig Arbetsplats
Strängnäs kommun, Funktionsstöd Kontakt
Enhetschef
Emelie Johansson Emelie.johansson@strangnas.se 0152-299 08 Jobbnummer
9505117