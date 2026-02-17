Stödpedagog till Boendestöd Västra Hisingen
Göteborgs kommun / Behandlingsassistentjobb / Göteborg Visa alla behandlingsassistentjobb i Göteborg
2026-02-17
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Lerum
, Härryda
, Kungsbacka
, Tjörn
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-17Dina arbetsuppgifter
Är du en engagerad och erfaren stödpedagog som vill arbeta både verksamhetsnära och utvecklingsinriktat inom socialpsykiatri? Trivs du med att stötta kollegor, bidra till kvalitet och se förändring som en möjlighet? Då kan detta vara rätt tjänst för dig.
Boendestöd Hisingen 1 verkställer beslut om boendestöd med inriktning mot socialpsykiatri, neuropsykiatri och samsjuklighet. Enheten består av cirka 20 medarbetare, varav en stödpedagog. Vi utgår från vår verksamhetslokal vid Länsmanstorget med goda kommunikationer. Upptagningsområdet omfattar Biskopsgården, Länsmansgården och Torslanda. Vi är en av fyra boendestödsenheter på Hisingen.
Som stödpedagog har du en central roll i verksamheten. Du stöttar och vägleder arbetsgruppen samt bidrar med metodstöd i det dagliga arbetet. I nära samarbete med enhetschef och planerare arbetar du med socialtjänstens processer, metoder och dokumentation. Rollen kräver flexibilitet och ett intresse för utvecklings- och förändringsarbete, då verksamheten kontinuerligt utvecklar sina arbetssätt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Stödja och vägleda arbetsgruppen utifrån verksamhetens behov och använda pedagogiska metoder som ESL och MI.
• Ta emot och fördela ärenden i Treserva samt ha regelbundna ärendegenomgångar med medarbetarna.
• I nära samarbete med planerare och enhetschef bidra till ärendefördelning
• Följa upp och metodstödja i social dokumentation samt säkerställa att insatserna som ges till brukare håller hög kvalitet.
• Samverka med externa aktörer och andra enheter för att säkerställa att brukarna får bästa möjliga insats.
• Utöver det pedagogiska uppdraget ingår även stödjande arbete direkt med brukare i rollen som stödassistent.
Arbetstiden är främst förlagd till dagtid, men tidigare och senare insatser kan förekomma.Kvalifikationer
För tjänsten som stödpedagog krävs eftergymnasial specialisering inom funktionshinderområdet som omfattar minst 200 yh-poäng, 120 högskolepoäng eller 60 högskolepoäng med två års arbetserfarenhet med personer med funktionsnedsättning. Utbildningen ska ha relevanta poäng inom beteendevetenskap, pedagogik, psykologi, socialt arbete och (psykiatrisk) omvårdnad eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Kommunikation och dokumentation är en viktig del av arbetet, vilket kräver att du har godkänt i svenska 1 eller svenska som andraspråk 1. Du som inte uppfyller kvalifikationskraven i svenska 1 eller svenska som andraspråk 1 kan komma att erbjudas att göra ett språktest genom testanvändaren Educateit.
Det är meriterande att du har arbetat som stödpedagog och att du har god kunskap och erfarenhet inom socialpsykiatri samt goda kunskaper och erfarenhet av evidensbaserade metoder som ingår i nationella riktlinjer. Har erfarenhet av MI (Motiverande Samtal), ESL (Ett Självständigt Liv), AKK (Alternativ och Kompletterande Kommunikation), LAB (Lågaffektivt Bemötande) och IBIC (Individens behov i Centrum). Vi ser det även som meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta med målgruppen inom NPF. Även erfarenhet av arbete inom missbruk och hemlöshetsproblematik är meriterande. Utöver detta så är även B-körkort meriterande.
Du har god förståelse för hur individer tar till sig kunskap och deras olika förutsättningar. Du anpassar sättet att förmedla ditt budskap till mottagaren.
Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du ser till att arbetet slutförs i tid och följer upp resultatet.
Du motiveras av att lära dig nya saker och utvecklas. Du kommer själv med nya idéer och tar initiativ till förbättringar. Du omvärldsbevakar aktivt inom ditt yrkesområde och reflekterar regelbundet över vad som behöver utvecklas i din verksamhet.
Du kan se ditt arbete som en del i ett större sammanhang och förstår hur det påverkar och påverkas av andra delar av organisationen.Övrig information
Urval och intervjuer kan påbörjas under ansökningstiden.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Vid arbete i den enskildes hem:
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat.
Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs på polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
antingen via e-tjänst (Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret) eller med hjälp av Blankett för att kontrollera egna uppgifter (Blankett för begäran om registerutdrag för enskild person, utdrag nr 442.3)
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp.Om företaget
Vi är alla olika. Vi är också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar bland annat inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd, personligt stöd och barn- och korttidsboenden.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Du är Göteborg Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/703". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Förvaltningen för funktionsstöd Kontakt
Sofie Wassberg sofie.wassberg@funktionsstod.goteborg.se 031-3666573 Jobbnummer
9747109