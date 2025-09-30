Stödpedagog till boendestöd
Välkommen till Härjedalens kommun!
Vad roligt att du vill arbeta hos oss. Tycker du att det är viktigt att möta våra målgrupper med respekt och på ett professionellt sätt så kommer du passa in fint. Som medarbetare får du friskvårdstimme och friskvårdsbidrag samt ersättningar i samband med högskolestudier. Du får också möjligheten att tillsammans med engagerade kollegor arbeta för fortsatt utveckling av våra verksamheter. Kommunen är ett förvaltningsområde för det samiska språket och kommunkontoren finns i Sveg, Hede och Funäsdalen.
Funderar du på att bosätta dig i Härjedalen är du hjärtligt välkommen att kontakta inflyttarservice via e-post: flyttahit@herjedalen.se
eller via vår växel, telefon: 0680-161 00.
Vi tar emot din jobbansökan digitalt i vårt rekryteringssystem. Om du har skyddade personuppgifter, kontakta en HR-Strateg, via vår växel, så får du hjälp med hur du söker arbete på ett säkert sätt. Vi undanbeder oss kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Vill du ha ett utmanande och givande jobb? Nu söker vi en stödpedagog till vår verksamhet boendestöd Ringen. Placeringen är i Sveg, men arbetet sker i hela Härjedalen.
Som stödpedagog hos oss är du ute i verksamheten och arbetar nära både brukare och kollegor. Du bidrar med din pedagogiska kompetens direkt i vardagen, samtidigt som du handleder, inspirerar och stöttar kollegor i arbetssätt och metoder.
Tjänsten är tillsvidare med eventuell provanställning, omfattningen är 100% och kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Tillträde enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2025-09-30Dina arbetsuppgifter
• Arbeta nära personer med olika funktionsvariationer eller psykisk ohälsa.
• Ge stöd i vardagen, skapa trygghet och arbeta för ökad självständighet, delaktighet och livskvalitet. Både med praktiskt stöd och ett pedagogiskt förhållningssätt.
• Tillsammans med boendestödjare arbetar du systematiskt med bland annat genomförandeplaner, rutinbeskrivningar och riskanalyser så att dessa utvecklas och uppdateras utifrån den enskildes behov och önskemål.
• Ha övergripande ansvar över verksamhetens pedagogik och kvalitet.
• Du har en samverkande och stöttande roll i teamet och agerar som en förebild och inspirerar dina kollegor i det pedagogiska arbetet.
• Du rapporterar till och samarbetar med verksamhetschef för att utveckla det pedagogiska arbetet i verksamheten.Kvalifikationer
• Stödpedagogutbildning (200 YH-poäng).
• Alternativt relevant högskoleutbildning med pedagogisk inriktning (minst 180 HP) eller motsvarande stödassistent och därutöver minst 60 HP i relevanta kurser inom funktionsnedsättningsområdet.
• Minst två års yrkeserfarenhet inom verksamhetsområdet boendestöd och/eller LSS.
• God datavana och förmåga att arbeta i Microsoft Office-paketet.
• Goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt.
• B-körkort
Utdrag ur belastningsregister behöver uppvisas vid en eventuell anställning.Dina personliga egenskaper
Vi söker en person med positiv grundsyn och ett starkt engagemang för människor. Du som söker är målmedveten, strukturerad, ansvarstagande och trivs med att jobba i team.
Att ta egna initiativ och självständigt kunna leda det pedagogiska arbetet är ett måste för rollen.
Stor vikt läggs på personlig lämplighet.
Vi erbjuder
• En gemensam pedagogik för att ge den bästa omsorgen och stödet till våra brukare.
• Karriär- och utvecklingsmöjligheter.
• Friskvårdsbidrag och friskvårdstimme.
Kontaktinformation
Karin van Mierlo, Enhetschef, 0680-163 24, Karin.Van-Mierlo@herjedalen.se
Mia Hurtig, Ombud Kommunal, 076-1416082, Mia.Hurtig@herjedalen.se
Arbetsplats
Ringvägen
842 99 Sveg Ersättning
. Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5022831024". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härjedalens kommun
(org.nr 212000-2510), http://www.herjedalen.se Kontakt
Ombud Kommunal
Mia Hurtig Mia.Hurtig@herjedalen.se 076-1416082 Jobbnummer
9533466