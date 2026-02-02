Stödpedagog till BmSS Tumlehedsvägen 86
2026-02-02
Dina arbetsuppgifter
Vill du göra verklig skillnad i människors vardag?
Vi söker nu en engagerad stödpedagog som vill arbeta med vuxna hyresgäster med förvärvad hjärnskada i våra bostäder med särskild service.
Våra boenden rymmer sex hyresgäster, både män och kvinnor, och erbjuder stöd dygnet runt. Tillsammans skapar vi en trygg, meningsfull och strukturerad vardag där varje individ får möjlighet att utveckla sin självständighet och delaktighet.
Som stödpedagog har du ett övergripande ansvar för det pedagogiska arbetet i verksamheten, samtidigt som du arbetar nära hyresgästerna tillsammans med stödassistenter. Du vägleder kollegor i arbetssätt och metoder, bidrar till struktur, rutiner och kvalitet samt verkar för att stärka individens möjligheter och självständighet.
Arbetet innefattar både pedagogiskt och praktiskt stöd, såsom hjälp vid matlagning, städning och personlig omvårdnad. I rollen ingår även ansvar för social dokumentation och genomförandeplaner enligt gällande lagar och riktlinjer.
Du samarbetar nära kollegor, chef, anhöriga, gode män och andra viktiga aktörer. Du ingår i nätverk med övriga pedagoger och bidrar aktivt till verksamhetens kvalitets- och utvecklingsarbete.
Tjänsten innebär arbete dag- och kvällstid samt varannan helg utifrån verksamhetens behov. Schemaläggning sker i Time Care PlaneringKvalifikationer
För tjänsten krävs eftergymnasial utbildning med inriktning mot funktionshinderområdet. Du har antingen minst 200 YH-poäng, 120 högskolepoäng eller 60 högskolepoäng i kombination med minst två års yrkeserfarenhet inom området. Utbildningen ska innehålla relevanta delar inom exempelvis beteendevetenskap, pedagogik, psykologi, socialt arbete eller (psykiatrisk) omvårdnad. Annan utbildning kan också vara aktuell om arbetsgivaren bedömer den som likvärdig.
Kommunikation och dokumentation är en viktig del av arbetet, vilket kräver att du har godkänt i svenska 1 eller svenska som andraspråk 1. Du som inte uppfyller kvalifikationskraven i svenska 1 eller svenska som andraspråk 1 kan komma att erbjudas att göra ett språktest genom testanvändaren Educateit.
Det är meriterande om du har YH-utbildning som aktiveringspedagog, tidigare erfarenhet av arbete som stödpedagog samt kunskap om och erfarenhet av arbetssätt och metoder såsom lågaffektivt bemötande (LAB), alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), tydliggörande pedagogik, individens behov i centrum (IBIC) och motiverande samtal (MI).
Vi söker dig som kommunicerar tydligt och kan anpassa ditt budskap efter mottagare och situation. Du är lyhörd, empatisk och visar respekt i mötet med andra. Du samarbetar väl med kollegor och bidrar till ett positivt och tryggt arbetsklimat. Vidare arbetar du strukturerat, planerar och prioriterar effektivt samt tar ansvar för att uppgifter slutförs och följs upp.Anställningsvillkor
Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat.
Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs på polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
(Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret) eller med hjälp av Blankett för att kontrollera egna uppgifter (Blankett för begäran om registerutdrag för enskild person, utdrag nr 442.3)
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp. Om företaget
Vi är alla olika. Vi är också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar bland annat inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd, personligt stöd och barn- och korttidsboenden.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
