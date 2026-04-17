Stödpedagog till BmSS Morängatan
2026-04-17
Publiceringsdatum2026-04-17Dina arbetsuppgifter
Vi söker en stödpedagog till BmSS Morängatan!
På Morängatan bor 10 hyresgäster med olika intellektuella och psykiska funktionsnedsättningar.
Vi söker dig som vill skapa goda förutsättningar för varje individ att utvecklas mot ett mer självständigt och meningsfullt liv. Här får du möjlighet att påverka, forma och arbeta långsiktigt. Du kommer att arbeta tillsammans med ytterligare en stödpedagog, vilket skapar goda möjligheter att driva pedagogiska processer framåt och utveckla arbetssätt över tid.
Vi arbetar med en tydlig grundidé: att våra hyresgäster ska vara delaktiga och ha inflytande över sin vardag. Som stödpedagog får du en central roll i verksamhetens kvalitetsutveckling och i det systematiska förbättringsarbetet. Det innebär bland annat att: stötta stödassistenter i arbetet med genomförandeplaner och social dokumentation, etablera, utveckla och följa upp arbetssätt och metoder. Det innebär också att bidra till en trygg arbetsmiljö och ett professionellt bemötande, samverka med anhöriga, gode män och andra viktiga aktörer. Du arbetar både självständigt och i nära samarbete med kollegor och enhetschef, och du är en aktiv del i att driva frågor, utveckla rutiner och forma framtidens arbetssätt hos oss.
Tjänsten är förlagd till dagtid måndag till fredag. Kvalifikationer
Du är utbildad stöd- eller socialpedagog, eller har annan relevant eftergymnasial utbildning inom funktionshinderområdet (minst 200 yh-poäng, 120 hp eller motsvarande fyra terminers heltidsstudier). Alternativt: 60 hp samt minst två års erfarenhet av arbete med stöd/service till personer med funktionsnedsättning. Utbildningen ska innehålla relevanta kurser inom beteendevetenskap, pedagogik, psykologi, socialt arbete och/eller psykiatrisk omvårdnad.
Kommunikation är en viktig del av arbetet, vilket kräver att du har godkänt i svenska 1 eller svenska som andraspråk 1. Du som inte uppfyller kvalifikationskraven i svenska 1 eller svenska som andraspråk 1 kan komma att erbjudas att göra ett språktest genom testanvändaren Educateit.
Du har erfarenhet av arbete med personer med autism, intellektuell och psykisk funktionsnedsättning, samt tidigare arbete som stödpedagog.
Du har erfarenhet från arbete inom vård och omsorg. Du har också erfarenhet och/eller kunskap om LAB (lågaffektivt bemötande), AKK (alternativ och kompletterande kommunikation), social dokumentation samt delaktighet och självbestämmande. Du behöver även ha god datorvana.
Du är lugn och trygg i pressade och svåra situationer. Du kan balansera krav som ställs på dig och kan trots tidspress fatta välgrundade beslut.
Du arbetar bra med andra genom att du lyssnar, visar intresse och respekt. Du förstår det gemensamma uppdraget och arbetar för att det ska bli så bra som möjligt.
Du kan stå emot påtryckningar från andra, sätta gränser och säga nej när det behövs. Du är tydlig i din yrkesroll och agerar professionellt i situationer där andra ifrågasätter dig eller ställer orimliga krav.
Du är uppmärksam och öppen för att förstå andra människors behov, känslor och åsikter. Du är mottaglig för vad andra säger eller uttrycker och visar respekt, hänsyn och omtanke i ditt bemötande. Du ser bakslag som något att lära sig av.
Bedömning av personliga kompetenser görs genom kompetensbaserade intervjuer samt referenstagning enligt rutin.Övrig information
Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Vid arbete i den enskildes hem:
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat.
Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs på polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
antingen via e-tjänst (Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret) eller med hjälp av Blankett för att kontrollera egna uppgifter (Blankett för begäran om registerutdrag för enskild person, utdrag nr 442.3)
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp.Om företaget
Vi är alla olika. Vi är också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar bland annat inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd, personligt stöd och barn- och korttidsboenden.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Förvaltningen för funktionsstöd Kontakt
Jonas Parsmo, Vision jonas.parsmo@fv.vision.se Jobbnummer
9861115