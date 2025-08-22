Stödpedagog till BmSS barn Billdals Björkväg
2025-08-22
Vi är alla olika. Vi är alla också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra. Genom att sprida kunskap och samarbeta inom Göteborgs Stad och med andra aktörer ökar vi förståelsen för individers behov och utformar insatser som gör verklig skillnad.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, barn- och korttidsboenden, avlastning samt stöd och ledsagning.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Du är Göteborg.Publiceringsdatum2025-08-22Arbetsuppgifter
Brinner du för att arbeta med stort fokus på individuella och specifika pedagogiska lösningar för att ge varje individ goda förutsättningar att lyckas, och utvecklas i sin självständighet? Vill du vara med och utveckla vårt arbete med tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande som grund? Då ska du söka till oss!
Bmss Billdals Björkväg är ett boende för barn och unga med autism, ADHD och måttlig till svår intellektuell funktionsnedsättning. Åldersspannet på de boende är för närvarande 13-20 år.
Du kommer att arbeta i ett litet team tillsammans med två andra stödpedagoger samt enhetschef. Ditt huvudsakliga uppdrag handlar om att kvalitetssäkra verksamheten med fokus på beprövade arbetssätt och i enlighet med lagar och riktlinjer.
Som stödpedagog har du ett övergripande ansvar för det pedagogiska arbetet i verksamheten. Genom att utbilda och stötta dina kollegor ansvarar du också för att arbetet med social dokumentation följs utifrån lagar och riktlinjer och att den sociala dokumentationen håller god kvalitet.
Du inspirerar arbetsgruppen till lärande och utveckling genom att motivera och engagera och ger därigenom både kollegor och ungdomarna som bor på Billdal goda förutsättningar till att utvecklas och lyckas.
En viktig del i ditt uppdrag är också att uppmuntra till, och arbeta för god samverkan med samtliga personer i individens nätverk. Du arbetar aktivt med omvärldsbevakning och informerar och engagerar dina stödassistentkollegor. Vår verksamhet ska alltid följa beprövade metoder och arbetssätt och vi strävar efter att ständigt vara i utveckling.Kvalifikationer
För tjänsten som stödpedagog krävs eftergymnasial specialisering inom funktionshinderområdet som omfattar minst 200 yh-poäng eller 60 högskolepoäng eller kombination däremellan som motsvarar minst två terminers heltidsstudier. Utbildningen ska ha tydlig inriktning mot funktionshinderområdet i hela sin omfattning.
Kommunikation är en viktig del av arbetet, vilket kräver att du har godkänt betyg i svenska 1 eller svenska som andraspråk 1. Du som inte uppfyller kvalifikationskraven för det kan komma att erbjudas att göra ett språktest genom testanvändaren Educateit.
Erfarenhet av social dokumentation och kunskap om gällande lagstiftningarna för LSS, HSL, SoL är också ett krav. Du har även erfarenhet sedan tidigare av autism och intellektuella funktionsnedsättningar och har från tidigare arbete med dig erfarenhet av AKK och tydliggörande pedagogik.
Positivt om du har tidigare erfarenhet av att arbeta med sinnesstimulering som metod och erfarenhet av tecken som stöd. Det är också meriterande av att ha arbetat med lågaffektivt bemötande utifrån Studio 3 och/eller Durewall.
Vi söker dig som brinner för att skapa en meningsfull vardag för dem vi är till för. Du tar ansvar för dina och gruppens arbetsuppgifter samt tar initiativ och sätter igång aktiviteter. Med ett starkt engagemang ser du till att arbetet blir gjort på ett kvalitativt sätt.
Du har god förståelse för hur individer tar till sig kunskap och deras olika förutsättningar och anpassar ditt sätt att förmedla budskap till mottagaren. Slutligen ser vi att du arbetar bra med andra genom att du lyssnar, visar intresse och respekt. Du förstår det gemensamma uppdraget och arbetar för att det ska bli så bra som möjligt.
Vill du vara en del av vårt team och göra skillnad? Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Bifoga gärna utbildningsbevis eller intyg.
Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Vid arbete med barn under 18 år:
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Du skasjälv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Du beställer ett digitalt registerutdrag som skickas till din digitala brevlåda. Detta gör du via länken: Barn med funktionsnedsättning, e-tjänst Polismyndigheten (polisen.se) https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Alternativt beställer du ett belastningsregister via e-tjänst eller med hjälp av en blankett som finns på polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
(Blankett för begäran om registerutdrag för personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder, utdrag nr 442.9) Beställt utdrag ska vara oöppnat.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
