Stödpedagog till Blåbärsvägen
2025-09-26
Tjänsten är placerad inom Socialförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Socialförvaltningen ansvarar för myndighetsutövning, beställning av insatser och egen regi inom områdena individ- och familjeomsorg, LSS och socialpsykiatri. Vi säkerställer att alla invånare får det stöd som de har rätt till.Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! Publiceringsdatum2025-09-26Arbetsuppgifter
I rollen som stödpedagog arbetar du med personer med fysiska, psykiska och/eller intellektuella funktionsnedsättningar. Du arbetar tillsammans med individen utifrån dennes behov och tillsammans skapar ni en meningsfull vardag där ledorden är självständighet och delaktighet. Dina arbetsuppgifter innebär att du ger stöd i såväl vardagsliv som fritidsliv, personlig omvårdnad, hälsa och funktionsförmåga. Du ger pedagogiskt stöd och arbetar medvetet för att individen ska använda och utveckla sina förmågor så självständigt som möjligt. I arbetet ingår också att du är länken till samhället där du kan behöva hjälpa till i kommunikationen med bland annat myndigheter och sjukvård. Utöver dessa arbetsuppgifter ingår att du städar, tvättar, gör inköp samt hanterar mediciner.
Vi arbetar med IBIC (individens behov i centrum) vilket innebär att du har individens behov i fokus. Du är kontaktman och ansvarar för att tillsammans med den enskilde strukturera och planera dennes vardag samt att ni tillsammans utformar insatserna som ges. Omfattningen av insatserna och innehåll utgår alltid från den enskildes behov och mående och upprättas via en genomförandeplan. Du ansvarar för att uppdatera och revidera genomförandeplanen och håller den aktuell. I arbetet ingår också att du dokumenterar och journalför i systemet Treserva. Som kontaktman har du också en nära kontakt med närstående och andra externa parter. Du arbetar såväl självständigt som i team. Som stödpedagog har du ett kompletterande uppdrag att arbeta med att inspirera, omvärldsbevaka och stötta kollegor i de metoder och verktyg som pedagogiskt används i verksamheten.
Din arbetsplats
Är du vår nya kollega? Du är en viktig pusselbit som saknas oss idag för att vi ska kunna skapa bra dagar för individen, verksamheten och personalgruppen. Nu söker vi en ny kollega som vill bli en del av vår arbetsgrupp. Tjänsten är en tillsvidareanställning med tjänstgöringsgrad på 85-100 %. Din arbetstid är förlagd dag, kväll, sovande jour och helg.
Avdelning LSS erbjuder på omsorgsnämndens uppdrag verksamheter enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS Funktionsstöd ansvarar för grupp- och servicebostäder, personlig assistans, korttidsavlösning, kultur- och fritidsverksamhet samt anhörigvård. Vi har även sjuksköterskor som är inriktade mot kommunens samtliga LSS-boenden. Genom våra cirka 600 medarbetare erbjuder vi verksamhet med god kvalitet där vi utgår från vår gemensamma värdegrund vilket tillförsäkrar goda levnadsvillkor för de vi är till för.
Blåbärsvägen 82, är ett boende för personer med intellektuell funktionsnedsättning med måttligt omvårdnadsbehov. Gruppbostaden är inriktad mot en målgrupp som är mitt i livet i åldern 35-65 år. Individerna behöver ha hjälp med ledsagning, omvårdnad, sociala kontakter, samspel, struktur och rutiner. Det kan förekomma ett visst utmanande beteende. Individen bor i egen lägenhet med tillgång till gemensamt kök, vardagsrum och altan. Brukaren åker normalt till sin dagliga verksamhet men det förekommer hemmaträning vissa dagar per vecka. Aktiviteter utgår från brukarens önskemål och det kan handla om att vi lagar mat tillsammans och avnjuter en god middag, regelbundna promenader samt annat som höjer gemenskap och trivsel. Vi har möjlighet att göra aktiviteter med verksamhetens bil vilket är ett trevligt inslag i vardagen.
Verksamheten ligger fint beläget i Sturefors, ca 11 km utanför Linköping. Det går bra med bussförbindelser hit och det går bra att cykla på den fina cykelleden som tar dig via en fin natur till Sturefors. Vi värnar om en bra arbetsmiljö genom att bland annat erbjuda hälsoförmån och goda möjligheter till kompetensutveckling samt kontinuerlig handledning. Arbetet är meningsfullt och omväxlande.
Du som söker
Vi söker dig som har YH-utbildning till stödpedagog eller annan utbildning som bedöms likvärdig samt har erfarenhet eller praktik inom stöd, vård och omsorg. Har du tidigare erfarenhet av att arbeta med personer med intellektuell funktionsnedsättning, fysisk och eller psykisk funktionsnedsättning samt erfarenhet av lågaffektivt bemötande samt positivt beteendestöd ses det som meriterande. Brukarna har vissa begränsningar i den verbala kommunikationen därför är det även önskvärt med kunskap inom alternativ kompletterande kommunikation. Arbetet innefattar mycket kundkontakter och dokumentation, vilket innebär att det är ett krav på att du kan kommunicera muntligt och skriftligt i det svenska språket. Du har förmåga att använda digitala verktyg i ditt arbete och det är meriterande om du har erfarenhet av att dokumentera i journalsystem, genomförandeplaner och har arbetat utifrån IBIC. Krav på B-körkort för manuell växellåda då vi använder oss av bil i arbetet.
För att lyckas i rollen ser vi att du är självgående och tar ansvar för dina uppgifter och driver ditt arbete framåt. Du har god samarbetsförmåga och arbetar bra med andra människor, är lyhörd och kommunikativ. Du säkerställer att budskap är tydliga och når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Du har en empatisk förmåga och kan sätta dig in i andras perspektiv och situation utan att ta över personens känslor.
Välkommen med din ansökan!
Övrig information
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 85-100%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 15774
Ditt engagemang gör oss bättre
Inom Linköpings kommun finns många möjligheter, massor av kunskap och olika ansvarsområden. Vi jobbar tillsammans där din ansvarskänsla är en värdefull drivkraft. Med ditt engagemang är du med och bidrar till att göra Linköping ännu bättre. Ersättning

Individuell lönesättning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings kommun
(org.nr 212000-0449), http://www.linkoping.se/ Kontakt
Evelina Magnusson Evelina.Magnusson@linkoping.se Jobbnummer
9529202