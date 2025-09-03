Stödpedagog till Barn och ungdomsverksamheten
2025-09-03
Ängelholm gör det omöjliga möjligt - det är vår vision som ligger till grund för vår framtida utvecklingsresa. Vi vågar tänka och testa annorlunda, göra det unika och oväntade. Vi vet att vi är bäst tillsammans och att det är genom gränsöverskridande samarbete vi når längst. Vi vet också att Ängelholm är en plats med unika möjligheter för fortsatt utveckling.
Publiceringsdatum2025-09-03Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna är att leda barnen och ungdomarna mot uppsatta utvecklingsmål som utfärdas enligt beslut och genomförandeplan. Du har synen att alla agerar utefter bästa förmåga och uppdraget innefattar att vara en hjälp till självhjälp. Dokumentation, uppföljning och samverkan med andra professioner är en naturlig del av ditt arbete.
Du som person är lugn, trygg, gillar utmaningar och arbetar flexibelt. Du är kommunikativ och sätter alltid barnens bästa i centrum. Du är lösningsfokuserad och tror på individen. Du gillar att flexibla arbetstider då tjänsten innebär arbetspass förlagda vardagar, kvällar och helger.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har eftergymnasial utbildning till stödpedagog eller annan relevant utbildning enligt arbetsgivarens bedömning
• Har erfarenhet av arbete inom LSS
• Har god förmåga att planera, strukturera och dokumentera.
• Är empatisk, lyhörd och tydlig i din kommunikation.
• Trivs med att arbeta både självständigt och i team.
• Meriterande är kunskap inom tydliggörande pedagogik, färdigheter i teckenspråk, lågaffektivt bemötande samt erfarenhet av välfärdsteknologi.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Utdrag från Belastningsregistret är krav.
