Stödpedagog till Älvans väg, Funktionshinderomsorgen
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2026-07-08
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Funktionshinderomsorgen i Umeå kommun vill i närhet och samspel vara en resurs som frigör och stärker människors förmåga att leva ett självständigt liv.
Älvans väg finns på Tomtebo i Umeå och är en gruppbostad enligt LSS. Här bor brukarna i egna lägenheter och delar gemensamhetsutrymmen. I nuläget är det fem personer med olika funktionsnedsättningar som bor här.
Nu söker vi en stödpedagog till vårt team!Publiceringsdatum2026-07-08Arbetsuppgifter
Tillsammans med dina kollegor stöttar du personer med funktionsnedsättningar. Ni jobbar för att göra individen delaktig i en fungerande vardag och till att ha en fungerade fritid.
Som stödpedagog arbetar du med evidensbaserade pedagogiska metoder för att skapa trygghet och struktur i vardagen för personer med funktionsnedsättningar. Du vägleder personal i det brukarnära arbetet och bidrar aktivt till kvalitetsutveckling, dokumentation och introduktion av nya kollegor. Du ingår även i ett nätverk av stödpedagoger där du får möjlighet till erfarenhetsutbyte och kontinuerlig kompetensutveckling. Du arbetar på uppdrag av din chef och uppdragen kan variera över tid beroende på verksamheten/verksamheternas behov.
Omvårdnadsarbete ingår i arbetet och kan innefatta exempelvis personlig hygien, stöd vid måltider, städ och tvätt, planera aktiviteter, följa med vid läkarbesök, medicindelegering och dokumentation.
Viktig information
Det förekommer utåtagerande beteende på verksamheten. Även tunga lyft förekommer och förflyttningshjälpmedel används.
Arbetstiden är förlagd dag, kväll och helg. Inom funktionshinderomsorgen arbetar vi med samplanering med andra verksamheter.
Om dig
Vi söker dig som vill göra skillnad för målgruppen och som har en god pedagogisk förmåga. Du har ett stort engagemang och vilja att vara med att kvalitetsutveckla verksamheten. Du är lyhörd, flexibel, lösningsfokuserad och har ett gott bemötande samt är bra på att kommunicera och samverka med alla roller som du möter i din vardag. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
Eftergymnasial utbildning i form av minst 200 YH-poäng, stödpedagog eller annan likvärdig yrkeshögskoleutbildning. Alternativt, 60 högskolepoäng inom relevanta kurser mot funktionshinderomsorg. Program och/eller kurser med tydlig inriktning mot arbete med intellektuella, kognitiva eller psykiska funktionsnedsättningar. Exempelvis inom:
• Etiska förhållningssätt
• Pedagogiska teorier och metoder
• Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK)
• Kognitivt stöd
• Coachande förhållningssätt
Några års erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättningar eller annan arbetserfarenhet som vi finner likvärdig.
Meriterande
Erfarenhet av lågaffektivt bemötande (LAB), alternativ och kompletterande kommunikation,
(AKK) samt motiverande samtal (MI)Övrig information
För att säkerställa att de kandidater som kallas till intervju är de som bäst uppfyller de krav och meriter som ställs för tjänsten använder vi urvalsfrågor. Frågorna är utformade utifrån dessa krav och meriter. Det är därför viktigt att du besvarar frågorna utförligt och att den kompetens du anger styrks genom uppgifter i ditt CV. Ofullständiga eller bristfälliga svar kan medföra att din ansökan inte går vidare i processen.
OBS! Har du skyddade personuppgifter? Vänligen kontakta Rekryteringssupport på 090-16 10 99 eller på rekrytering@umea.se
, så hjälper de dig med en säker ansökningsprocess.
Före erbjudande om anställning kommer utdrag ur polisens belastningsregister att begäras som ett sista steg i rekryteringsprocessen. Klicka här för att beställa ett utdrag/du beställer utdrag via denna länk: Belastningsregistret - begära utdrag | Polismyndigheten
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 viktiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare liv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: Flytta - Umeå kommun
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, bra förmåner och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande, samt jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå Kommun
(org.nr 212000-2627), http://www.umea.se/ledigajobb
Skolgatan 31 A (visa karta
)
901 84 UMEÅ Arbetsplats
Stöd och omsorg, Funktionshinderomsorg, Särskilt boende Kontakt
Helena Rönngren, Kommunal umea.vasterbotten@kommunal.se 010-4429662 Jobbnummer
9997384