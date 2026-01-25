Stödpedagog till Adonia LSS
Adonia Omsorg AB / Behandlingsassistentjobb / Alingsås
2026-01-25
Adonia LSS söker en stödpedagog till gruppbostaden Erskavägen i Alingås kommun.
Adonia Omsorg har sedan 2013 tillhandahållit insatser som lägenhet med stöd, skyddat boende, familjehem, HVB och stödboende. Vi finns bland annat i Göteborg, Borås och Uddevalla. Adonia LSS är sedan 2025 etablerat i Alingsås kommun, Sollebrunn, där vi är i full gång med vår första gruppbostad och renoverar vår nästa samt planerar en egen daglig verksamhet på orten.
Som stödpedagog deltar du i det vardagliga arbetet och bidrar med din fördjupade pedagogiska kompetens i brukarnas dagliga liv. Du stöttar och leder dina kollegor i arbetet med social dokumentation, genomförandeplaner och övrig dokumentation. Du har en nyckelfunktion i verksamheten och är en central del i att koordinera schema och rutiner för verksamheten. Du arbetar tillsammans med stödassistenter i den dagliga verksamheten, men ska främst arbetsförläggas på dag- och kvällstid, inte jourtid och vaken natt kommer inte att vara aktuell för tjänsten.
Som stödpedagog ingår du i den lokala ledningsgruppen, tillsammans med ombud för olika områden, och kommer att vara delaktig i att planera för uppstarten av nästa gruppbostad som står klar till sommaren 2025.
Du planerar och följer upp arbetsuppgifter som aktiviteter, pedagogisk struktur, personlig omvårdnad, dokumentation, och upprättande av genomförandeplaner. Du är delaktig i kartläggning av nya brukare och bistår områdeschefen i att ta fram handlingsplaner och riskbedömningar. Du deltar i rekrytering och håller självständigt i första fasen vid intervjuer av nyanställda.
Handledning för arbetsgrupper ingår i ditt arbete. I din roll ska du, tillsammans med enhetens andra stödpedagog, kunna stödja och inspirera dina kollegor i den pedagogiska utvecklingen på enheten samt ge brukarna goda levnadsvillkor i form av självbestämmande och delaktighet. Du entusiasmerar dina kollegor och är ett stöd i att tillämpa ett pedagogiskt arbetssätt , särskilt i mer krävande och komplexa ärenden.
