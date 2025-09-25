Stödpedagog/stödassistent till Ljungagatans gruppbostad
Sävsjö kommun, Socialförvaltningen / Vårdarjobb / Sävsjö Visa alla vårdarjobb i Sävsjö
2025-09-25
Sävsjö kommun är en liten kommun där det finns stora möjligheter att växa. I den lilla kommunen är det nära mellan människor - mellan dig och dina kollegor och mellan medarbetare och chefer. Tillsammans arbetar vi för att ge våra invånare bästa möjliga service och i våra team får du chans att ta plats, utvecklas och bidra.
Arbetsplatsen är gruppboendet Ljungagatan som är förlagd i centrala Sävsjö. Dit är det cirka 10 minuters gångväg från tågstationen.
Ljungagatan har sex lägenheter. Alla boende där har beslut med stöd av LSS.Publiceringsdatum2025-09-25Arbetsuppgifter
Som stödpedagog/stödassistent är du flexibel och ansvarstagande. Du arbetar både i grupp och självständigt. Brukarens behov sätts alltid i fokus och du värnar om och respekterar var och ens rätt till privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande och delaktighet. Din viktigaste uppgift är att se till att varje brukare får sitt behov av omsorg och omvårdnad tillgodosett. Din insats har stor betydelse för andra människor.KvalifikationerUtbildningsbakgrund
Minst undersköterskeutbildning
Stödpedagog
Du är trygg i både vana och ovana händelser du blir involverad i. Du har ett mod som ibland behövs för att kunna säga ifrån, och förmågan att skilja på sak och person.
Du kan och vill gärna anpassa dig till nya arbetssätt. Att samarbeta med andra tillför mycket till dig eftersom samarbete innebär god kommunikation, trygghet och en gemensam målbild.
Som person hittar du snabbt lösningar på uppkomna problem. Du ser möjligheter och har en uthållighet som är tydlig och igenkänd.
ÖVRIGT
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16
Sävsjö kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Ricky Alexandersson ricky.alexandersson@savsjo.se 0382-15431
