Stödpedagog/Stödassistent till Gruppbostad Lästgränd
2025-11-18
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-11-18Beskrivning
Som medarbetare i Gislaveds kommun är du medskapare på din arbetsplats.
Du ges möjlighet och förväntas att bidra till verksamhetens utveckling genom din kunskap och erfarenhet. Hos oss är respekt för olikheter och alla människors lika värde grundläggande.
Gruppbostad Lästgränd är placerad i Gislaved. Verksamheten är till för personer med funktionsnedsättningar och omvårdnadsbehov. Brukarna som bor i gruppbostaden har beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Annonsen avser en tillsvidareanställning där arbetstiderna är förlagda dag/kväll/helg.Dina arbetsuppgifter
Tillsammans med övriga medarbetare arbetar du för att göra vardagen meningsfull, tydlig och innehållsrik för de boende. Du kommer stödja/vägleda brukarna i personlig omvårdnad, måltider, medicinhantering, hemmets skötsel, samhällskontakter och kommunikation.
En viktig del i arbetet är att stimulera och motivera brukarna till att utveckla sina förmågor och att skapa möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid så de kan leva som andra utifrån sina förutsättningar. Anpassa miljön utifrån brukarnas behov och förutsättning. Arbetet utgår ifrån individuella genomförandeplaner.
I arbetsuppgifterna ingår också IT-baserad dokumentation och administration samt delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter
Arbetsredskap som kommer användas är: PFA- pedagogiskt förhållnings och arbetssätt, kommunikationshjälpmedel, bildstöd, sinnesstimulering med mera.
Kvalifikationer
Stödpedagog: Stödpedagogsutbildning med inriktning mot funktionshinderområdet.
Stödassistent: Vård- och omsorgsprogrammet med inriktning psykiatri, funktionshinderområdet, barn- och fritidsprogrammet med inriktning socialt eller pedagogiskt arbete.
Alternativt: Beteendevetare, behandlingspedagog, socialpedagog eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Erfarenhet gällande målgruppen krävs för tjänsten samt att du har B-körkort, kan simma och inte har klorallergi.
Ditt medarbetarskap är djupt förknippat med din förmåga att samarbeta och delta i din och verksamhetens utveckling. Hos oss innebär det att du har ett gott samarbete med chef och kollegor, både på den egna arbetsplatsen och i övriga kommunkoncernen. Du bemöter alla med hög servicenivå, vänlighet och hög kvalitet genom kund- och servicefokus. Du tar ansvar för att göra dig delaktig i verksamhetsfrågor och är lösningsorienterad.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att din syn på medarbetarskap överensstämmer med vår.
Rekrytering sker löpande och anställningsintervju kan komma att ske innan ansökningstiden har gått ut
Vill du vara en del av vår framgång? Välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Gislaveds kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/447". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Gislaveds kommun
(org.nr 212000-0514) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Enheten för Lss-boende 1 Kontakt
Marie Burghardt 0371-81329 Jobbnummer
9609194