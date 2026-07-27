Stödpedagog/stödassistent till Gruppbostad Hallmansvägen
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2026-07-27
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Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Vi söker ny kollega till Gruppbostad Hallmansvägen som vill bidra till det goda pedagogiska arbetet! Har du erfarenhet inom området och söker ett givande arbete? Då har vi ett jobb för dig tillsammans med härliga kollegor i en nyrenoverad verksamhet!
Välkommen till oss
Gruppbostad Hallmansvägen är ett LSS-boende för personer med funktionsnedsättning, inriktat mot diabetes. Boendet är nyrenoverat och beläget på Bymarken med vacker utsikt över Vättern. Vi har en trädgård full med odlingsbäddar, fruktträd och bärbuskar. Stadsbussen stannar precis utanför verksamheten och vi har tillgång till parkering. Här bor fem medborgare, med en planerad inflyttning under året, som lever aktiva liv med promenader och aktiviteter. Arbetsgruppen består idag av 14 medarbetare, varav fem arbetar enbart vaken natt. Vi arbetar för att stärka individens förmågor och skapa en meningsfull vardag med god kvalitet.
Ditt nya jobb
Du arbetar nära medborgaren i vardagen för att stödja och främja självständighet, delaktighet och en meningsfull tillvaro. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat omvårdnad, läkemedelshantering, hushållssysslor, social dokumentation, kontaktmannaskap och aktiviteter. Flera medborgare har diabetes, därav sker omfattande arbete med att hantera och justera blodsocker löpande. Det förekommer tunga lyft med hjälpmedel och utmanande/utåtagerande beteende sp, hanteras med ett pedagogiskt förhållningssätt och lågaffektivt bemötande. Arbetet anpassas utefter individuella behov, med beaktning av personlig integritet.
Samverkan sker kontinuerligt med anhöriga, legala företrädare, kollegor, chef och andra aktörer som sjukvård, arbete/sysselsättning och myndigheter. Andra arbetsuppgifter kan förekomma och variera över tid.
I rollen som stödpedagog har du i uppdrag att stödja, vägleda och utveckla arbetsgruppen i det pedagogiska arbetet. Hos oss har du ansvaret tillsammans med en annan stödpedagog. Ni planerar, följer upp och utvecklar arbetssätt tillsammans med kollegorna, samt är ett stöd i frågor som rör dokumentation, arbetsplaner och genomförandeplaner. Tillsammans identifierar och skapar ni förutsättningar för individuell utveckling och motivation för den enskilde.
Din kompetens
För titeln stödpedagog krävs en eftergymnasial specialisering inom funktionshinderområdet med pedagogisk inriktning som omfattar minst 200 YH-poäng eller 60 HP, exempel på YH-utbildning: stödpedagog, aktiveringspedagog, socialpedagog, behandlingspedagog
För titeln stödassistent krävs ett avslutat gymnasieprogram i barn och fritid med inriktning socialt/pedagogiskt arbete eller vård- och omsorg med programfördjupning funktionshinderområdet/psykiatri
Alternativt har du annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Du har minst tre års erfarenhet av arbete inom funktionsstödsområdet alternativt liknande arbete
Meriterande med erfarenhet av tecken som stöd, bilstöd, metodarbete, lågaffektivt bemötande och diabetes typ 1
Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, samt god datorvana
Du har god fysisk rörlighet då arbetet kan vara fysiskt krävande
B-körkort är ett krav
Vi ser att du är en lugn och trygg person. Du har god personlig mognad och tar ansvar för ditt arbete. Du kommunicerar tydligt och skapar förtroendefulla relationer och samarbeten, genom ett respektfullt och pedagogiskt bemötande. Viktigt med ett pedagogiskt arbetssätt och du ser det som en naturlig del av arbetet, oavsett roll. Med ett helhetsperspektiv och lösningsfokuserat förhållningssätt bidrar du till verksamhetens utveckling, med medborgarnas behov i fokus.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
Vi erbjuder dig
Du får ett varierande och framförallt roligt arbete, med möjligheten att göra verklig skillnad i andras liv. Vi värderar ett gott samarbete, kunskapsutbyte, teamkänsla och att alla bidrar till en trivsam arbetsmiljö. Det finns möjlighet till kompetensutveckling utifrån behov och önskemål, här får du ta dig an rollen som kontaktman samt kan andra uppdrag bli aktuella. Som medarbetare i Jönköpings kommun får du en trygg anställning och kan ta del av generella förmåner såsom friskvårdsbidrag och betald semester första anställningsåret.
Läs mer här: https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/jonkopings-kommun-som-arbetsgivare
Bra att veta
Rekryteringen avser en tillsvidaretjänst som stödpedagog eller stödassistent. Arbetstiden är förlagd till dag/kväll/helg. Vi erbjuder alltid 100% sysselsättningsgrad och har samplanering där arbete på annan verksamhet förekommer.
Löpande urval tillämpas och intervjuer planeras till efter sista ansökningsdag. I din ansökan vill vi se ett CV och bifogat examensbevis, samt gärna aktuella tjänstgöringsintyg. Inom området arbetar vi med samordnad rekrytering, vilket innebär att erbjudande om anställning på annan verksamhet kan bli aktuellt.
Den här befattningen är arbetsvärderad. Stödassistent återfinns i basgrupp D och stödpedagog återfinns i basgrupp E och F. För mer information om befattningens löneintervall se: https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/jonkopings-kommun-som-arbetsgivare-/lon-och-lonestatistik
Vill du veta mer?
Kontakta Enhetschef Jonas Ahlgren via 036-107316 (tillgänglig från 10/8) eller Caroline Nordström via 036-107327
Fackliga representanter: www.jonkoping.se/fackligasoc
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre – för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jönköpings Kommun
(org.nr 212000-0530), https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb
Jönköpings kommun (visa karta
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551 89 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen Jobbnummer
10011960