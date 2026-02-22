Stödpedagog/Stödassistent
Askersunds kommun, LSS, Funktionsstöd / Vårdarjobb / Askersund Visa alla vårdarjobb i Askersund
2026-02-22
, Laxå
, Kumla
, Hallsberg
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Askersunds kommun, LSS, Funktionsstöd i Askersund
Välkommen till Askersund! Hos oss får du alla fördelarna med att arbeta i en liten kommun. Här värdesätter vi skapandet av nära relationer, modet att påverka och det engagemang som genomsyrar vårt arbete. Vi har jobb som märks och tillsammans gör vi skillnad varje dag, alla på olika sätt men alltid med kommunens invånare i fokus. Vi söker nu dig som vill bidra. Vi söker nu engagerade stödpedagoger som vill vara med och stärka våra gruppbostäder ytterligare.
Socialförvaltningen i Askersunds kommun ansvarar för äldreomsorg, LSS- och omsorgsverksamheten, socialpsykiatrisamt individ- och familjeomsorg.Publiceringsdatum2026-02-22Arbetsuppgifter
Välkommen till Askersunds kommun där engagemang gör skillnad varje dag
Hos oss får du alla fördelar som en mindre kommun erbjuder: nära relationer, korta beslutsvägar och en arbetsmiljö där mod, samarbete och utveckling står i centrum. Vi arbetar tillsammans för att skapa en trygg och meningsfull vardag för våra invånare och nu söker vi dig som vill bidra.
Socialförvaltningen ansvarar för äldreomsorg, LSS-verksamhet, socialpsykiatri samt individ- och familjeomsorg. Nu söker vi engagerade stödpedagoger som vill vara med och stärka våra gruppbostäder ytterligare.
Din roll som stödpedagog
Som stödpedagog får du en central och varierad roll. Du arbetar både nära brukarna och driver det pedagogiska utvecklingsarbetet framåt.
Du kommer att:
• Stötta brukare i deras vardag i hemmet och i olika aktiviteter utanför boendet.
• Vara en förebild i det pedagogiska arbetet och handleda stödassistenter i det dagliga arbetet.
• Arbeta aktivt i det systematiska kvalitetsarbetet: planera, genomföra och följa upp insatser tillsammans med enhetschef.
• Bidra med fördjupad kunskap inom funktionshinderområdet och omsätta ett evidensbaserat arbetssätt i praktiken.
• Skapa och följa upp målplaner, rutiner och handlingsplaner.
• Samverka med anhöriga, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och andra professioner.
• Hantera medicin på delegation.
Tjänstens upplägg
50 % på gruppbostad (inkl. kvällar och helger)
50 % stödpedagog för 23 gruppbostäder
På våra gruppbostäder bor personer med fysiska, psykiska och intellektuella funktionsnedsättningar. Vi utgår ifrån varje människas rätt till ett självständig
Vi söker dig som:Kvalifikationer
* Har relevant eftergymnasial utbildning (t.ex. stödpedagog, socialpedagog, behandlingspedagog, aktiveringspedagog) eller 60 HP inom t.ex. pedagogik, psykologi, funktionshinder, beteendevetenskap eller socialt arbete.
* Har minst 2 års erfarenhet av arbete inom funktionshinderområdet.
* Har ett genuint engagemang för människor och god förmåga att planera och samarbeta.
* Behärskar svenska mycket väl i tal och skrift.
* Har Bkörkort (tillgång till egen bil är meriterande).
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet vi söker dig som har en positiv människosyn, är trygg i dig själv och vill bidra till utveckling.
t och meningsfullt liv, där inflytande och delaktighet står i centrum.Kvalifikationer
Vi söker dig som:Kvalifikationer
Har relevant eftergymnasial utbildning (t.ex. stödpedagog, socialpedagog, behandlingspedagog, aktiveringspedagog) eller 60 HP inom t.ex. pedagogik, psykologi, funktionshinder, beteendevetenskap eller socialt arbete.
Har minst 2 års erfarenhet av arbete inom funktionshinderområdet.
Har ett genuint engagemang för människor och god förmåga att planera och samarbeta.
Behärskar svenska mycket väl i tal och skrift.
Har Bkörkort (tillgång till egen bil är meriterande).
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet vi söker dig som har en positiv människosyn, är trygg i dig själv och vill bidra till utveckling.
ÖVRIGT
Askersunds kommun - vår pärla vid Sveriges hemligaste skärgård. Askersund är en plats där historisk skönhet möter naturens vilda underverk. Inte att förglömma vår unika skärgård som är en skatt som bara väntar på att utforskas.
Det som gör Askersunds kommun ännu mer speciell är dess invånare! 11 500 starka individer som kallar denna plats sitt hem, och vi är stolta över att vara deras gemenskap. Vi är något över 1 000 medarbetare som arbetar tillsammans för att se till att vår kommun fortsätter att blomstra.
Vi välkomnar och värdesätter olikheter och ser till att vår arbetsplats är öppen för alla. Vår vision är att Askersunds kommun ska vara en plats där det är attraktivt att leva och hållbart bo och verka i. Vi ska bidra till våra invånares möjligheter att ha en bra vardag. Kom och bli en del av vår gemenskap och låt oss tillsammans fortsätta att bygga en plats vi är stolta över att kalla hemma med lust, mod och engagemang.
Vi känner oss stolta över vårt Askersund! Besök gärna: https://www.visitaskersund.se/
Observera att vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C307822". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Askersunds kommun
(org.nr 212000-1983) Arbetsplats
Askersunds kommun, LSS, Funktionsstöd Kontakt
Enhetschef
Jonathan Hedlund jonathan.hedlund@askersund.se Jobbnummer
9756221