Stödpedagog med utökat ansvar inom LSS barn
2026-04-29
Division Social omsorg har det yttersta ansvaret för personer som behöver stöd och vårt arbete spelar en stor roll i många människors liv. Våra arbetsinsatser gör att samhället fungerar. Vi arbetar för att ha en helhetssyn där vi tar hänsyn till människors hela livssituation och i all verksamhet ska individens perspektiv beaktas.
Vi inom Korttids och fritidsverksamheterna för barn och unga LSS söker dig som vill vara med och utveckla våra enheter utifrån ett genuint brukarfokus och barnperspektiv. Du samarbetar med chef och medarbetare i verksamheterna där du på ett systematiskt sätt utvecklar, planerar och utvärderar det pedagogiska arbetet.
Vi söker nu en stödpedagog med utökat ansvar som vill arbeta för barnens bästa varje dag.
Arbetsuppgifter
Som stödpedagog ansvarar du för att planera, leda, utveckla samt utvärdera det pedagogiska arbetet tillsammans med medarbetare och chef. Att motivera och inspirera till lärande och utveckling kommer att var en viktig del i din roll och du agerar med dig själv som förebild i den konkreta miljön tillsammans med våra medarbetare. Du kommer att arbeta på uppdrag av gruppledare samt chef och fördela din tid mellan 3-4 enheter samt ingå i ett nätverk med andra stödpedagoger för stöd och erfarenhetsutbyte.
Du arbetar aktivt för att stärka barns och ungdomars delaktighet och säkerställa att barnperspektivet genomsyrar verksamheten i enlighet med LSS. Du använder anpassade kommunikationsmetoder för att varje barn ska kunna uttrycka sina behov och önskemål, och du skapar trygga och inkluderande miljöer där barnets bästa alltid står i centrum. Du är engagerad i att skapa meningsfulla aktiviteter och goda upplevelser för barnen och ungdomarna i våra verksamheter.
Du arbetar löpande med motivation och har ett medvetet och pedagogiskt arbetssätt som grundar sig på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet. I det vardagsnära arbetet genomför du tillsammans med medarbetarna kartläggning av brukarens behov och implementerar och utvecklar alternativ kompletterande kommunikation. Tillsammans med kontaktpersonal upprättar ni genomförandeplan och säkerställer att denna utgår från aktuellt beslut från handläggare och följs upp utifrån gällande lagstiftning. I uppdraget ingår även att vara ett stöd till medarbetare vid utveckling av social dokumentation samt avvikelsehantering.
Du handleder, utbildar och stödjer medarbetare i bemötande och metodik och kan vid behov vara delaktig i planerade insatser och aktiviteter tillsammans med brukaren. I handledningen behöver du ge stöd för att stärka kollegors förmåga till reflektion och analys i samband med planering, genomförande och uppföljning i verksamheten. Detta ställer krav på dig i ditt uppdrag då du behöver ha förmågan att analysera och finna lösningar på problem och utveckla verksamheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Eftergymnasial utbildning som stödpedagog eller utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• kunskap inom tydliggörande pedagogik och alternativ kompletterande kommunikation (AKK).
• erfarenhet av strukturerat arbete med pedagogiska metoder.
• erfarenhet av arbete med personer med autismdiagnos/intellektuell funktionsnedsättning.
• erfarenhet av arbete med barn inom anpassad grundskola, eller liknande.
• erfarenhet av att dokumentera, upprätta och följa upp genomförandeplaner enligt IBIC.
• arbetar aktivt med lågaffektivt bemötande och/eller har utbildning inom det, exempelvis Studio 3.
• har god datorvana och att arbeta i olika system.
• behärskar det svenska språket väl och god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
Det är meriterande om du har kunskap/erfarenhet av MI, teckenspråk/TAKK, psykiatri.
Som person har du ett lugnt och tryggt bemötande. Du har ett pedagogiskt förhållningssätt och är lyhörd, respektfull, nyfiken och metodisk samt har god förmåga att ställa om vid plötsliga omställningar i arbetet. Du är ansvarstagande och har en god samarbetsförmåga.
Individuell lönesättning.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: dag, kväll och helg (38,25)
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En snabbt växande kommun med hållbarhetsfokus och god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.
Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat byggs Ostlänken som är en 16 kilometer ny dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping. Det byggs också nya resecentrum: ett i centrala Nyköping och ett vid Stockholm Skavsta flygplats. Utvecklingen kommer att påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om arbetsmarknad och god medborgarservice.
Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 300 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.
• Provanställning kan komma att tillämpas.
• Denna tjänst kan komma att krigsplaceras i kommunens krigsorganisation vilket innebär att kommunen säkerställer tjänsten vid höjd beredskap.
• För denna tjänst kan en säkerhetsprövning komma att göras enligt säkerhetsskyddslagen.
• Tester i tidigt urval kan komma att användas i denna rekrytering.
• När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem. På så sätt blir hanteringen av din ansökan effektiv, snabb och säker.
• Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
• Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för redan anställd personal.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C322315". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nyköpings kommun
https://www.nykoping.se/rekrytering/
Ö Trädgårdsgatan 2 (visa karta
)
611 34 NYKÖPING Arbetsplats
Nyköpings kommun - Division Social Omsorg Kontakt
Enhetschef
Johanna Wik johanna.wik@nykoping.se 0155-24 87 68
