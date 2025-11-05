Stödpedagog med särskilt uppdrag
2025-11-05
Om jobbet
Som stödpedagog med särskilt uppdrag är du en del av verksamhetsledningsgruppen och samarbetar nära stödpedagoger, medarbetare och ledning.
I rollen förenar du det praktiska arbetet ute i verksamheterna med det strategiska utvecklingsarbetet i organisationen. Tjänsten är placerad i våra verksamheter i nordöstra Göteborg.
I rollen ingår bland annat att:
• Stödja stödpedagoger i arbetet med genomförandeplaner, dokumentation och metodfrågor.
• Arbeta konsultativt och i nära samarbete med metodutvecklare för att stärka och utveckla det pedagogiska arbetet.
• Genomföra punktinsatser och ge konkret stöd ute på enheter vid behov.
• Delta i ledningsgrupper tillsammans med enhetschefer och verksamhetschef samt medverka i strategiska forum.
• Bidra vid introduktion av nya stödpedagoger och stötta vid vakanser.
• Ansvara för och leda regelbundna träffar med stödpedagoger inom respektive ledningsgrupp.
• Följa upp och utveckla rutiner, mallar och metoder för ett likvärdigt och kvalitetssäkrat arbetssätt.
• Följa utvecklingen inom det pedagogiska området och föra in ny kunskap i verksamheten.
• Fungera som länk mellan stödpedagoger, enheter och ledningsgrupp, för att säkerställa god kommunikation, gemensamma mål och kvalitetssäkrat arbetssätt för den aktuella målgruppen.
Om dig
För tjänsten som stödpedagog krävs eftergymnasial specialisering inom funktionshinderområdet som omfattar minst 200 yh-poäng, 120 högskolepoäng eller 60 högskolepoäng och minst två års erfarenhet av arbete med stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Utbildningen ska ha relevanta poäng inom beteendevetenskap, pedagogik, psykologi, socialt arbete och (psykiatrisk) omvårdnad eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Vi söker dig som har flera års erfarenhet av arbete med personer med psykiska funktionsnedsättningar och samsjuklighet. Du har tidigare arbetet som stödpedagog eller i en likvärdig roll. Du är van vid att leda grupper och trivs i en roll där du både stöttar och inspirerar andra.
Du har god kunskap om pedagogiska metoder och arbetssätt: LAB (Lågaffektivt bemötande), MI (Motiverande samtal) IBIC (Individens behov i centrum) ESL (Ett självständigt liv) och Tydliggörande pedagogik.
Det är viktigt att du har god datorvana och är bekväm i att arbeta med olika IT-stöd.
Du behöver behärska det svenska språket i tal och skrift vilket innebär ett krav på godkända betyg i Svenska 1, Svenska som andra språk 1 eller motsvarande. Du som inte uppfyller kvalifikationskraven kan komma att erbjudas att göra ett språktest genom testanvändaren Educateit.
Det ses som meriterande om du har erfarenhet av att leda verksamhetsmöten, coacha arbetsgrupper och bidra till utveckling mot ett gemensamt förhållningssätt.
Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området.
Vi söker dig som motiveras av tydligt definierade mål och anpassar sättet att förmedla ditt budskap till mottagaren och uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang. Du följer upp och rapporterar resultat och måluppfyllelse. Du anpassar din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation. Du samverkar med andra i övergripande frågor för att skapa värde.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Vid arbete i den enskildes hem:
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat.
Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs på polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
antingen via e-tjänst (Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret) eller med hjälp av Blankett för att kontrollera egna uppgifter (Blankett för begäran om registerutdrag för enskild person, utdrag nr 442.3)
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.Om företaget
Vi är alla olika. Vi är alla också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra. Genom att sprida kunskap och samarbeta inom Göteborgs Stad och med andra aktörer ökar vi förståelsen för individers behov och utformar insatser som gör verklig skillnad.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, barn- och korttidsboenden, avlastning samt stöd och ledsagning.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
