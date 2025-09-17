Stödpedagog med metodhandledande uppdrag
Göteborgs kommun / Behandlingsassistentjobb / Göteborg Visa alla behandlingsassistentjobb i Göteborg
2025-09-17
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Härryda
, Tjörn
, Alingsås
, Orust
eller i hela Sverige
Vi är alla olika. Vi är alla också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra. Genom att sprida kunskap och samarbeta inom Göteborgs Stad och med andra aktörer ökar vi förståelsen för individers behov och utformar insatser som gör verklig skillnad.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, barn- och korttidsboenden, avlastning samt stöd och ledsagning.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Du är Göteborg.Publiceringsdatum2025-09-17Arbetsuppgifter
BmSS Sydväst 2 söker en engagerad stödpedagog med särskilt ansvar som vill vara med och utveckla det pedagogiska arbetet i en verksamhet med psykiatrisk inriktning. Du arbetar kvalitetshöjande och bidrar till att skapa en trygg, meningsfull och självständig tillvaro för våra hyresgäster.
Som stödpedagog har du ett metodhandledande uppdrag där du ansvarar för att stötta kollegor i det pedagogiska arbetet, utveckla arbetsmetoder och arbeta systematiskt med uppföljning, reflektion och kompetenshöjning. Du är en förebild i bemötande och förhållningssätt och leder arbetet med dokumentation, genomförandeplaner och pedagogiska insatser utifrån varje individs behov.
En viktig del av uppdraget är att arbeta med kvalitetssäkring utifrån gällande lagstiftning och fastställda rutiner. Du leder verksamhetsmöten och driver förbättringsarbete utifrån avvikelser, dokumentation och brukarens situation, i nära samverkan med enhetschef och övriga medarbetare. Du medverkar även i samverkansmöten med externa aktörer för att säkerställa ett samordnat och individanpassat stöd.
Vi söker dig som har en stark pedagogisk drivkraft, är trygg i att handleda andra och har ett strukturerat och lösningsfokuserat arbetssätt. Du brinner för kvalitet, brukarens delaktighet och ett professionellt förhållningssätt i alla led. Arbetstid är förlagd till dagtid: måndag till fredag.
Utöver det lokala uppdraget kommer du att ingå i ett team tillsammans med två kollegor från samtliga sex psykiatrienheter inom verksamhetsområdet. Teamet arbetar gemensamt med frågor som kräver enhetsövergripande samordning, exempelvis metodutveckling, kompetenshöjande insatser och gemensamma rutiner. Du kommer också att vara del av ett stadsövergripande stödpedagognätverk, där fokus ligger på kunskapsutbyte, erfarenhetsdelning och att stärka det pedagogiska uppdraget i staden som helhet. Kvalifikationer
För tjänsten som stödpedagog krävs eftergymnasial specialisering inom funktionshinderområdet som omfattar minst 200 yh-poäng, 120 högskolepoäng eller kombination däremellan som motsvarar minst fyra terminers heltidsstudier. Alternativt 60 högskolepoäng och minst två års erfarenhet av arbete med stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Utbildningen ska ha relevanta poäng inom beteendevetenskap, pedagogik, psykologi, socialt arbete och (psykiatrisk) omvårdnad eller annan utbildning .
Ett krav för att utföra arbetet är att du som söker ska ha minst 3 års erfarenhet av arbete att handleda grupper, samt ha god datorvana och goda kunskaper i social dokumentation. Vi ser även att du som söker ska ha erfarenhet av arbete med målgruppen psykiatri.
Vi ser det som ett stort plus om du har kunskap och erfarenhet av alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), Motiverande samtal (MI), individens behov i centrum (IBIC), ett självständigt liv (ESL), Lågaffektivt bemötande (LAB) och tydliggörande pedagogik. Vi ser det även som meriterande om du har Körkort och Körvana.
Du som inte uppfyller kvalifikationskraven i svenska 1 eller svenska som andra språk 1 kan komma att erbjudas att göra ett språktest genom testanvändaren Educateit.
Vi söker dig som har ett flexibelt arbetssätt och en god kommunikationsförmåga.
ÖVRIGT
Bifoga studieintyg eller examensbevis på efterfrågad utbildning
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Vid arbete i den enskildes hem:
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat.
Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs via e-tjänst eller med hjälp av en blankett som finns på polisens hemsida (Blankett för begäran om registerutdrag för enskild person, utdrag nr 442.3)
Du kan endast skicka in din ansökan via vårt rekryteringssystem eftersom all hantering av personuppgifter skall ske enligt GDPR.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C276435". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Göteborgs Stad , Förvaltningen för funktionsstöd Kontakt
Enhetschef
Naemi Gerafi Malmström 031-366 43 94 Jobbnummer
9513042