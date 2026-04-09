Stödpedagog inom förebyggande verksamhet inom LSS
2026-04-09
Vill du arbeta i en verksamhet där kvalitet, delaktighet och utveckling står i centrum? Har du erfarenhet av LSS och ett intresse för att arbeta förebyggande och hälsofrämjande? Då kan du vara den vi söker! Vi söker nu två stödpedagoger och kanske är du den vi söker!
Om rollen
Vi söker nu två stödpedagoger inom enheten Egen regi, en tjänst där du får en viktig roll i att bidra till kommunens långsiktiga utveckling av förebyggande och hälsofrämjande insatser för personer med funktionsnedsättning. Du kommer arbeta på och utgå från träffpunkten Solstrålen. Det är en mötesplats som idag har öppet tre kvällar i veckan och erbjuder olika aktiviteter. Du kommer, tillsammans med kollegor och deltagare, att vara med och utforma verksamhetens innehåll med utgångspunkt i förebyggande och hälsofrämjande aktiviteter.
Samverkan kommer vara ett centralt uppdrag. Detta till exempel med målgruppen, den förebyggande verksamhet som finns för seniorer, andra verksamheter t ex föreningsliv och olika samhällsfunktioner. För att nå så många medborgare som möjligt kommer du även att bidra till att information sprids om verksamheten.
Du kommer i ditt uppdrag ha nära samverkan med kvalitetsutvecklare och andra funktioner inom vård- och omsorgskontoret.
Verksamheten är under utveckling och dina arbetsuppgifter och arbetstider kan komma att variera över tid. På sikt kan viss arbetstid vara förlagd på helg.
Vi söker dig som har:
Relevant eftergymnasial utbildning, exempelvis stödpedagog eller socialpedagog och praktisk erfarenhet av arbete inom LSS eller med personer med funktionsnedsättningPubliceringsdatum2026-04-09Dina personliga egenskaper
Som person är du trygg och stabil i ditt uppdrag med förmåga att skapa engagemang och delaktighet. Du är kommunikativ, lösningsfokuserad och har lätt för att samarbeta med andra.
Du trivs med att ta ansvar tänka och utmana befintliga arbetssätt i syfte att utveckla verksamheten. Du ser individers resurser och vill aktivt arbeta för att främja dessa.
För rollen krävs en god förmåga att uttrycka sig i skrift och att resonera tydligt i text.
Vi erbjuder
Hos oss får du ett meningsfullt uppdrag i en verksamhet där arbetsglädje, kvalitet och utveckling står i fokus. Du blir en del av ett engagerat team som arbetar nära tillsammans och där din kompetens och dina idéer tas tillvara. Vi erbjuder goda möjligheter till kompetensutveckling och inflytande, samt en arbetsmiljö där samarbete och öppenhet är en självklar del av vardagen.
Övrigt som är bra att känna till
Tjänsten innebär arbete både dag- och kvällstid.
Vi gör bakgrundskontroll innan anställning erbjuds.
Vill du vara med och forma framtidens förebyggande och hälsofrämjande arbete för personer med funktionsnedsättningar tillsammans med oss?
Välkommen med din ansökan!
Välkommen till Sollentuna - en kommun mitt i möjligheterna! Tillsammans gör vi Sollentuna bättre varje dag för våra invånare, företagare och organisationer. Vi har tydliga och ambitiösa mål för att skapa trygghet, välfärd och hållbar tillväxt.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt och roligt jobb i en stabil miljö där ambitionsnivån är hög. Hos oss får du fantastiska kollegor som vill göra skillnad för andra. Nu söker vi dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Följ med oss på resan mot att skapa Sveriges mest attraktiva kommun!
Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2026-04-23
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sollentuna kommun
(org.nr 212000-0134), https://sollentuna.varbi.com
Turebergs Torg 1 (visa karta
)
191 86 SOLLENTUNA Arbetsplats
Sollentuna Jobbnummer
9845706