Stödpedagog inom boendestödet
Vetlanda kommun, Funktionsstöd / Behandlingsassistentjobb / Vetlanda Visa alla behandlingsassistentjobb i Vetlanda
2026-06-26
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Vill du arbeta nära människor och vara med och stärka kvaliteten i boendestödet? Nu söker vi en stödpedagog till boendestödsverksamheten.
Boendestödet ger individuellt anpassat stöd till personer i deras eget hem. Målet är att stärka självständighet, minska isolering och skapa struktur i vardagen. Arbetet bygger till stor del på motiverande samtal och stöd som gör brukaren delaktig i sin egen utveckling. Målgruppen består bland annat av personer med psykisk ohälsa, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och erfarenhet av skadligt bruk eller beroende.
Som stödpedagog bidrar du med ett pedagogiskt och metodiskt perspektiv i verksamheten. Du reflekterar kring arbetssätt, stöttar kollegor i det pedagogiska arbetet och har en samordnande roll i frågor som rör metodstöd, dokumentation och gemensamma förhållningssätt.
En viktig del av rollen är att utveckla och förankra pedagogiska metoder som stärker brukarens delaktighet, kommunikation och självständighet i sociala situationer. Du bidrar också i utvecklingsarbete kring social dokumentation och genomförandeplaner samt håller dig uppdaterad genom omvärldsbevakning inom området. Tillsammans med chef är du med och identifierar behov och driver utveckling i verksamheten, som kontinuerligt anpassar sina arbetssätt.
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll, trivs med att ha en viktig roll i vardagen och vill bidra till att boendestödet utvecklas med tydliga metoder och ett gemensamt förhållningssätt. Du kan växla mellan att arbeta nära brukare och att stötta kollegor i det pedagogiska arbetet. Du planerar och organiserar din tid på ett sätt som gör att du får saker att hända, samtidigt som du är lyhörd för vad som behöver prioriteras. Du tar ansvar för att hålla dig uppdaterad, dela kunskap och bidra till ett arbetssätt som stärker delaktighet, struktur och självständighet.
Vi vill att du som är anställd hos oss ska må bra, både på och utanför jobbet. Därför har du bland annat tillgång till friskvårdsbidrag, fria bad och rabatt på massage. Läs mer om våra förmåner: https://vetlanda.se/formaner
Vi tror på en arbetsplats där olikheter är en styrka och där vi alltid möter varandra med glädje och respekt. Här finns utrymme för mod – att våga tänka annorlunda, prova nytt och utvecklas. Genom att samarbeta och stötta varandra skapar vi gemenskap och stolthet. Tillsammans är vi Vetlanda kommun.Publiceringsdatum2026-06-26Kvalifikationer
Du är utbildad stödpedagog, eller har annan utbildning som vi bedömer som likvärdig.
B-körkort.
Tjänsten kräver utdrag från belastningsregistret. Utdraget ska vara för HVB-hem och beställs via Polisens webbplats.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Det är meriterande om du har:
arbetat som stödpedagog och har erfarenhet från socialpsykiatri och LSS.
erfarenhet av evidensbaserade metoder, såsom motiverande samtal (MI), Ett självständigt liv (ESL), alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), lågaffektivt bemötande (LAB) och Individens behov i centrum (IBIC).
erfarenhet av arbete med NPF och skadligt bruk eller beroende.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-09-15 Tillträde 15 september, eller enligt överenskommelse. Urval och intervjuer hålls inte löpande.
Arbetstid: Dagtid, kvällstid och helg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334493". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vetlanda Kommun
(org.nr 212000-0571)
Storgatan 1 (visa karta
)
574 80 VETLANDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vetlanda kommun, Funktionsstöd Kontakt
Områdeschef
Ulrika Lorentzon ulrika.lorentzon@vetlanda.se 0383-578 22 Jobbnummer
9981513