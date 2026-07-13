Stödpedagog grupp och servicebostäder inom LSS
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2026-07-13
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Hägersten-Älvsjö är en av 11 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad med cirka 3000 medarbetare. I dag är vi ett av stadens största stadsdelsområden med ca 130 000 invånare. I Hägersten-Älvsjö har du nära till staden, kommunikationer och naturen. Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats med möjligheter för dig att utvecklas i din roll.
Välkommen till oss
Hägersten- Älvsjö grupp- och servicebostäder söker stödpedagoger. Detta är en ny roll som inrättas för att stärka det pedagogiska arbetet och utveckla metodiken i verksamheten. Hos oss får du möjlighet att verka i en expansiv och utvecklingsinriktad verksamhet där du ingår i ett team som kännetecknas av hög kompetens och stor kvalitetsmedvetenhet. Arbetsplatsen är förlagd till något av stadsdelens grupp- eller serviceboenden.
Vi erbjuder
Som månadsanställd har du möjlighet till semesterväxling och friskvårdspeng. Du erbjuds att förmånligt köpa träningskort till Stockholms stads simhallar gym och träningsanläggningar. Därutöver har du som anställd i Stockholms stad för närvarande rabatt på ett flertal andra gym och träningsanläggningar. Lönespannet för denna tjänst är 31 000 - 38 000 kr.
Din roll
Som stödpedagog har du det övergripande ansvaret för den pedagogiska metodutvecklingen på enheten och ansvarar för att det pedagogiska arbetet bedrivs på ett systematiskt sätt. Samtidigt ingår du i det vardagsnära arbetet där du arbetar tillsammans med de andra i arbetslaget med att erbjuda brukarna stöd i deras dagliga liv utifrån deras önskemål och behov. Vi arbetar utifrån brukarnas hem och ledsagar dem vid exempelvis läkarbesök och fritidsaktiviteter. Vi har ett ständigt pågående arbete med att öka brukarnas inflytande över det stöd och den service vi erbjuder.
I arbetsuppgifterna ingår att:
utveckla arbetssätt kring dokumentation, kartläggning och handlingsplaner
stötta och handleda kollegor i arbetsmetodik och pedagogik
sprida kunskap om hur arbetet med tydliggörande pedagogik kan utformas
tillsammans med arbetsledare inspirera och säkerställa att evidensbaserat arbetssätt används för att öka kvaliteten i verksamheten
bidra med att bygga upp det kognitiva stödet till brukarna
Du rapporterar till enhetschef och ingår i enhetens nätverk för stödpedagoger som har regelbundna träffar. Din tjänst är fördelad på cirka 20 procent för att planera och leda det pedagogiska arbetet och 80 procent ordinarie arbete i grupp- eller servicebostad. Arbetstiden är förlagd på dagtid, kvällar och helger och i en del verksamheter sovande jour.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
• eftergymnasial specialisering inom funktionshinderområdet som omfattar minst 200 YH-poäng alternativt 60 högskolepoäng inom pedagogik eller funktionsnedsättning, eller en kombination däremellan
• minst två års erfarenhet av arbete med personer som har en intellektuell funktionsnedsättning
• erfarenhet av dokumentation
• kunskap om LSS
• kunskap i lågaffektivt bemötande
• goda kunskaper i svenska språket samt god förmåga att kommunicera i tal och skrift
Meriterande för tjänsten:
• vidareutbildning inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
• vård- och omsorgsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet, alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• tidigare erfarenhet av att leda och/eller handleda andra
Vi söker dig som har ett starkt engagemang och intresse för att arbeta med målgruppen i vår verksamhet. Du har god samarbetsförmåga, trivs att arbeta i team samtidigt som du kan arbeta självständigt och ta egna initiativ. Som person är du kreativ, lösningsorienterad och har modet att testa nya arbetssätt. Vidare är du en trygg och pedagogisk person som kan entusiasmera och skapa förtroende hos såväl medarbetare som brukare.
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet, engagemang och motivation för tjänsten. Känner du igen dig i ovanstående beskrivning är du varmt välkommen med din ansökan!
Rekryteringen för dessa tjänster är öppen under sommaren och intervjuer kommer att påbörjas under senare delen av augusti.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Elsa Brändströms gata 66 (visa karta
)
129 52 HÄGERSTEN Arbetsplats
Hägersten-Älvsjö grupp och servicebostäder, Grupp-och servicebostäder 6 Kontakt
Therese Gamma therese.gamma@stockholm.se 08-50822497 Jobbnummer
10001264