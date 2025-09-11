Stödpedagog funktionsstöd.
Har du förmågan att motivera och inspirera andra, bygga förtroendefulla relationer och är utbildad stödpedagog? Tveka då inte att söka tjänsten hos oss!
Om tjänsten
Vi söker två stödpedagoger till insatserna Korttidsvistelse/tillsyn och Servicebostad enligt LSS.
Båda tjänsterna är tillsvidareanställningar på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Inom området funktionshinder verkställs insatser enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Insatserna utformas så att de stärker den enskildes möjlighet att aktivt få delta i samhällslivet och leva och bo under trygga förhållanden, med respekt för självbestämmande och integritet.
Korttidsvistelse/tillsyn riktar sig till barn och unga i olika åldrar. En insats som ger personer med funktionsnedsättning möjlighet till miljöombyte, rekreation och stimulans utanför hemmet, samt avlastning för anhöriga.
Servicebostad är ett boende för vuxna med funktionsnedsättningar som ger stöd och hjälp i vardagen, där lägenheterna ligger nära varandra och det finns fast personal tillgänglig dygnet runt.
Som stödpedagog ingår du i ett arbetslag och är schemalagd efter verksamhetens behov. Det innebär att det förkommer arbete dag, kväll, helg och jour. Omfattning av stödpedagogens ansvarsområden och tid kan se olika ut på olika enheter beroende på insats, målgrupp, eller andra omständigheter. I det brukarnära arbetet ingår det i stödpedagogens uppdrag att ge pedagogisk vägledning och vara ett stöd för stödassistenterna i deras uppdrag.
Rollen som stödpedagog
• Arbetet som stödpedagog innebär att du är en resurs och förebild när det gäller det pedagogiska arbetet.
• Som stödpedagog har du omvärldsbevakning och kan identifiera utvecklingsområden i den egna verksamheten.
- I ditt uppdrag vägleder du stödassistenter så att stödet till våra brukare ges på ett fullgott sätt i enlighet med uppställda mål, metoder, förhållningssätt, kvalitetskrav och andra riktlinjer.
- Du ingår i ett nätverk tillsammans med andra stödpedagoger inom funktionshinder.
- Arbetet innebär sedvanliga arbetsuppgifter som finns på LSS boende, förutom det specifika uppdraget för stödpedagog. Uppdraget som stödpedagog innebär också att du kan vara verksam på flera arbetsplatser.
• Är initiativtagande och självgående med god förmåga att leda, coacha och stötta kollegor.
Vi söker dig som har adekvat eftergymnasial utbildning inriktning stödpedagog motsvarande minst 200 YH eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Vi söker dig som har adekvat eftergymnasial utbildning inriktning stödpedagog motsvarande minst 200 YH eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Du som söker är trygg i din yrkesroll, har god samarbetsförmåga och har en naturlig förmåga att bygga förtroendefulla relationer med både brukare, anhöriga och kollegor.
Du har lätt för att anpassa dig efter individ och situation, är strukturerad, ansvarstagande och har ett tydligt engagemang för att stödja människor till ett självständigt och meningsfullt liv.
I din roll som stödpedagog har du en handledande funktion och behöver ha förmågan att motivera och inspirera andra. Din lyhördhet och positiva inställning är en tillgång i samarbetet med övriga yrkesroller inom verksamheten.
Meriterande:
• Kunskap inom psykiatri och självskadebeteende
• Erfarenhet av AKK (alternativ och kompletterande kommunikation)
• Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
B körkort är ett krav
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig en gedigen och individuell introduktion då det är viktigt för oss att du ska trivas hos oss. Vi erbjuder också en arbetsmiljö som innebär eget ansvar, variation och utvecklingsmöjligheter.
Som arbetsgivare värdesätter vi på Tidaholms kommun en hälsofrämjande arbetsmiljö, bra arbetsvillkor och ett engagerat ledarskap som stöttar din utveckling. Vi som arbetar här drivs av att skapa en positiv skillnad för våra invånare och vara stolta ambassadörer för vår kommun. Välkommen att bli en del av vår gemenskap och bidra till en hållbar och framåtblickande kommun.
Ansökan
Sista ansökningsdag är 251005. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
De som väljs ut för anställning kommer att behöva uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret, därför är det bra att beställa detta i god tid från Polismyndigheten.
Provanställning kan komma att tillämpas.
