Stödpedagog eller stödassistent till servicebostad i Åhus
2025-12-05
Nu söker vi en engagerad medarbetare som har stort intresse av att jobba i vår fina verksamhet. Våra kunder har ett stort behov av stöd i sin vardag och fritid. Målet är att kunderna ska känna trygghet, delaktighet och bli bemötta utifrån deras förutsättningar, önskemål och behov.
Kom till oss och gör skillnad! Vi ser fram emot din ansökan.
Din roll hos oss
Stödpedagog
Som stödpedagog handleder och implementerar du pedagogiska arbetssätt i det kundnära arbetet. Det inkluderar att ta fram pedagogiskt material till medarbetare och du ansvarar för att det pedagogiska arbetet utvecklas i nära samarbete med enhetschef. Ur ett kundperspektiv arbetar du med värdegrund och kvalitet som främjar kundens delaktighet, självbestämmande och integritet. I det kundnära arbetet stödjer du arbetsgruppen till ett utvecklande arbetssätt.Du handleder kollegor i att skriva och uppdatera genomförandeplaner. I arbetat ingår att du uppdaterar dig kontinuerligt kring pedagogisk, evidensbaserad kunskap samt informerar och handleder arbetsgruppen kring detta. Vidare arbetar du med olika typer av alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) som ska implementeras i det individuella arbetet kring kunden. Att söka, sortera, inhämta och sprida fakta, information och nya rön av betydelse för det kundnära arbetet ingår också. Det är av stor vikt att arbeta systematiskt i de pedagogiska frågorna.Liksom övriga medarbetare medverkar du i de dagliga arbetsuppgifterna på boendet.
Stödassistent
Arbetsuppgifterna består främst av att ge våra kunder individuellt stöd samt att utveckla och upprätthålla deras förmågor och kommunikation med hänsyn till funktionsnedsättningen. Vi arbetar för att stödja kundernas delaktighet i fritids- och kulturaktiviteter samt på alla nivåer - individ-, grupp- och samhällsnivå. Ett viktigt fokus är att främja kundernas självbestämmande och personliga integritet.
I rollen ingår även att svara för social dokumentation enligt gällande riktlinjer och, vid behov, utföra medicinska uppgifter på delegation av sjuksköterska eller bistå kunden med egenvård. Som kontaktman ansvarar man för att genomförandeplan upprättas och följs upp.
Vem söker vi?
I första hand söker vi dig som är stödpedagog och du som är stödassistent är du också intressant för oss.
Krav för stödpedagog
För rollen som stödpedagog krävs eftergymnasial specialisering inom funktionshinderområdet som omfattar minst 200 yh-poäng eller 60 högskolepoäng. Utbildningen ska ha tydlig inriktning mot funktionshinderområdet i hela sin omfattning.Du har erfarenhet av att arbeta med människor med funktionsnedsättningar. Det är en fördel om du har erfarenhet av social dokumentation.
Krav för stödassistent
För tjänsten som stödassistent krävs godkänd utbildning från vård- och omsorgsprogrammet, barn och fritid eller utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig meriterande. Erfarenhet av arbete med autism, självskadebeteende, psykossjukdomar eller intellektuell funktionsnedsättning är meriterande. Du behöver goda kunskaper inom LSS, kunna hantera kunder med utmanande beteende samt ha kunskap/erfarenhet av att arbeta med lågaffektivt bemötande.
Gemensamma krav för båda rollerna
Eftersom arbetet kräver kommunikation och dokumentation förutsätter vi att du har datorvana samt intresse för digitala arbetsredskap och behärskar svenska i tal och skrift. B-körkort för manuell växellåda är ett krav.
Vi vill att du har ett professionellt förhållningssätt och god samarbetsförmåga. Du är stresstålig, flexibel och finner lösningar i vardagen. Du har förmåga att planera och strukturera arbetet utifrån ett helhetsperspektiv, kan fatta egna beslut samtidigt som du har förmåga att respektera fattade beslut och kan utföra arbete på uppdrag av andra. Som person är du lyhörd för kundens behov. Du kan arbeta både själv och tillsammans med kollegor.
Det här är vi
Nitvägen 16 är ett LSS-boende för personer med kognitiv svikt, autism, intellektuell funktionsnedsättning och självskadebeteende. Här finns 10 lägenheter anpassade utifrån kundernas behov. Här arbetar personal dygnet runt i syfte att stötta kunderna i deras vardag.
Omsorgsförvaltningens verksamhet riktar sig till äldre och personer som har behov av funktionsstöd samt till personer med behov av hemsjukvård. Verksamheten är funktionsindelad i fyra verksamhetsområden: stöd i ordinärt boende, stöd i vård- och omsorgsboende, hälso- och sjukvård samt funktionsstöd. I förvaltningen finns också myndighetsenheten, riksgymnasiet och hjälpmedelscentrum i Östra Skåne.
Vi erbjuder
Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet.
Bra att veta
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via ansökningsknapp. Istället skickar du din ansökan med posten eller lämnar ansökan på Rådhus Skåne. Märk kuvertet med titel och referensnummer. Har du frågor kan du kontakta medborgarcenter 044-13 50 00.
Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93. Välj 1 - Visma Recruit och 2 - arbetssökande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "OMS-2025-242". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kristianstads kommun
(org.nr 212000-0951) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kristianstad kommun, Enhet 26 socialpsykiatri Kontakt
Enhetschef
Rebecca Lundström 044-13 25 98 Jobbnummer
9629942