Stödpedagog, daglig verksamhet Funktionsstöd
Lilla Edets kommun / Behandlingsassistentjobb / Lilla Edet Visa alla behandlingsassistentjobb i Lilla Edet
2026-07-22
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Vi söker dig som är utbildad stödpedagog till daglig verksamhet, Funktionsstöd. Du ingår i det dagliga arbetet tillsammans med övriga på daglig verksamhet Att arbeta som stödpedagog innebär att du på ett naturligt sätt är en del i brukarnas sysselsättning och ser till att tillsammans med övriga bidra och utveckla till meningsfull sysselsättning för deltagare.Publiceringsdatum2026-07-22Dina arbetsuppgifter
Du ansvarar för att planera, leda, utvärdera samt utveckla det pedagogiska arbetet och pedagogiska konferenser i samverkan med enhetschefen. I samverkan med brukare och stödpersonal ansvarar du för att upprätta genomförandeplaner, bemötandestrategier och att uppföljningar av dessa görs. Du kommer också att handleda och stödja personalen i bemötande, metodarbete samt utveckla arbetssätt för brukarmedverkan och brukarinflytande på enheten. En del av arbetet är att säkerställa att social dokumentation sker enligt gällande lagstiftning och upprätthålla de rutiner som finns kring den sociala dokumentationen samt att arbeta med kompetens och utvecklingsfrågor. I tjänsten ingår även samverkan med både externa och interna kontakter såsom anhöriga, god man och kommunsköterska.
Kvalifikationer och erfarenhet
Högskoleutbildning om minst 60 högskolepoäng inom funktionsstödsområdet, såsom socialpedagogik, specialpedagogik, fritidspedagogik, eller liknande.
Alternativt kvalificerad yrkeshögskoleutbildning (omfattar minst 200 yh-poäng) inom socialt arbete eller annan relevant utbildning som arbetsgivaren anser likvärdig.
Erfarenhet av arbete inom funktionsstödsområdet är ett krav. För denna tjänst ser vi det som särskilt meriterande att du har erfarenhet av Supported Employment och ser individens styrkor, intressen och möjligheter. Du har förmåga att skapa och utveckla meningsfull sysselsättning som stärker den enskildes delaktighet, självständighet och utveckling. Med individens förutsättningar i fokus arbetar du för att skapa möjligheter till praktik eller arbete på den öppna arbetsmarknaden. Du har förståelse och praktisk erfarenhet för hur ett individuellt och målinriktat stöd kan bidra till ökad självständighet.
Digitalisering är en viktig del av verksamhetens utveckling. Vi söker därför dig som kan använda digitala verktyg och arbetssätt för lärande och kommunikation och för att identifiera, utveckla och bredda den enskildes möjligheter till meningsfull sysselsättning. Erfarenhet av arbete med Yrkesresan är också meriterande. Dessa erfarenheter är av stor betydelse för uppdraget och kommer att tillmätas särskild vikt i rekryteringen.
Du har god kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift. Du är trygg i din yrkesroll, har god självinsikt och ett professionellt förhållningssätt. Genom din sociala kompetens och handledningsförmåga skapar du förtroendefulla relationer och samverkar väl med brukare, kollegor och samarbetspartners. Som person är du ansvarstagande, flexibel, initiativrik och engagerad, med en förmåga att inspirera andra och bidra till verksamhetens fortsatta utveckling. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Krav är att du har körkort och aktivt kör bil. Övrig information
Utvalda kandidater genomför ett digitalt språktest. Godkänd nivå är ett krav för att gå vidare i processen.
Innan anställning behöver du kunna uppvisa körkort och ett godkänt utdrag ur misstanke- och belastningsregistret.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Lilla Edets kommun
Lilla Edets kommun är en av kommunerna i Göteborgsregionen, gynnsamt belägen längs Göta älv med närhet till Göteborg, Trollhättan och Uddevalla. De goda kommunikationerna ger oss möjligheten att fortsätta växa och utvecklas.
Vi är stolta över våra cirka 1 500 medarbetare som dagligen arbetar för att skapa bästa möjliga förhållanden för våra drygt 14 500 invånare, våra företag och för alla som besöker oss. Hos oss har vi nära till varandra och tack vare vår storlek har du goda möjligheter att påverka och utveckla våra verksamheter.
Här njuter du också av vacker älvmiljö, rik natur och spännande spår av unik historia. I Lilla Edets kommun arbetar vi ständigt för ökad livskvalité och glädje i vardagen, både för våra invånare och för dig som väljer att jobba hos oss.
Väl mött i Göta älvdalens pärla - vi gör det tillsammans! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lilla Edets Kommun
(org.nr 212000-1496), https://www.lillaedet.se/
Järnvägsgatan 12 (visa karta
)
463 30 LILLA EDET Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sektor Socialtjänst, Funktionsstöd Kontakt
Vision Vision visionavd315lillaedet@fv.vision.se Jobbnummer
10008945