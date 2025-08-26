Stödpedagog Daglig verksamhet
2025-08-26
Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
Placeringen av tjänsten är på Villan Daglig verksamhet i Floda. Inom verksamheten driver vi en affär, konferensverksamhets och ett snickeri. Vi sköter även underhåll av grönområden samt arbetar med odling. Friskvård i olika former är del av aktiviteterna vi erbjuder.
Personalgruppen består av två stödpedagoger och fem stödassistenter. En av våra stödpedagoger har avslutat sin tjänst och nu söker vi en ny stödpedagog.Publiceringsdatum2025-08-26Arbetsuppgifter
Inom Daglig verksamhet arbetar vi för att den enskilde skall kunna vara med i en gemenskap och ha en meningsfull aktivitet. Insatsen skall bidra till personlig utveckling och främja delaktighet i samhället. Verksamheten skall vara meningsfull och erbjuda den enskilde stimulans och utveckling utifrån den enskildes önskemål. Kartläggning av behov, genomförandeplan, dokumentation och uppföljning av individuella mål samt planering av aktiviteter är grunden i arbetet. I stödpedagogens arbete ingår att stödja kollegor i att använda relevanta metoder för att utveckla brukarens delaktighet och självständighet. Stödpedagogens ansvar är att utveckla och driva den pedagogiska utvecklingen i verksamheten tillsammans med kollegor och enhetschef. I ansvaret kan ingå att söka, inhämta och sprida ny kunskap om pedagogiska metoder i verksamheten. Som stödpedagogen ingår du ett nätverk med förvaltningens övriga stödpedagoger.
I tjänsten ingår det brukarnära arbete under tiden vi har öppet verksamheten för brukarna. Det ingår även administrativa arbetsuppgifter i personalsystem, bemanning av vikarier samt statistik registrering.Kvalifikationer
För arbete som stödpedagog krävs eftergymnasial utbildning som omfattar minst 200 YH-poäng eller 60 högskolepoäng. Denna utbildning skall ha en tydlig inriktning mot funktionshinderområdet. Du bör ha kunskap om Alternativ och kompletterande Kommunikation (AKK) och tydliggörande pedagogik. Erfarenhet från arbete inom LSS är ett krav. Erfarenhet från arbete på Daglig verksamhet är meriterande. Kunskap om intellektuella funktionsnedsättningar, autism och psykisk ohälsa inom LSS är meriterande för denna tjänst. Vi söker dig som är ansvarsfull, kreativ och lyhörd för brukarnas behov. Du ska vara tålmodig och reflekterande samt ha ett bra bemötande gentemot brukare, kollegor och samarbetspartners. Vi söker dig som har god samarbetsförmåga, en hög servicekänsla och ett driv att föra utvecklingen framåt. Arbetet kräver en god organisationsförmåga och förmåga att arbeta självständigt. B-körkort är ett krav för tjänsten. Intervjuer kommer hållas löpande och anställning sker efter överenskommelse.
ÖVRIGT
Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och vår styrning utgår från de globala målen i Agenda 2030.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Vi värnar om en god arbetsmiljö där du kan kombinera arbete och fritid. Som anställd hos oss får du tillgång till en rad förmåner, som friskvårdsbidrag och personalvårdsprogram. Läs mer om våra personalförmåner här: https://lerum.se/dina-formaner
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i till exempel systeminloggning eller annan verifiering.
Varmt välkommen med din ansökan!
