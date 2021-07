Stödpedagog - Göteborgs kommun - Barnskötarjobb i Göteborg

Göteborgs kommun / Barnskötarjobb / Göteborg2021-07-05Förvaltningen för funktionsstöd i Göteborgs Stad arbetar för att människor med funktionsnedsättning ska kunna leva självständiga liv med meningsfull sysselsättning, rik social samvaro och full delaktighet i samhället utifrån sina förutsättningar. Vi beslutar utifrån lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade samt socialtjänstlagen, och arbetar med boende, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, olika former av avlastning, stöd och ledsagning.Med ca 6 000 medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning och vill vara med och utveckla kunskapsområdet och bidra till att rättigheterna om delaktighet och tillgänglighet gäller alla.Här finns plats för dig som är bra på att inkludera andra, tänker nytt och som med engagemang skapar bättre vardagar för göteborgarna. Välkommen att bli en av oss! Du är Göteborg.Följ oss gärna på LinkedIn: www.linkedin.com/company/goteborg-funktionsstod 2021-07-05Är du vår nya Pedagog? Gillar du att arbeta med människor med särskilda behov? I så fall kan du vara vår nya pedagog. Har du lätt för att se förmågan hos varje individ. Utgår du från mänskliga rättigheter och att stärka den enskilde i varje möte, då kan denna annons intressera dig!Vi söker två pedagoger till Bostad med särskild service i Angered. Vi erbjuder ett omväxlande arbete i en hemlik miljö, där vårt arbete varierar utifrån individens behov.Vi söker dig som vill vara med och driva vårt kvalitetsarbete framåt.Som stödpedagog arbetar du brukarnära samt fungerar som stöd i att utveckla det pedagogiska arbetet. Tillsammans med stödassistenten arbetar du ständigt med att utveckla brukarens förmåga till ett så självständigt liv som möjligt. Som stödpedagog arbetar du utifrån ett strukturerad arbetssätt där tydlighet i kommunikation är en självklarhet.På uppdrag av enhetschef utvecklar och implementerar du metoder i det dagliga arbetet.Social dokumentation är en viktig del av vårt arbete, din roll tillsammans med enhetschef, blir att följa upp det arbetet och kontinuerligt stötta dina kollegor i detta.Tillsammans med arbetslaget anpassar du stöd, omsorg och omvårdnad utifrån brukarnas individuella behovSom stödpedagog medverkar du på nätverksmöten med andra pedagoger, metodutvecklare och enhetschefer i vår verksamhet och bidrar till att stärka samarbetsformerna mellan olika verksamheter inom funktionshinder. Du har även möjlighet till stöd av metodutvecklare. Du samverkar med anhöriga, gode män och övriga nyckelpersoner för att tillförsäkra brukaren en god omvårdnad, stöd och service.Vi söker dig som är utbildad stödpedagog eller har annan utbildning med inriktning inom funktionshinderområdet som arbetsgivaren bedömer relevant, samt erfarenhet av att arbeta som stödpedagog. Du har kunskap och erfarenhet av att arbeta med brukare som har funktionsvariationer och autismspektrumtillstånd. Du har även arbetat aktivt med Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) och lågaffektivt bemötande.Som person är du trygg i din yrkesroll och agerar ansvarsfullt och självständigt med ett tydligt brukarfokus. Du handlar enligt fattade beslut, planer och riktlinjer samt medverkar till att de upprättas och följs upp. Du har förmåga att lyssna på och skapa dig en förståelse för de människor du möter i din yrkesroll samt har en god samarbetsförmåga och är flexibel vid förändrade omständigheter i ditt arbete. Du har god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift.Stämmer detta in på dig? Välkommen med din ansökan!ÖVRIGTUrval påbörjas under ansökningstiden.I denna rekrytering kommer vi inte att efterfråga ett personligt brev som ansökningshandling. Istället kommer du som söker att få svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område.Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Vi värnar om våra medarbetares hälsa och erbjuder bl.a. friskvårdsbidrag, rabatterade träningskort och cykelförmån. Vi har rökfri arbetstid.När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem, i enlighet med GDPR.Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningens eller stadens omställningsarbete.Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.Varaktighet, arbetstidHeltid. Schema. Tillsvidareanställning, tillträde: 2021-09-01 Eller efter överenskommelse.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-07-25Göteborgs kommun5845814