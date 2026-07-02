Stödpedagog
Hjo kommun, Funktionsstöd / Behandlingsassistentjobb / Hjo Visa alla behandlingsassistentjobb i Hjo
2026-07-02
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Stödpedagog till Gjutaren
Om arbetsplatsen
Vill du vara med och skapa en trygg, utvecklande och meningsfull vardag individer med särskilda behov?
Hjo kommun – den lilla kommunen med det stora hjärtat – ligger vackert vid Vätterns strand och är en av Sveriges tre bevarade trästäder. Här arbetar vi tillsammans för att skapa goda livsvillkor för våra invånare genom kvalitet, samverkan och det goda mötet.
Inom Hjo kommuns LSS-verksamhet är Gjutaren en av två gruppbostäder där vi tillsammans skapar en trygg, meningsfull och utvecklande vardag för personer med funktionsnedsättning.
På våra gruppbostäder har varje boende en egen lägenhet och tillgång till gemensamma utrymmen där social gemenskap och aktiviteter står i centrum. Med stöd av engagerade medarbetare får de boende individuellt anpassad hjälp utifrån sina behov – i allt från omvårdnad och vardagssysslor till fritidsaktiviteter och delaktighet i samhället.
Hos oss arbetar vi med ett personcentrerat och pedagogiskt förhållningssätt där målet är att stärka varje individs självständighet, delaktighet och livskvalitet. Tillsammans skapar vi en trygg miljö där både boende och medarbetare får möjlighet att utvecklas.
Om rollen
Som stödpedagog har du en viktig roll i att skapa struktur, delaktighet och utveckling för de personer som bor i gruppbostad. Du arbetar både nära brukarna i det dagliga arbetet och bidrar till att utveckla verksamhetens pedagogiska arbetssätt.
Du fungerar som ett stöd till arbetsgruppen genom att bidra med din pedagogiska kompetens och säkerställa att arbetet utgår från individens behov, förutsättningar och mål. Tillsammans arbetar ni för att skapa en trygg miljö där varje individ ges möjlighet att utvecklas och vara delaktig.
I rollen ingår bland annat att:
planera, genomföra och följa upp insatser
stödja och vägleda kollegor i frågor
arbeta med individuella genomförandeplaner och dokumentation
arbeta med brukarnas delaktighet, samverka med anhöriga, god man, förvaltare och andra samarbetspartners.
bidra till verksamhetens utveckling och kvalitetsarbete
arbeta utifrån ett lågaffektivt och professionellt bemötande.Publiceringsdatum2026-07-02Kvalifikationer
Vi söker dig som:
har slutförd utbildning till stödpedagog (400 YH-poäng) eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
har erfarenhet av arbete med individer i behov av särskilt stöd
har god datorvana
har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
har B-körkort.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom LSS.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. För att trivas i rollen tror vi att du är trygg, ansvarstagande och har ett genuint intresse för att stödja människor i deras utveckling. Du är strukturerad, har god samarbetsförmåga och ser möjligheter även i utmanande situationer.
Utdrag ur belastningsregistret ska visas upp innan anställning.
Välkommen med din ansökan!
Ansökan och rekrytering
Vi ber dig skicka in din ansökan via Visma Recruit genom länken i annonsen. Observera att ansökningshandlingar till kommunal verksamhet är allmänna handlingar. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig läsa informationen på hjo.se innan du skickar in din ansökan.
I våra rekryteringar använder vi oss vid behov av digital referenstagning via RefApp och personlighetstest via Jobmatch.
Vi välkomnar gärna frågor från dig som kandidat, men undanber oss kontakt från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Inför en eventuell anställning behöver du kunna uppvisa relevanta betyg eller legitimation, giltig ID-handling, eventuellt arbetstillstånd, körkort samt utdrag ur belastningsregistret, beroende på tjänstens krav. Observera att vi inte rekommenderar att belastningsregister skickas via e-post, eftersom vi inte kan garantera en säker hantering av dessa personuppgifter.
Vi förbehåller oss rätten att använda urvalet från denna rekrytering för likvärdiga tjänster inom Hjo kommun under sex månader efter sista ansökningsdagen.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-10-01 Tillträde enligt överenskommelse . Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335380". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hjo Kommun
(org.nr 212000-1728)
Torggatan 2 (visa karta
)
544 30 HJO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hjo kommun, Funktionsstöd Kontakt
kommunal telefontid: mån, ons, tors 8-12
Fackliga företrädare 0104428519 Jobbnummer
9990277