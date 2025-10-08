Stödpedagog
Inom socialpsykiatrin arbetar vi med individuellt stöd i vardagen till personer med olika kognitiva och sociala funktionsvariationer. Vi skapar, utifrån ett evidensbaserat arbetssätt, förutsättningar, livskvalitet och verktyg för våra brukare att uppnå ett mer självständigt liv.
Vi tror på ett sammanhållet arbetssätt där både arbetsmiljö och brukare är i centrum. Eftersom vi använder evidensbaserade metoder får du som medarbetare också möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling. Våra medarbetare är utbildade inom motiverande samtal och evidensbaserad psykiatri.
Enheten består av två olika boenden: Nyforsgatan och Eddavägen. Vi samarbetar mellan boendena för att ta vara på varandras kompetenser på bästa sätt. På Nyforsgatan möter vi personer med psykisk ohälsa som har beslut enligt SoL eller LSS. Vi fokuserar på att skapa goda relationer och att arbeta med individens styrkor och friskfaktorer.
Nu söker vi en stödpedagog till boendet på Nyforsgatan.
Som stödpedagog på Nyforsgatan blir du en viktig del av teamet. Du stöttar både kollegor och brukare i vardagen och bidrar till att skapa trygghet och struktur. Arbetet innebär bland annat att du handleder kollegor i metod- och dokumentationsarbete och att du ger stöd till brukare, till exempel med städning, matlagning och inköp.
Du är kontaktperson för flera brukare och ger stöd i kontakten med myndigheter, vård, anhöriga och andra viktiga kontakter. En viktig del av arbetet är att hjälpa brukarna att skapa fungerande rutiner i vardagen och använda sig av evidensbaserade metoder.
Du ansvarar också för dokumentation, som att skriva dagliga anteckningar i Viva samt uppdatera och upprätta genomförandeplaner. På boendet ansvarar du för olika områden, till exempel Matilda, Proceedo, säkerhet och introduktion av vikarier.
Arbetet innebär också att att ge medicin eller insulin. Ibland kan du möta utmanande situationer, som hot eller våld, men du får stöd och rutiner för att hantera detta.
Boendet är ett gruppboende med 15 platser på ett våningsplan.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad stödpedagog, alternativt har annan utbildning vi bedömer som likvärdig. Eftersom våld och hot om våld samt djur och rökning kan förekomma på boendet måste det självklart vara okej för dig att jobba i en sådan miljö.
Om du har erfarenhet av arbete från liknande roll och kunskaper om teckenspråk är det starkt meriterande. Har du också kunskaper av MI, lågaffektivt bemötande, van att jobba i Viva och har haft delegering för medicin och insulin är det ett plus i kanten.
Som person ser vi att du är stabil och trygg i dig själv och i din roll som stödpedagog. Du är van att arbeta självständigt och ta egna beslut samtidigt som du samarbetar bra med dina kollegor.
ÖVRIGT
Vill du vara med och leda vägen?
Vi erbjuder en arbetsplats som går före och leder vägen i en av Sveriges mest hållbara kommuner. Tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten, vägledning och service. Genom ett aktivt och modigt medarbetarskap samt ett tillitsfullt och engagerat ledarskap är du med och driver förändring. Du gör skillnad för människor varje dag.
Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi ber dig söka tjänsten via länken i denna annons. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan eftersom den ligger till grund för vårt urval.
