Stödfamilj inom LSS
Karlshamns kommun / Vårdarjobb / Karlshamn Visa alla vårdarjobb i Karlshamn
2026-07-21
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En stödfamilj är ett sätt för föräldrar till barn med funktionsnedsättning att få avlastning. Det är också en möjlighet för dessa barn att få miljöombyte och ett kontaktnät utanför familjen. För att bli stödfamilj krävs ingen särskild utbildning men du behöver ha ett stort engagemang för andra människor och leva i en stabil social situation.
Nu söker vi en stödfamilj varannan helg åt en aktiv och nyfiken 7-årig flicka som tycker mycket om djur och natur, att bada och att åka på utflykter.
Vilken sorts familj söker vi?
Som stödfamilj är det viktigt att ni har en stabil vardag. Uppdraget handlar framför allt om att skapa en trygg och förtroendefull relation, att erbjuda struktur på ett kravlöst sätt, visa intresse, lyssna in och möta med empati, vara lugn, visa tålamod och vara följsamma.
Vi söker er som inte har mindre barn hemma – det är viktigt att ni har tiden. Med det sagt får ni gärna ha barnasinnet kvar, och finns det djur i familjen är det ett stort plus.
Det är en fördel om ni har kunskap och erfarenhet av autism och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), och vet hur man använder ett lågaffektivt bemötande.
Ni är med fördel bosatta i Karlshamn eller närområdet.Publiceringsdatum2026-07-21Övrig information
Uppdraget gäller dagtid, 8 timmar på lördagar och söndagar, varannan helg. Vårdnadshavare eller annan anhörig har ansvar för lämning och hämtning hos er som stödfamilj.
Ersättning ges i form av arvode samt omkostnadsersättning enligt Sveriges Kommuner och Regioners rekommendationer.
För att få uppdrag som stödfamilj görs en utredning med djupintervjuer samt inhämtning av registerutdrag från Polisen, Försäkringskassan, Kronofogden, Transportstyrelsen samt socialregistret. Vi kontrollerar även rätten att arbeta i Sverige.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka via knappen i annonsen. En ansökan till Karlshamns kommun är en allmän handling. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Karlshamns Kommun
(org.nr 212000-0845), https://www.karlshamn.se/
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