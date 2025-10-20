Stödassistenter, utredning LSS
Vill du göra skillnad i människors liv - varje dag?
Stöd och omsorg i Umeå kommun söker nu stödassistenter på heltid för ett spännande och utvecklande uppdrag inom ledsagning! Under två år har vi möjlighet att anställa ledsagare som främst arbetar med vuxna och barn med funktionsnedsättning
Vi vill i närhet och samspel vara en resurs som frigör och stärker människors förmåga att leva ett självständigt liv.
Nu har du chansen att vara med och forma ett nytt arbetssätt tillsammans med engagerade kollegor.
Om uppdraget
Som ledsagare är din främsta uppgift att ge stöd vid aktiviteter utanför hemmet - exempelvis idrott, kultur, promenader eller andra fritidsaktiviteter. Arbetet kräver att du ska kunna hantera en rullstol eller andra hjälpmedel som till viss del kan vara fysiskt krävande.
Du kommer att tillhöra myndighetsutövning LSS och arbeta nära både kollegor och enskilda. Eftersom tjänsten är ny i kommunen får du vara med och utveckla arbetssätt och rutiner - ett uppdrag som är både stimulerande och meningsfullt.
Hur många timmar ledsagning varje individ har rätt till är beslutat utifrån behov - du kommer att ge stöd till flera personer utifrån deras önskemål och livssituation.
Arbetstiderna är förlagd dag, kväll och helg.
Vem söker vi?
Vi söker dig som:
Är utbildad undersköterska eller har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant.
Har erfarenhet av att arbeta med personer med intellektuell funktionsnedsättning, autism och/eller psykisk ohälsa.
Erfarenhet av att arbeta med lågaffektivt vid utåtagerande och/eller hot och våld
Har B-körkort
Har ett giltig utdrag ur belastningsregistret
Meriterande:
Erfarenhet från vård, skola eller funktionshinderomsorg.
Erfarenhet av att jobba med individer som har NPF-diagnoser.
Tecken som stöd eller teckenspråk (TAKK)
Du behöver vara lugn och trygg i dig själv. Vidare behöver du ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, för att kunna kommunicera med brukare, anhöriga och kollegor samt ta del av dokumentation. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 medarbetare. Kommunen har cirka 440 chefer och verksamheten är indelad i åtta förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?
Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Umeå kommun ingår i tre förvaltningsområden för finska, meänkieli och samiska www.umea.se/minoriteter.
Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Ta del av våra förmåner https://umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html
