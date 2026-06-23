Stödassistenter till Resursteam Funktionsstöd
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2026-06-23
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Välkommen till Härryda, en kommun som vågar!
Här siktar vi mot att ha Sveriges bästa skolor och näringslivsklimat, omsorg av högsta kvalitet och attraktivt samhällsbyggande. Tillsammans är vi 3000 medarbetare som gör mötet med Härryda kommun enkelt. Med mod, nytänkande och handlingskraft inspirerar vi varandra och levererar service med kompetens och kvalitet. Härryda kommun har de fyra senaste åren placerat sig i topp i Dagens Samhälles årliga ranking av Årets superkommun.
Vi söker dig som är engagerad, öppen för olika perspektiv och vill skapa lösningar som håller för kommande generationer.
4 plats(er).
Arbetsuppgifter
Vi söker nu fyra medarbetare till vårt Resursteam inom funktionsstöd. I resursteamet tillhör du ett mindre team men arbetar flexibelt mot flera verksamheter utifrån deras behov. Tjänsten innebär en varierad arbetsvardag där du främst arbetar på gruppbostäder och servicebostäder inom kommunen. Du är inte knuten till en specifik enhet utan är kopplad till cirka tre verksamheter och kan under vissa arbetspass komma att arbeta på flera enheter.
Vi söker dig som är flexibel, trivs i en föränderlig arbetsmiljö och har möjlighet att arbeta inom flera områden i kommunen.
Arbetet innebär stor variation och möjlighet att möta olika målgrupper och arbetsgrupper, samtidigt som du har tryggheten i att tillhöra ett eget team. Arbetstiden är förlagd till dag, kväll, sovande jour samt arbete varannan helg. Schemat planeras över åtta veckor och kan även innehålla resurspass.
Arbetsuppgifterna utformas utifrån varje individs behov, resurser och förutsättningar. I arbetet ingår bland annat inköp, matlagning, städning och deltagande i fritidsaktiviteter. Du ansvarar även för social dokumentation samt läkemedelshantering enligt delegation.
Vi erbjuder dig ett stimulerande och utvecklande arbete där du, tillsammans med kompetenta och erfarna kollegor, bidrar till att skapa trygghet, god omvårdnad och stöd i vardagen för våra brukare, samt möjliggör en meningsfull och aktiv fritid. Vårt arbetssätt är lågaffektivt och strukturerat med fokus på att stärka den enskildes självständighet.Publiceringsdatum2026-06-23Kvalifikationer
Du har gått omvårdnadsprogrammet och är undersköterska/stödassistent eller har en
annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Erfarenhet av att arbeta med personer med psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Goda kunskaper i svenska språket, muntligt och skriftligt.
Goda datorkunskaper.
Förmåga att ta och följa delegerade HSL-uppgifter.
Meriterande
B-körkort.
Erfarenhet av arbetsmetoderna lågaffektivt bemötande, AKK och tydliggörande
pedagogik.
Erfarenhet av arbete med utmanande beteende samt omvårdnad
Erfarenhet av TimeCare, Treserva och/eller BPSD-registret.Dina personliga egenskaper
Empatisk och flexibel.
Ansvarsfull och självständig.
God samarbetsförmåga och positiv inställning.
Trygg i att hantera krävande situationer.
Vi erbjuder
Heltid som norm
Hög andel utbildade stödassistenter
Arbetsplatser och chefer som får höga betyg enligt medarbetarindex
Verksamheter med nöjda brukare
Satsning på kompetensutveckling
Friskvårdsbidrag 3000 kronor per år
Övrig information
Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag – vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
I samband med ansökan besvarar du ett antal urvalsfrågor. Svaren används som en del av urvalsprocessen. CV och svar ska vara formulerade på svenska.
För att erhålla anställning ska giltigt utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas i oöppnat kuvert vid intervju.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Om du som sökande har skyddade personuppgifter så skickar du din ansökan i pappersform till: Härryda kommun, Personalfunktionen, Abdou Touam, 435 80 Mölnlycke. Din ansökan kommer att hanteras enligt kommunens rutin för hantering av skyddade personuppgifter vid rekrytering och anställning. Ange annonsens referensnummer i din ansökan så vi vet vilken tjänst du söker.
I första hand ser vi att du söker tjänsten via vårt rekryteringssystem. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-11-02 . Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333362". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härryda Kommun
(org.nr 212000-1264)
Skolvägen 1 (visa karta
)
435 80 MÖLNLYCKE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Härryda kommun Kontakt
Rekryterare
Abdou Touam abdou.touam@harryda.se 031-724 86 27 Jobbnummer
9975772