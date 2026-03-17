Stödassistenter till psykiatriboende i Sydväst
Opaltorget är ett boende med särskild service med inriktning psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Vi söker två stödassistenter, en för tillsvidareanställning samt en för ett graviditetsvikariat på 1 år med möjlighet till förlängning. Vi erbjuder möjligheten att tillsammans med oss vara med att utveckla och forma verksamheten. På Opaltorget arbetar just nu åtta stödassistenter, en metodhandledare och en enhetschef. Du och dina kollegor kommer vara med och bidra till att skapa en stimulerande miljö och en kreativ arbetsplats. Letar du efter ett omväxlande arbete där du får ta stort ansvar? Läs då vidare!
Om jobbet
I arbetet som stödassistent sätter du den enskildes behov, förmåga, intresse i centrum och stöttar brukaren i vardagen samt i rätten till självbestämmande. Du arbetar normkreativt och nyskapande med motivation för att främja utvecklingen av brukarens egna resurser. Tillsammans med brukarna arbetar du för att ge så goda förutsättningar som möjligt till ett självständigt liv med hög livskvalité. Du arbetar utifrån individuellt upprättade genomförandeplaner.
Vi kommer att använda oss utav metoderna Ett Självständigt Liv (ESL), Motiverande samtal (MI), lågaffektivt bemötande (LAB) och Alternativ Kompletterande Kommunikation (AKK). I arbetet ingår social dokumentation och samverkan med både interna och externa parter som är nyckelpersoner i brukarens liv. Vi vill skapa grupper där medarbetarnas styrkor används på rätt sätt och bidrar till en arbetsmiljö där det är högt i tak och där diskussionerna är lösningsfokuserade.
Arbetet kommer vara schemalagt till dag, kväll och tre av sex helger. Vi jobbar med schemaläggning i Multiaccess och vi arbetar med samarbetstid. Publiceringsdatum2026-03-17Kvalifikationer
Vi söker dig som har examen från Vård och omsorgsprogrammet, stödassistentutbildningen eller Barn och fritidsprogrammet med inriktning socialt- eller pedagogiskt arbete. Utbildningskravet är också uppfyllt om du har en eftergymnasial specialisering inom funktionshinderområdet som omfattar minst 200 yh-poäng, 120 högskolepoäng eller kombination däremellan som motsvarar minst fyra terminers heltidsstudier. Alternativt 60 högskolepoäng och minst två års erfarenhet av arbete med stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Utbildningen ska ha relevanta poäng inom beteendevetenskap, pedagogik, psykologi, socialt arbete och (psykiatrisk) omvårdnad eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du har tidigare erfarenhet av att arbeta som stödassistent, samt erfarenhet av psykiatri och neuropsykiatri. Det är nödvändigt att du har erfarenhet och kunskaper av ESL, MI, AKK och lågaffektivt bemötande samt är van att arbeta kreativt. Har du körkort ser vi det som positivt då vi har tillgång till bil för våra aktiviteter.
Du behöver ha förmåga att använda våra IT-system och kunna föra dokumentation. Du behöver därför behärska det svenska språket i tal och skrift vilket innebär ett krav på godkända betyg i Svenska 1, Svenska som andra språk 1 eller motsvarande. Du som inte uppfyller kvalifikationskraven i svenska 1 eller svenska som andra språk 1 kan komma att erbjudas att göra ett språktest genom testanvändaren Educateit.
Du står för den värdegrund som finns på din arbetsplats och är mån om att denna översätts i handling utifrån följande kompetensområden:
Du är trevlig och hjälpsam mot andra människor även i en stressig situation. Du visar respekt för alla du träffar på jobbet. Du förstår det gemensamma uppdraget och arbetar för att det ska bli så bra som möjligt. Du är lugn och trygg i pressade och svåra situationer. Du kan balansera krav som ställs på dig och kan trots tidspress fatta välgrundade beslut.
Välkommen med din ansökan!Övrig information
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Vid arbete i den enskildes hem:
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat.
Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs på polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
antingen via e-tjänst (Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret) eller med hjälp av Blankett för att kontrollera egna uppgifter (Blankett för begäran om registerutdrag för enskild person, utdrag nr 442.3)
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.Om företaget
Vi är alla olika. Vi är också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar bland annat inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd, personligt stöd och barn- och korttidsboenden.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Ersättning
Månadsavlönad
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1343".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355)
Förvaltningen för funktionsstöd
Jennie Olsson jennie.olsson@funktionsstod.goteborg.se 031-3660386
