Stödassistenter till personalpool, Barn/unga vuxna Funktionshinderomsorgen
Umeå kommun / Vårdarjobb / Umeå Visa alla vårdarjobb i Umeå
2026-07-22
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Funktionshinderomsorgen i Umeå kommun vill i närhet och samspel vara en resurs som frigör och stärker människors förmåga att leva ett självständigt liv.
Ordinärt boende är organiserat i funktionshinderomsorgen och här finns korttidstillsyn, korttidsboende, avlösarservice och hemtjänst och Riksgymnasium för barn och unga. Vi har daglig verksamhet/sysselsättning, boendestöd och beroenderesursteam för vuxna över 18 år.
Vi kommer starta upp en personalpool inom området Barn och unga vuxna, Funktionshinderomsorgen, som kommer att täcka upp ordinarie personals frånvaro i våra barn och unga verksamheter inom korttidsboende och korttidstillsyn. Därav söker vi nu flera stödassistenter som vill vara med på denna resa från start!Publiceringsdatum2026-07-22Arbetsuppgifter
Tillsammans med dina kollegor stöttar du den enskildes förmåga att leva ett så självständigt liv som möjligt och bidrar till en trygg och stimulerande miljö. Du planerar och genomför individuellt anpassade aktiviteter som exempelvis promenader, lek, pyssel och spel för att främja social delaktighet och skapa en meningsfull fritid. I arbetet ingår att stötta och hjälpa i kommunikation, omvårdnad och måltider. En viktig del av arbetet är också att samarbeta med föräldrar och annat nätverk runt den enskilde i syfte att säkerställa att individen får det stöd som behövs.
I arbetet ingår även dokumentation, journalföring, upprättande av genomförandeplaner samt medicinhantering.
Det här får du hos oss
Hos oss får du mycket mer än bara ett arbete!
Skapar du trygga relationer, får du ett stort förtroende tillbaka.
Visar du tålamod, får du vara med när små framsteg blir stora genombrott.
Erbjuder du struktur, får du se hur oro ersätts av lugn och tillit.
Jobbar du med hjärtat, får du en arbetsmiljö där din insats verkligen spelar roll.
Om dig
Som person är du lugn, trygg och engagerad med hjärtat på rätt ställe. Du har en god samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande gentemot brukare, anhöriga och andra aktörer. Du delar våra värderingar och strävar efter att utveckla verksamheten genom ständiga förbättringar. Du är medveten om att det kan ta tid att bygga relation, vilket du gör genom att vara kreativ och lekfull i bemötandet. Vidare kräver arbetet inom våra barn och unga vuxna verksamheter en god fysik och tunga lyft kan förekomma. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
Vård- och omsorgsprogrammet, barn och fritidsprogrammet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Erfarenhet av arbete inom målgruppen funktionsnedsättning inom LSS, skola eller annat som bedöms likvärdigt.
Goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift, för att du ska kunna kommunicera med brukare, anhöriga och kollegor, skriva och ta del av vårddokumentation.
Meriterande
Tidigare erfarenhet av arbete med personer med autism
Erfarenhet av arbete med tydliggörande pedagogik
Erfarenhet av arbete med utåtagerande beteende/hot och våldssituationer
Anställningsinformation
Vi söker ett flertal tjänster för arbete heltid, med start 2026-10-01 eller enligt överenskommelse. Tjänsterna är förlagda dag/kväll/helg eller vaken natt vardag och helg. I ansökningsformuläret nedan kan du välja vilken/vilka tjänster du är intresserad av.
Som anställd inom personalpoolen omfattas du av poolavtal som innebär ett lönetillägg på 2500:- (heltid) och ersättning för resor i ditt arbete.
Övrig information
För att säkerställa att de personer som kallas till intervju är de som bäst matchar det vi söker, använder vi urvalsfrågor. Urvalsfrågorna utgår från kraven som ställs för tjänsten och du besvarar frågorna i samband med din ansökan. Det är därför viktigt att du svarar på urvalsfrågorna och inte hänvisar till CV/personligt brev.
OBS! Har du skyddade personuppgifter? Vänligen kontakta Rekryteringssupport på tel 090-16 10 99 eller på rekrytering@umea.se
, så hjälper de dig med en säker ansökningsprocess.
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Detta görs som ett sista steg i rekryteringsprocessen.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 viktiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare liv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: Flytta - Umeå kommun
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, bra förmåner och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande, samt jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå Kommun
(org.nr 212000-2627), http://www.umea.se/ledigajobb
Skolgatan 31 A (visa karta
)
901 84 UMEÅ Arbetsplats
Stöd och omsorg, Funktionshinderomsorg, Ordinärt boende/Sysselsättning Kontakt
vikarierande enhetschef
John Broman john.broman@umea.se 070-2663735 Jobbnummer
10009282