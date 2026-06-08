Stödassistenter till nytt LSS boende
Lidköpings Kommun / Undersköterskejobb / Lidköping Visa alla undersköterskejobb i Lidköping
2026-06-08
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lidköpings Kommun i Lidköping
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Välkommen till Lidköping!
Du letar efter nya utmaningar. Vi letar efter dig! Vi hoppas att du vill vara en del av en välkomnande och hållbar kommun som drivs av engagemang. I Lidköping finns vattnet alltid nära med Vänern och skärgården runt hörnet och Lidan som ringlar fram genom staden. Det är en plats rik på historia som vi omfamnar när vi har siktet inställt på att utveckla och planera för framtidens Lidköping. Hos oss får du möjlighet att testa nytt och utvecklas samtidigt som du dagligen gör skillnad för invånare, företagare, föreningar och besökare i Lidköping. Välkommen med din ansökan till Lidköpings kommun!
Varmt välkommen till Lidköping – en hållbar och välkomnande kommun!
Om arbetet
Vi söker dig som vill vara med och starta upp en ny gruppbostad tillsammans med ett nytt team. Hos oss får du ett varierat och meningsfullt arbete där du är med och skapar trygghet, delaktighet och en bra vardag för våra brukare.
Vårt arbete utgår ifrån LSS och bygger på respekt för självbestämmande, delaktighet och varje persons rätt att leva sitt liv utifrån sina förutsättningar.
Hos oss möter du personer med olika behov och förutsättningar, där autism och ADHD ofta förekommer tillsammans med intellektuell funktionsnedsättning.
Arbetstidsförläggning: Dag, kväll, helg, sovande jour. Publiceringsdatum2026-06-08Dina arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår bland annat:
• att ge stöd och omvårdad utifrån brukarens individuella behov och önskemål
• att skapa struktur, trygghet och delaktighet i vardagen
• social dokumentation och arbete med genomförandeplaner
• kontakt med anhöriga och andra professioner
• att tillsammans med kollegor skapa förutsättningar för en trygg och meningsfull vardag
Du blir en del av ett team där du arbetar tillsammans med kollegor och andra yrkesroller såsom stödpedagog, sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast och enhetschef.
Inom LSS 1 finns tre gruppbostäder och arbetet kan innebära samplanering mellan verksamheterna. Kvalifikationer
Vi söker dig som är lyhörd, ansvarstagande och har ett gott bemötande. Du trivs med att samarbeta, bidra till en positiv arbetsmiljö och möta människor med respekt och engagemang.
Du har utbildning inom Vård och omsorg eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig med intresse och erfarenhet av funktionsnedsättning.
Du behöver även:
• ha goda kunskaper i svenska i tal och skrift
• ha grundläggande digital kompetens
Vi ser gärna att du har erfarenhet av tydliggörande pedagogik, AKK, lågaffektivt bemötande och reflekterande arbetssätt. Du bör ha en god fysik, vara flexibel och lösningsfokuserad.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Meriterande
Erfarenhet och kunskap inom autism och andra neuropsykiatriska diagnoser
B Körkort för bil med manuell växellåda. Övrig information
I vår verksamhet måste alla som ska anställas för att arbeta inom funktionshinderområdet enligt lag(2010:479) visa upp ett utdrag från belastningsregistret för anställande chef. Den blankett som ska användas kan hämtas på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/
Det tar oftast mellan 1-2 veckor att få det hemskickat, skall visas före anställning för anställande chef.
Du kommer arbeta schemalagd tid såsom dag, kväll, helg och sovande jour.
Din anställning blir inom Sektor social välfärd Lidköpings Kommun vilket innebär att det kan förekomma att du får arbeta på flera enheter i verksamheter.
Tillsvidareanställning 100 % med möjlighet till deltid.
Urval sker löpande under ansökningstiden.
Start enligt överenskommelse.
Registerutdrag
Inför erbjudande av en anställning är du som kandidat skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret vid arbeten inom någon av följande arbetsområden; skola eller förskola, arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg, arbete med barn enligt LSS, arbete på eller i samband med HVB-hem, arbete med äldre eller personer med funktionsnedsättning. Du beställer utdraget via Polisens hemsida. Utdraget ska vara uppvisat innan anställning kan påbörjas.
Hur du ansöker
Lidköpings kommun vill att du skickar din ansökan via vårt rekryteringsverktyg Varbi. Du hittar en knapp längst ner i annonsen där du loggar in och söker tjänsten. Om du av något skäl inte kan söka så (t ex skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
Vi undanber oss samtal från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar?
Lidköping som plats utlovar ett rikt liv, det handlar inte om pengar utan om de möjligheter som finns att leva ett bra liv. Här finns nämligen gott om det som är väsentligt i livet. Bra skolor, trygga områden, ett mångsidigt näringsliv och ett aktivt idrotts- och föreningsliv. Och så förstås ett vackert och sjönära läge vid Vänern.
Upptäck mer och fler möjligheter hos Arbetsgivaren Lidköpings kommun. Flytta hit - Lidköpings kommun och Livet i Skaraborg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lidköpings Kommun
(org.nr 212000-1694), https://lidkoping.se/kommun-och-politik/lediga-jobb
Skaragatan 8 (visa karta
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531 88 LIDKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Social Välfärd, Funktionsnedsstöd, LSS 1 Kontakt
Fackliga företrädare nås via kommunens kontaktcenter 0510-770000 Jobbnummer
9953758