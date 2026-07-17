Stödassistenter till nyöppnat barnboende
Tomelilla kommun, Vård och Omsorg / Vårdarjobb / Tomelilla Visa alla vårdarjobb i Tomelilla
2026-07-17
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På Österlen skapar vi förutsättningar för hög livskvalitet där Tomelilla kommun är en plats för inspiration och utveckling. Kommunen har cirka 800 medarbetare och vi erbjuder dig goda utvecklingsmöjligheter, delaktighet genom tillit och möjlighet till balans mellan jobb och fritid.
Vi är just nu på en utvecklingsresa med fokus på att effektivisera och förbättra vår service. Vår ambition är att vara ledande i att ta till vara på de möjligheter som digitaliseringen ger. Kort sagt- vi ska göra det enkelt för alla som bor i, verkar i eller besöker Tomelilla kommun.
5 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-17Arbetsuppgifter
Vi öppnar ett nytt boende för barn och ungdomar och söker nu stödassistenter som vill vara med från starten. Hos oss får du vara med och bygga upp verksamheten tillsammans med dina kollegor. Ni skapar rutiner, utvecklar arbetssätt och bygger ett team där samarbete, trygghet och kvalitet står i fokus. Vi söker dig som vill arbeta med barn och ungdomar och göra skillnad i deras vardag.
Som stödassistent ger du individuellt anpassat stöd utifrån varje ungdoms behov. Målet är att ge förutsättningar för ett självständigt, meningsfullt och utvecklande liv. En viktig del av arbetet är att skapa en lugn, trygg och förutsägbar vardag.
Kommunikation är en viktig del av arbetet. Vi använder tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande för att skapa struktur, trygghet och förståelse. Det innebär att du bemöter ungdomarna lugnt och respektfullt, tar ansvar för situationen och tillsammans med kollegor hittar lösningar som fungerar på lång sikt.
Vi arbetar för att varje ungdom ska vara delaktig och kunna påverka sin vardag utifrån sina förutsättningar. Stödet kan handla om fritidsaktiviteter, socialt samspel, kommunikation eller kognitivt stöd alltid utifrån den enskildes behov. Vill du vara med och skapa en framtid för en annan person med komplex bakgrund, sök gärna och delta i vårt team! Här finns möjlighet att utvecklas, starta upp något, delta i en arbetsgrupp som driver framåt och skapa möjligheter att lyckas.
Arbetet innebär tjänstgöring dag, kväll, helg och sovande jour enligt schema.Kvalifikationer
Vi söker dig som har stödassistentutbildning, Barn- och fritidsprogrammet med inriktning socialt arbete eller pedagogiskt arbete, eller Vård- och omsorgsprogrammet med specialisering inom programfördjupningen funktionsnedsättning. Alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig, exempelvis en specialisering inom funktionshinderområdet om minst 200 yh-poäng eller högskoleutbildning inom relevanta områden.
Det är ett krav att du som söker har minst två års erfarenhet av att arbeta med personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Du behöver också ha minst två års erfarenhet av arbete med LAB (lågaffektivt bemötande), självskadebeteende och utagerande beteende.
Vi ser gärna att du har ett intresse för träning, fysisk aktivitet och rörelse, och att du är kreativ i hur du använder detta för att skapa en meningsfull och aktiv vardag för ungdomarna.
Som person är du trygg, stabil och har förmåga att hantera de situationer som kan uppstå i arbetet. Du tar ansvar för både verksamheten, ungdomarna som bor på boendet och de praktiska arbetsuppgifter som ingår i uppdraget. Samtidigt är du lyhörd för den enskildes behov och kan anpassa ditt arbetssätt utifrån situation och individ. Du bidrar till ett gott samarbete med dina kollegor och har ett professionellt och respektfullt bemötande gentemot både ungdomar, kollegor och andra du möter i arbetet.
Vi ser även att du har mycket goda kunskaper i social dokumentation och du behöver ha körkort för behörighet B (manuell). Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Enligt överenskommelse. .
Tomelilla kommun har rökfri arbetstid.
Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ska ansökan skickas in digitalt via Visma Recruit och inte via e-post eller pappersformat. Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via Visma Recruit, utan kontakta HR-rekrytering via växeln 0417-18 000.
Inför rekryteringsarbetet har Tomelilla kommun, tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336428". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tomelilla Kommun
(org.nr 212000-0886)
273 80 TOMELILLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tomelilla kommun, Vård och Omsorg Kontakt
Facklig organisation +4641718000 Jobbnummer
10005369