Stödassistenter till ny gruppbostad
Götene kommun, Nya LSS-boende / Vårdarjobb / Götene Visa alla vårdarjobb i Götene
2025-08-26
, Lidköping
, Skara
, Skövde
, Mariestad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Götene kommun, Nya LSS-boende i Götene
Som medarbetare i Götene kommun blir du en del av en helhet där engagemang och samarbete över gränser är en självklarhet. Här värdesätter vi mod och nytänk i allt vi gör och vi eftersträvar arbetsplatser som stimulerar kreativitet, initiativförmåga och ansvarstagande. Hos oss får du möjlighet att bidra till meningsfulla och samhällsnyttiga insatser som gör skillnad i människors vardag.
Vi har en tydlig vision - vi ska bli Sveriges bästa landsbygdskommun. Götene kommun är platsen där man, ung som gammal eller mitt i livet, känner trygghet och har förutsättningar att utvecklas. Här står barnen i centrum. Vi tar vara på varje ung individs drivkraft och kreativitet genom att erbjuda en utbildning i toppklass, ett rikt kulturliv och en meningsfull fritid som ger barn och unga möjlighet att utvecklas till sina bästa jag. Lugnet, gemenskapen och enkelheten hos oss tillsammans med pulsen i städerna runt oss ger förutsättningar för ett rikt liv, oavsett var i livet man befinner sig. Runt knuten väntar Vänern och Kinnekulle med ett friluftsliv som många bara kan drömma om.
Vill du vara med och forma Sveriges bästa landsbygdskommun? Läs mer om Götene kommun på http://www.gotene.se
, och vad livet i Skaraborg har att erbjuda på https://www.livetiskaraborg.se/kommuner/gotenehttps://www.youtube.com/watch?v=nCtx-cGrzis
Var med från början - forma framtidens gruppbostad som Stödassistent!
Vill du använda din kompetens för att skapa förutsättningar för andra att leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt?
Har du ett brinnande engagemang för att arbeta med personer med funktionsvariationer och vill vara med och bygga upp något nytt från grunden? Då kan det här vara din nästa utmaning!
Vi söker nu stödassistenter till vår nya gruppbostad som öppnar våren 2026 - en unik möjlighet att vara med i uppstarten av en helt ny verksamhet där vi tillsammans skapar en trygg, tydlig och inspirerande miljö för våra boende.
Vi söker 4 stödassistenter för tjänstgöring dag, kväll och helg samt 2 stödassistenter för vaken nattjänstgöring. Publiceringsdatum2025-08-26Om tjänsten
Som stödassistent är du en nyckelperson i våra boendes vardag. Du arbetar nära individen och ger stöd utifrån varje persons behov och förutsättningar - med målet att skapa trygghet, motivation och självständighet. Du är en del av ett engagerat team som arbetar med tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande.
Vi arbetar strukturerat med genomförandeplaner och aktivitetsbeskrivningar, och du kommer även att motivera till arbete eller annan sysselsättning. Inom enheten förekommer resurspass, vilket innebär att vissa arbetspass kan förläggas till andra enheter.
I rollen ingår även delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter, exempelvis medicinhantering. Du säkerställer tillsammans med legitimerad personal att dessa uppgifter utförs enligt gällande rutiner.
Vem är du?
• Utbildad undersköterska, fritidsledare, har gått barn- och fritidsprogrammet med inriktning socialt arbete, eller har annan likvärdig utbildning
• Erfaren inom arbete med personer med funktionsvariation
• Har kunskap om lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik
• Flexibel, nyfiken och trygg i att ta dig an varierande arbetsuppgifter
• Du har god datorvana samt kan uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift då dokumentation och kommunikation är en stor del av arbetsuppgifterna.
Meriterande:
• Utbildning i Motiverande samtal (MI)
• Vidareutbildning inom funktionsvariationer
• Kunskap inom arbetssättet individens behov i centrum (IBIC)
• Kunskap om diabetes
Anställningsvillkor
• Tillsvidareanställning, 100 %
• Tillträde enligt överenskommelse
• Tjänstgöring dag, kväll, helg enligt schema
• Vaken nattjänstgöring
• B-körkort krävs
• Provanställning kan komma att tillämpas
Vill du vara med och bygga upp något nytt - på riktigt? Då ser vi fram emot att höra från dig. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Intervjuer kommer att ske löpande.
Välkommen med din ansökan!
Vi tar endast emot ansökningar elektroniskt via vår hemsida. Bemannings-och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser undanbedes. Götene kommun tillämpar rökfri arbetstid.
Götene kommun strävar mot jämställdhet och mångfald i våra verksamheter och arbetar därför aktivt för en jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/63". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Götene kommun
(org.nr 212000-1652) Arbetsplats
Götene kommun, Nya LSS-boende Kontakt
Kim Andersson 0511-386855 Jobbnummer
9476188