Stödassistenter till LSS gruppbostäder i Järva
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2026-06-25
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Välkommen till oss
Nu söker vi två stödassistenter till att förstärka vårt team till LSS gruppbostäder i Järva, personkrets 1 och 2, med lång erfarenhet av målgrupperna. På gruppbostaden bor framförallt personer med olika funktionsnedsättningar bland annat neuropsykiatriska tillstånd och inom autismspektrumområdet, förvärvad hjärnskada och synnedsättning.
I Järva har du nära till staden, kommunikationer och naturen.
Välkommen med din ansökan!
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande arbete med närhet till naturen. Du blir en del av ett team med hög kompetens och ett starkt kvalitetsmedvetande.
Vi värnar om medarbetarnas hälsa och erbjuder som månadsanställd friskvårdspeng och möjlighet till semesterväxling. Du har även möjlighet att köpa förmånliga träningskort till Stockholms stads simhallar, gym och träningsanläggningar samt ta del av rabatter på flera externa träningsanläggningar. Läs gärna mer om våra förmåner här.
Din roll
Som stödassistent ska du tillgodose brukarnas individuella behov och stödja i alla förekommande situationer i det dagliga livet. Målet är att stödja brukarna till ökat inflytande, självständighet och trygghet. Arbetet sker med respekt för brukarnas rätt till självbestämmande och integritet.
Arbetet som stödassistent innebär att du:
Ansvarar för den boendes genomförandeplan och dagliga rutiner
Ger individuellt anpassat stöd till brukare enligt LSS och genomförandeplan
Kommer samverka med ställföreträdare, anhöriga, biståndshandläggare, god man, daglig verksamhet och LSS-Hälsan
Bidrar till utveckling av pedagogiska arbetssätt och metoder inom verksamheten
Medverkar i kartläggningar, upprättande av handlingsplaner samt uppföljning av insatser
Arbetet genomsyras av ett pedagogiskt förhållningssätt, ett tydligt och strukturerat arbetssätt, samt ett lågaffektivt och respektfullt bemötande gentemot brukare och kollegor.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
Avslutad gymnasieutbildning inom vård- och omsorgsprogrammet med inriktning funktionsnedsättning, alternativt barn- och fritidsprogrammet med inriktning socialt arbete eller pedagogiskt arbete. Du kan även ha utbildning som stödpedagog, socialpedagog eller annan likvärdig dokumenterad vård- eller pedagogisk utbildning
Kunskap i lågaffektivt bemötande
Erfarenhet av arbete inom LSS
Kunskap om och minst två års erfarenhet av att ha arbetat med personer med intellektuell funktionsnedsättning
God datavana
Goda kunskaper i svenska språket samt god förmåga att kommunicera i tal och skrift
Vi ser det som meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete inom området
Erfarenhet av kognitiva hjälpmedel
Kunskap i eller erfarenhet av teckenspråk
Erfarenhet av arbete med personer med autism eller andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
Vi söker dig som är en stabil person med en empatisk förmåga. Du har förmågan till att planera, strukturera och prioritera i det dagliga arbetet. Som person är du noggrann och professionell, respektfull och följsam i ditt bemötande och förhållningssätt, samt flexibel och har lätt för att samarbeta med andra samt god förmåga att lyssna. Vi ser att du ska kunna arbeta på ett pedagogiskt sätt utifrån LSS bärande principer och intentioner. I ditt arbete kommer du behöva hantera svåra situationer som kräver att du kan bemöta personer med utmanande beteenden på ett lågaffektivt sätt.
Vi lägger stor vikt vid ovanstående personliga förmågor och färdigheter.Publiceringsdatum2026-06-25Övrig information
Provanställning kan komma att tillämpas. Arbetet är schemalagt och omfattar dag-, kvälls- och helgtjänstgöring.
För arbete med äldre och personer med funktionsnedsättning i deras hem inom Stockholms stad krävs att du uppvisar ett utdrag ur belastningsregistret. Utdraget får inte vara äldre än sex månader och beställs via Polismyndighetens webbplats.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Vi rekryterar utan personligt brev för att stärka fokus på kompetens och erfarenhet för denna roll. När du skickar in din ansökan får du svara på ett antal frågor. När vi bedömer din ansökan utgår vi från ditt CV och de frågor som du har besvarat. Efter sista ansökningsdag går vi igenom alla ansökningar.
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande.
Välkommen till Järva stadsdelsförvaltning!
För att möta dagens och framtidens utmaningar bildades Järva stadsdelsförvaltning 2023. I vår stadsdelsförvaltning utvecklar vi stöd och service med fokus på alla Järvabor. Våra verksamheter präglas av samarbete, mod, empati och respektfullt bemötande. Vi eftersträvar öppen kommunikation och respekt för olikheter och vi tror att mångfald och en jämn könsfördelning bidrar till att utveckla vår verksamhet. Vi hoppas att du som söker vill utvecklas tillsammans med oss.
Här kan du läsa mer om Järva stadsdelsförvaltning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Box 4066 (visa karta
)
163 64 SPÅNGA Arbetsplats
Stockholms stad, Järva stadsdelsförvaltning, Bostäder med särskild service Kontakt
Anette Dordevic Cerovec 08-50803551 Jobbnummer
9979451