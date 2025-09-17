Stödassistenter till Hövdingavägens LSS-gruppboende
2025-09-17
Publiceringsdatum2025-09-17Arbetsuppgifter
Är du en person som tycker om att arbeta med människor och stödja dem utifrån deras individuella behov? Vad roligt! Då har vi jobbet för dig! Vi söker en stödassistent till vår gruppbostad. Tillsammans gör vi Gävle meningsfullt!
I rollen som stödassistent ingår det att planera, genomföra och följa upp arbetet för att främja ett etiskt och humanistiskt förhållningssätt gentemot kunder och säkerhetsställa att ni tillsammans arbetar mot samma mål. Planera det kundnära arbetet utifrån genomförandeplaner och upprätta och följa upp, rutiner, arbetsbeskrivningar och handlingsplaner. Uppmärksamma ett speciellt fokus på kunders självständighet, delaktighet och möjligheter till kommunikation genom olika alternativa och kompletterande kommunikationssätt. Stödet ska ges på ett sådant sätt att den stärker den enskildes tilltro till sin egen förmåga.
Gruppboendet är stort till ytan men här bor två kunder, kunderna kan vara utmanade och kan ha svårt med att hantera sina egna känslor och reaktioner. Här krävs din förmåga att kunna möta kunden med empati och respekt, oavsett beteende, är av yttersta vikt. Att hantera situation med professionalism och medkänsla.
Tillsammans med dina kollegor diskuterar och reflekterar över professionellt bemötande och förhållningssätt i syfte att utveckla, förbättra och nå samsyn. Du ansvarar för att se till att kunden får det stöd som den behöver utifrån sina behov som beskrivs i genomförandeplanen. Du stödjer kunden med vardagliga sysslor, allt ifrån matlagning, städning, omvårdnad, personlig hygien, fritidsaktiviteter till sociala- och myndighetskontakter. Stödja och utveckla individens kommunikationsförmågor.
Arbetet planeras utifrån kundens behov och du ska kunna arbeta självständigt men också tillsammans med dina kollegor. Du deltar och stödjer i kundens alla göromål samt genomför inom- och utomhusaktiviteter. I arbetet ingår det att föra dokumentation över individens utveckling och behov för att följa upp att kunden får rätt stöd och hjälp.
Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team! Verksamheten är bemannad dygnet runt, dag-, kväll-natt och helg. Alla medarbetare i verksamheten arbetar varannan helg.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en godkänd utbildning inom vård- och omsorgsprogrammet eller barn- och fritidsprogrammet med inriktning socialt arbete eller har en yrkesutbildning som stödassistent är socialpedagog.
Du ska ha minst ett års erfarenhet av arbete med personer med funktionsvariationer inom LSS. Det är meriterande och vi värdesätter högt om du har arbetat med personer som har en förvärvad hjärnskada eller har erfarenhet av personer med ett utåtagerande beteende.
Du ska ha en utbildning i tydliggörande pedagogik. AKK, alternativa kommunikationssätt och förmåga att anpassa kommunikationen till olika situationer efter individers förutsättningar och behov. AKK såsom TEACCH, Stödtecken, tecken som stöd, piktogram och bildstöd är ett krav för tjänsten. I arbetet ingår det att föra medicinskt och socialdokumentation, vilket innebär god förmåga i det svenska språket samt god datorvana då dokumentationen är IT-baserad. Det är ett krav på att du har eller haft medicindelegering. Då vi gärna åker ut på aktiviteter är det krav på körkort och körvana av manuellt växlad bil.
Har du dessutom utbildning i lågaffektivt bemötande, HLR och kan hantera digitala verktyg är det önskvärt.
För att lyckas i rollen som stödassistent har du förmågan att arbeta med andra människor; att lyssna, visa empati och respekt. Du är duktig på att planera och organisera ditt arbete och har lätt för att sätta upp mål, organisera resurser, följa upp och avsluta aktiviteter. Du tar egna initiativ, är modig och har förmågan att skilja på sak och person samt har du ett prestigelöst förhållningssätt i ditt samarbete med andra och kan bibehålla goda relationer, både internt och externt. Du anpassar dig till olika situationer, och har förmågan att ändra ditt syn- och förhållningssätt. Du ser möjligheter i förändringar.
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna i vår gemensamma värdegrund. För dig är det en självklarhet att utgå från denna värdegrund i mötet med kunder, anhöriga, kollegor och andra samarbetspartner.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Gävle kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig att skicka in din ansökan digitalt via Visma Recruit, inte via e-post eller pappersformat. Om du har skyddad identitet ber vid dig att ta kontakt med rekryterande chef, skicka inte in din ansökan digitalt.
Om du söker en deltidstjänst hos oss så finns ett beslut inom Gävle kommun som innebär att du som tillsvidareanställd medarbetare kan begära att du vill arbeta heltid. En sådan begäran kan innebära att du kan behöva utföra andra arbetsuppgifter än dina ordinarie.
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
