Stödassistenter till gruppbostad/servicebostad område Boende LSS
Jönköpings kommun / Vårdarjobb / Jönköping Visa alla vårdarjobb i Jönköping
2026-07-29
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jönköpings kommun i Jönköping
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Letar du efter en ny utmaning och trivs att arbeta med människor? Då kan det här vara ett jobb för dig, vi söker kollegor till gruppbostad och servicebostad för personer med olika funktionsnedsättningar. Var med och skapa en meningsfull vardag för andra – din omtanke gör verkligen skillnad!
Välkommen till oss
Inom område Boende LSS har vi bland annat gruppbostäder och servicebostäder runtom i Jönköpings kommun. Vi finns till för personer med intellektuella, neuropsykiatriska eller fysiska funktionsnedsättningar som är 21 år eller äldre. Målet är att arbeta för att främja personliga förmågor med beaktande av den enskildes personliga integritet och individuella behov.
Vi arbetar med samordnad rekrytering för att hitta rätt person till rätt plats. Rekryteringen avser olika tjänster inom området, vilket innebär att erbjudande om anställning är aktuellt på olika verksamheter. Vi matchar din ansökan mot nuvarande behovet som finns och om du går vidare i processen kommer du att få mer information om aktuella tjänster.
Ditt nya arbete
Du kommer att arbeta nära medborgaren i vardagen för att främja självständighet, delaktighet och en meningsfull tillvaro. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat omvårdnad, läkemedelshantering, hushållssysslor, aktiviteter, social stöd och dokumentation, samt kontaktmannaskap. Det förekommer lyft och kan finnas utmanande/utåtagerande beteende som personal hanterar genom ett pedagogiskt förhållningssätt och lågaffektivt bemötande. Du anpassar ditt arbete utefter individuella behov och önskan, med beaktning av personlig integritet. Andra arbetsuppgifter kan förekomma och förändras över tid.
Samverkan sker med anhöriga/legala företrädare, kollegor, chef och professioner så som hälso- och sjukvård, daglig verksamhet, myndigheter och andra viktiga aktörer kring den enskilde. Tillsammans identifierar och skapar ni förutsättningar för individuell utveckling, motivation och möjligheter.
Dina kompetenser
Du är stödassistent, vilket kräver ett avslutat gymnasieprogram i barn och fritid med inriktning socialt/pedagogiskt arbete eller vård- och omsorg med specialisering inom programfördjupning funktionshinderområdet/psykiatri alternativt en annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Du har erfarenhet inom funktionshinderområdet alternativt annat pedagogiskt- eller omvårdnadsarbete som är likvärdigt
Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, samt god datorvana
Du har god fysisk rörlighet då arbetet kan vara fysiskt krävande
En del tjänster kräver B-körkort, annars är det meriterande
Vi söker dig som är uppmärksam, tillmötesgående och tålmodig. Du håller dig lugn i pressade situationer och inger trygghet för andra. Viktigt med god pedagogisk insikt där du förstår hur olika människor tar till sig kunskap och har olika förutsättningar. Personlig mognad och empatisk förmåga värderas högt då det hjälper dig att förstå olika situationer som den enskilde kan befinna sig i. Du är också självgående i ditt arbete, samtidigt som du arbetar bra med andra. Framförallt drivs du av att stötta, motivera och hitta möjligheter till utveckling.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
Vi erbjuder dig
Du får ett varierande och framförallt roligt arbete där du har möjligheten att göra verklig skillnad i andra personers liv. Vi värderar ett gott samarbete, kunskapsutbyte, teamkänsla och att alla bidrar till en trivsam arbetsmiljö. Som anställd inom Jönköpings kommun får du en trygg anställning och möjligheten att ta del av generella förmåner, såsom friskvårdsbidrag och semester första anställningsåret.
Läs mer här: https://www.jonkoping.se/naringslivarbete/jobbaijonkopingskommun
Bra att veta
Rekryteringen avser tillsvidaretjänst och vikariat inom område Boende LSS. Beroende på verksamhet varierar arbetstidens förläggning men kan innefatta dag/kväll samt journatt eller vaken natt, vardag som helg. Vi erbjuder alltid 100% sysselsättningsgrad och arbetar med samplanering där samarbete och arbete sker med andra verksamheter.
Urval och intervjuer sker löpande under rekryteringsprocessen, och tillsättning av tjänster kan ske innan sista ansökningsdag. I din ansökan vill vi ha ett CV och examensbevis, samt gärna aktuella tjänstgöringsintyg. Innan anställning inför nattarbete är en del av urvalsarbetet även att genomgå en medicinsk kontroll hos Kommunhälsan. Hälsokontrollen är ett krav i rekryteringen av nattjänster.
Den här befattningen är arbetsvärderad. Stödassistent återfinns i basgrupp D och stödbiträde återfinns i basgrupp B. För mer information om befattningens löneintervall se: https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/jonkopings-kommun-som-arbetsgivare-/lon-och-lonestatistik
Vill du veta mer?
Kontatka Enhetschef Mona Dadmehr via E-postadress: mona.dadmehr@jonkoping.se
(semester till 16/8)
Fackliga representanter: Fackliga företrädare på socialförvaltningen
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre – för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som Stödassistent!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jönköpings Kommun
(org.nr 212000-0530), https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb
Jönköpings kommun (visa karta
)
551 89 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen Kontakt
Mona Dadmehr mona.dadmehr@jonkoping.se Jobbnummer
10014536