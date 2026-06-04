Stödassistenter till Gruppbostad
Sundbybergs kommun / Vårdarjobb / Sundbyberg Visa alla vårdarjobb i Sundbyberg
2026-06-04
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sundbybergs kommun i Sundbyberg
, Solna
, Stockholm
, Ekerö
, Södertälje
eller i hela Sverige
Du vill ge människor en bra vardag och ett rikare liv!
Nu söker vi Stödassistenter som vill vara med och bidra till utvecklingen som sker inom våra Gruppbostäder inom Avdelningen för Funktionsstöd i Sundbybergs Stad.
Kort information om verksamheterna vi rekryterar till
Solskiftets Gruppbostad ligger i Rissne. Gruppbostaden omges av en vacker trädgård med frukträd och buskage. På Solskiftet bor idag 4 personer. Det är en relativt nystartad verksamhet där vi söker personer som vill vara med och bygga en verksamhet i världsklass!
Ursvik 1 är en Gruppbostad som ligger i ett nybyggt bostadsområde i Ursvik längst med Gamla Enköpingsvägen. På Ursvik 1 bor idag 5 personer. Verksamheten arbetar nära individen med en hög personaltäthet och ett individuellt utformat stöd. Här söker vi dig som ser att en ökad självständighet i något litet kan leda till en stor utveckling för individen.
Ursvik 2 är en Gruppbostad som ligger i samma bostadsområde som Ursvik 2.
På Ursvik 2 bor idag 5 personer. Verksamheten har en hög personaltäthet och arbetar med individen i fokus. Verksamheten har nyligen börjat använda det digitala verksamhetssystemet "Boet" som både underlättar arbetsflödet och ökar delaktigheten och inflytandet för personerna som bor där.
Tjänsterna
Ursvik 1: 1 Tillsvidareanställning, heltid (provanställning kan komma att tillämpas). Startdatum omgående eller enligt överenskommelse.
Ursvik 2: 1 Tillsvidareanställning, heltid (provanställning kan komma att tillämpas). Startdatum omgående eller enligt överenskommelse.
Solskiftet: 1 Tillsvidareanställning, heltid (provanställning kan komma att tillämpas). Startdatum 2026-09-01 eller enligt överenskommelse.
2 Visstidsanställningar, heltid (6 månader med möjlighet till förlängning och/eller tillsvidareanställning). Stardatum omgående eller enligt överenskommelse.
Dina arbetsuppgifter kommer framförallt innebära att ge praktiskt och pedagogiskt stöd som främst ges i den enskildes hem och i närområdet (men stödet kan även förläggas på annan plats om individen har behov av det). Vi arbetar med utgångspunkt i individens behov och strävar ständigt efter att uppfylla individens önskemål och drömmar. Arbetet styrs även utifrån ett myndighetsuppdrag med uppsatta mål och individens genomförandeplan.
Som stödassistent inom Avdelningen för Funktionsstöd är du bärare av Sundbybergs stads vision, värdegrund och värderingar. Du skall arbeta pedagogisk och individanpassat, genom att coacha, stötta och vara närvarande i alla moment och aktiviteter som rör den boende och som den boende önskar, utifrån detta kan behovet av stöd ges i situationer som utförs utomhus och/eller som är fysiskt krävande.
Vi vill att du har omvårdnadsutbildning med inriktning på funktionsnedsättning, gärna stödassistentutbildning eller annan utbildning som av arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Har du ytterligare utbildning inom autism eller psykiatri är detta meriterande.
Fler önskvärda meriter är:
Kunskap och erfarenhet av att arbeta lågaffektivt med tillhörande verktyg, AKK, Teacch och andra pedagogiska metoder.
Tidigare erfarenhet av att arbeta strukturerat efter tydliga rutiner.
Tidigare hanterat problemskapande- samt utåtagerandebeteende utifrån riskbedömningar och handlingsplaner.
Personlig lämplighet väger tungt i denna rekrytering.
Övrig information
Rekrytering kommer att ske löpande under annonstiden.
Inför anställning kommer arbetsgivaren att begära att du visar ett utdrag ur polisens belastningsregister. Vi tar inte emot ansökningar på mail eller telefon.
Sista dag att ansöka är 2026-07-15
En stor del av vår verksamhet klassas som samhällsviktig verksamhet.
Tjänsten kan komma att krigsplaceras inom ramen för Sundbybergs stads roll i totalförsvaret.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sundbybergs Kommun
(org.nr 212000-0175), https://www.sundbyberg.se/
172 92 SUNDBYBERG Arbetsplats
Sundbybergs Stad Kontakt
Isak Öberg Löfstrand isak.oberglofstrand@sundbyberg.se +4687066649 Jobbnummer
9947484