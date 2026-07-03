Stödassistenter till gruppboende inom LSS
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2026-07-03
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Vi söker engagerade stödassistenter till två av våra gruppboenden i Sjöbo tätort. Våra gruppboenden är hem för sex personer vardera med olika typer av funktionsvariationer, som behöver individuellt anpassat stöd och omsorg dygnet runt.
De tjänster som utannonseras är;
• 2st dag/kväll samt varannan helg (heltidsmått 37h/vecka)
• 2st vaken natt samt varannan helg (heltidsmått 34,33h/vecka)
Vi tillämpar önskad sysselsättningsgrad.
Hos oss arbetar du i ett engagerat team där samarbete, delaktighet och ett professionellt förhållningssätt är en självklar del av vardagen.
Våra gruppboenden ingår i samplaneringsområden, vilket innebär att du vid behov även kan arbeta på något av de andra boendena i området. Det ger möjlighet till variation i arbetet, erfarenhetsutbyte med fler kollegor och en gemensam styrka i att ge våra kunder ett tryggt och kvalitativt stöd.
DIGITAL URVALSPROCESS
I den här rekryteringen använder vi en digital urvalsprocess där fokus ligger på din kompetens. Vi tar därför inte emot personligt brev. Säkerställ istället att ditt CV är uppdaterat. När du skickat in din ansökan kommer du få genomföra en digital intervju som är en grundläggande del av urvalet.
4 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-03Arbetsuppgifter
Som stödassistent är du ett viktigt stöd i kundernas vardag och arbetar utifrån LSS med målet att skapa förutsättningar för ett självständigt, tryggt och meningsfullt liv. Arbetet utgår från individens behov, önskemål och förmågor, med fokus på delaktighet, självbestämmande och ett gott bemötande i linje med Sjöbo kommuns vision Ett gott liv varje dag!
Du ger stöd i det dagliga livet utifrån varje kunds individuella behov. Det kan innebära personlig omvårdnad, stöd vid måltider, inköp, matlagning, städning och andra praktiska sysslor i hemmet. Du motiverar och stöttar också kunderna att delta i sociala aktiviteter, fritidsaktiviteter och andra sammanhang som bidrar till en meningsfull vardag.
Arbetet är varierande och ingen dag är den andra lik. Du arbetar både självständigt och tillsammans med dina kollegor för att skapa en trygg, strukturerad och förutsägbar vardag för kunderna. En viktig del av uppdraget är att anpassa ditt arbetssätt efter individens behov och bemöta olika situationer med lugn, lyhördhet och professionalism.
Vi arbetar utifrån genomförandeplaner och ansvarar för att dokumentera insatser enligt gällande lagstiftning i verksamhetssystemet LifeCare. I tjänsten ingår även delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter samt samverkan med anhöriga, gode män och andra professioner för att säkerställa ett kvalitativt och sammanhållet stöd.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad stödassistent eller har annan likvärdig utbildning, exempelvis undersköterskeutbildning eller Barn- och fritidsprogrammet.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete inom LSS-verksamhet och känner dig trygg i att möta personer med olika funktionsvariationer, även när de uttrycker utmanande beteenden. Har du kunskap om tydliggörande pedagogik, lågaffektivt bemötande eller alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) ser vi det som ett extra plus.
För att trivas hos oss ser vi att du är en person som bemöter andra med respekt, lyhördhet och engagemang. Du har ett pedagogiskt förhållningssätt och arbetar utifrån varje individs förutsättningar, behov och önskemål. Du kan arbeta självständigt när det behövs, men uppskattar också att vara en del av ett team där ni stöttar varandra och tillsammans skapar en trygg och meningsfull vardag för våra kunder.
Vi söker dig som är ansvarstagande, flexibel och lösningsfokuserad. Du har god förmåga att planera och strukturera ditt arbete och känner dig bekväm med dokumentation och digitala arbetssätt. Du uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift.
Vi arbetar utifrån ett salutogent förhållningssätt med fokus på individens styrkor, delaktighet och möjligheter. Delar du den synen och vill göra verklig skillnad i människors vardag, ser vi fram emot din ansökan.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-10-01 Eller enligt överenskommelse.
Arbetstid: Schema.
VIKTIG INFORMATION
Som en del i vårt arbete för en mer rättvis och fördomsfri rekryteringsprocess har vård och omsorgsförvaltningen valt att samarbeta med Hubert.ai.
Efter att du skickat in din ansökan kommer du att direkt bli inbjuden till en chattbaserad första intervju med vår virtuella rekryteringsassistent Hubert. Syftet med denna intervju är att göra urvalsprocessen snabbare och mer träffsäker den ersätter inte den mänskliga intervjun, utan fungerar som ett första steg som hjälper oss att skapa bättre förutsättningar för ett mer djupgående samtal längre fram i processen.
Intervjun tar normalt ca 15-20 minuter att genomföra och vi ser helst att du gör den så snart du har möjlighet.
Tips inför intervjun? Ta gärna en titt på denna artikel:https://www.hubert.ai/insights/tips-och-rad-infor-din-forsta-hubert-intervju
När du söker jobb hos oss kommer vi be dig att visa upp belastningsregistret "Kontrollera egna uppgifter". Du begär själv utdraget via polisens hemsida: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Inför rekryteringsarbetet har Sjöbo kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten.
Sjöbo är en expansiv kommun mitt i södra Skåne. Här bor 19 500 invånare som har nära till den omväxlande naturen och många olika boendeformer att välja på. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/93". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sjöbo Kommun
(org.nr 212000-1090)
275 80 SJÖBO Arbetsplats
Sjöbo kommun, LSS Kontakt
Kommunals expedition +46104428061 Jobbnummer
9991501