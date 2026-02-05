Stödassistenter till gruppboende i Alingsås kommun
2026-02-05
Välkommen till Alingsås! Som medarbetare i vår kommun har du alla möjligheter att vara med och utveckla verksamheten och din arbetsplats. Med nära 4000 anställda är vi tillräckligt stora för att driva förändring och samtidigt tillräckligt små för att var och en ska kunna påverka och få utrymme för sina idéer. Här finns plats för nytänkare. Tillsammans skapar vi Alingsås!
Nu söker vi dig som vill arbeta som stödassistent på en gruppbostad inom Alingsås kommun.
När du börjar hos oss så erbjuder vi dig bl.a:
* En trygg anställning med kollektivavtal
* Kompetensutveckling, genom bland annat yrkesresan
* Föräldrapenningtillägg
* Friskvårdsbidrag och förmånliga rabatter via E-passi
* Cykelförmån
Vill du fortsätta utvecklas och arbeta med det pedagogiska förhållningssättet och samtidigt göra skillnad på riktigt? Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-02-05Arbetsuppgifter
Som stödassistent arbetar du till stor del med att stötta de boende i deras vardag. I uppdraget ingår att ansvara för och utforma tydliggörande struktur, upprätta genomförandeplaner, dokumentera och samarbeta med företrädare, gode män, daglig verksamhet med flera.
Du fokuserar på det brukarna tycker är meningsfullt och är delaktig i att skapa en utvecklande vardag utifrån nya samt etablerade metoder. Utifrån våra brukares behov behövs en trygg personalgrupp som utifrån vårt pedagogiska förhållningssätt arbetar metodiskt och nyfiket.
I tjänsten ingår att främja utvecklingen av brukarnas resurser för att ge så goda förutsättningar som möjligt till ett självständigt liv med hög livskvalitet.
I arbetet förekommer varierade arbetstider. Detta innebär att du kommer att arbeta dagtid, kvällstid, helger samt sovande jour. En av tjänsterna kommer även att innebära att du gör viss arbetstid på grann-enheten inom samma chefsområde.Kvalifikationer
Krav för tjänsten:
* Utbildad stödassistent, undersköterska eller har annan likvärdig utbildning.
* Tidigare arbetslivserfarenhet från verksamheter inom LSS och arbetar utifrån ett lågaffektivt bemötande.
* Digital mognad och erfarenhet av att arbeta med dokumentationssystem.
* B-körkort.
Du har förmåga att delge information och idéer, såväl muntligt som skriftligt. Du anpassar din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation. Kommunikation med brukare, närstående och medarbetare sker på ett empatiskt, lyhört och respektfullt sätt.
För att lyckas i rollen är du trygg i de arbetssätt och värderingar verksamheten står för. Du behöver fungera väl i utmanande situationer och behålla lugnet och nyfikenheten i alla lägen. Du är en person som verkligen vill göra skillnad för individen. Du drivs av att hitta lösningar och skapa utveckling.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
