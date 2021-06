Stödassistenter till Edsgatan 43 - Vänersborgs Kommun - Administratörsjobb i Vänersborg

Prenumerera på nya jobb hos Vänersborgs Kommun

Vänersborgs Kommun / Administratörsjobb / Vänersborg2021-06-292021-06-29Vi söker Stödassistenter till Edsgatan 43.Vi erbjuder dig att arbeta tillsammans med engagerade kollegor i nyrenoverade fräscha lokaler, för att stötta och finnas där för personerna som bor hos oss. Personerna har varierande åldrar och behov och vi sätter stor vikt vid att vi är ett kompetent och serviceminded team som alltid sätter den enskildes behov i centrum. Det förekommer att du arbetar på andra enheter inom ansvarsområdet vid behov.Att tillsammans med enhetschef, verksamhetsledare, stödpedagog och kollegor arbeta i enlighet med de mål och riktlinjer som finns för verksamheten. Du ska utifrån varje persons behov ge stöd i den enskildes vardag genom tydliggörande pedagogik och arbeta enligt individuella genomförandeplaner. Samarbete med anhöriga, företrädare och andra professioner ingår i uppdraget.Du ska ha genomgått Vård- och omsorgsprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet med inriktning social verksamhet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.Du ska ha erfarenhet av arbete med och kunskap om personer med intellektuella och/eller psykiska funktionsnedsättningar. Erfarenhet av att arbeta med personer inom autismspektrum och tydliggörande pedagogik är ett krav. Vi förutsätter att du har en positiv människosyn, är initiativrik och lyhörd samt har förmåga att arbeta både enskilt och i grupp. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Vid anställning kommer arbetsgivaren att begära utdrag och Belastnings- och misstankeregistret.Schemalagd arbetstid.B-körkort är ett krav.Rekrytering kommer att påbörjas under ansökningstiden, så vänta inte med din ansökan.Vänersborgs kommun - attraktiv och hållbar i alla delar, hela livetOlika är normen! Hos oss är mångfald positivt, alla är vi olika och det är en tillgång. Vi arbetar även aktivt med att skapa ett hållbart arbetsliv och därför har vi rökfri arbetstid på alla våra arbetsplatser.Kommunen nyttjar vår tids möjligheter att ge nya medarbetare en introduktion direkt vid start! Är du nyfiken på att prova introduktionen redan nu och få veta mer om hur vi arbetar i Vänersborgs kommun? Starta introduktionen genom att välja avsnitt och skriv in ditt namn för att få ett diplom efter genomförd introduktion. Ditt namn registreras ingenstans.Är du nyfiken på att veta mer om oss som arbetsgivare och vilka förmåner vi erbjuder - surfa in på vår sida jobba i kommunen.Kontaktuppgifter till din fackliga organisation hittar du här.Kommunen har gjort aktiva val i denna rekrytering och vill därför inte bli kontaktade med erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp/kompetensförmedling.Varaktighet, arbetstid100 %. Tillträde: Tillträde efter överenskommelse. TillsvidareanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2021-07-18Vänersborgs kommun5835887