Stödassistenter till boende och kortis för barn och unga!

Vill du arbeta med omsorg och tillsyn av barn och unga? Är det viktigt för dig att ha ett varierande arbete? Är du dessutom kreativ, gillar att utveckla leken och är bra på att anpassa dig till din omgivnings olika behov och utvecklingsnivå? Då kan du vara rätt person för uppdraget!
Vilka är vi? Smedstorp boende och kortis för barn och unga erbjuder ett komplement till föräldrahemmet. Arbetet bedrivs i en hemlik miljö där vi arbetar för att ge barn/ungdomar goda livsvillkor utifrån var och ens förutsättningar. Vi söker nu flera stödassistent. Låter det intressant?Publiceringsdatum2025-12-30Arbetsuppgifter
Uppdraget som stödassistent innebär att arbeta med och bemöta barn/ungdomar i boendemiljön. Vi arbetar med tydliggörande pedagogik enligt VISA (visuell individuellt strukturerat arbetssätt). Du ger god omvårdnad och tillsyn och det innebär att du behöver anpassa ditt bemötande till varje unik situation. Det förekommer även omfattande omvårdnadsarbete.
Bland våra brukare kan det förekomma utåtagerande beteende. För att minimera hot- och våldssituationer arbetar vi utifrån ett lågaffektivt bemötande, vilket innebär att du snabbt behöver kunna anpassa dig till utmanande beteenden, samt agera aktivt i förebyggande syfte. Det är viktigt att barnen/ungdomarna känner trygghet och tillit.
Vi utför alla i ett hem förekommande sysslor som t.ex. städning, tvätt och matlagning. Vi vistas mycket i olika utemiljöer, i skogen, lekplatser och på vår gård, så det gäller att du tycker det är kul att vara aktiv.
I arbetet ingår att planera och utveckla arbetet självständigt och tillsammans med arbetsgruppen. Du kommer tillsammans med arbetsgruppen att upprätta och följa upp handlingsplaner, genomförandeplaner och rutiner. Du förväntas även dokumentera i verksamhetens dokumentationssystem.
Vad erbjuder vi dig? Ett stimulerande och meningsfullt jobb med massor av mänsklig kontakt och många glada stunder. En väl strukturerad verksamhet som grundar sig på goda och kontinuerliga relationer med våra brukare, vårdnadshavare och skola. Du får vara kreativ och hitta nya sätt att utveckla lek och aktiviteter utifrån behov och önskemål.
Vi välkomnar dig till en trivsam arbetsmiljö där du kommer ingå i en arbetsgrupp med härliga och kunniga kollegor. Du får en heltidstjänst, arbetskläder och friskvårdsbidrag på 1500 kr.
Vi söker medarbetare både till vårt korttidsboende samt boende för barn och unga.Kvalifikationer
Vi söker dig som är genuint intresserad av andra människor, är lösningsfokuserad och vill göra skillnad. Du är lyhörd, bra på att kommunicera och kan bemöta din omgivning på ett varmt sätt. Vidare är du trygg i dig själv, har ett stort tålamod och är kreativ. Det är viktigt att kunna arbeta utifrån tydliga och överenskomna rutiner, liksom god samarbetsförmåga då vi arbetar både självständigt och i team. Vi ser gärna att du har erfarenhet inom autismspektrumområdet och förmågan att kunna agera lågaffektivt vid situationer som uppstår i det dagliga arbetet. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Du behöver ha något av följande utbildningar; vård- och omsorgscollege, barn- och fritidsprogrammet, fritidspedagog, förskollärare eller beteendevetenskaplig utbildning alternativt annan utbildning som arbetsgivaren anser lämplig för uppdraget. Du behöver även ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Körkort B och förmågan att köra bil är önskvärt, att kunna cykla och simma är krav. Utdrag ur polisregistret krävs för att arbeta hos oss. Provanställning kan komma att tillämpas.
Intervjuer kommer att ske löpande under annonseringstiden, välkommen med din ansökan redan idag!
Du söker tjänsten via Offentliga jobbs elektroniska ansökningsblankett. Tillsättningen av tjänsten kommer grunda sig på de uppgifter du lämnar och därför är det av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan. I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställningen kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Har du skyddade personuppgifter? Kontakta HR-avdelningen direkt på telefon 019-588 000 så hjälper vi dig med en säker ansökan.
Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings- och rekryteringsföretag.
Kumla kommun är en tillväxtkommun som ligger centralt i Örebro län och har drygt 22 500 invånare. I kommunen finns framgångsrika företag, ett rikt kultur- och fritidsutbud, god kommunal service samt utmärkta kommunikationer. Kumlas Vision 2040 innebär Kumla är en trygg, familjevänlig plats där människor känner en samhörighet och ett sammanhang. Den blomstrande och gröna småstaden har bostäder, men även de jobb, den service och det utbud som behövs för en komplett vardag. Ersättning
