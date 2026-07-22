Stödassistenter till boende inom Funktionsstöd
Kumla kommun / Vårdarjobb / Kumla Visa alla vårdarjobb i Kumla
2026-07-22
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Vill du ha ett jobb där det du gör faktiskt spelar roll? Tycker du om att möta människor, skapa trygghet och bidra till att andra får en bra vardag? Då kanske du är vår nästa kollega!
Vi söker nu flera stödassistenter till Funktionsstöd i Kumla, till gruppbostad Södergatan och servicebostad Skolvägen. Här får du ett varierande, utvecklande och meningsfullt arbete där ingen dag är den andra lik och där du gör skillnad på riktigt.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-22Arbetsuppgifter
Som stödassistent är du en viktig del av våra boendes vardag. Du stöttar personer med funktionsnedsättning att leva ett självständigt, tryggt och meningsfullt liv utifrån sina egna behov, önskemål och förutsättningar.
Det handlar om allt från att skapa struktur och trygghet i vardagen till att vara ett stöd i aktiviteter, relationer och vardagliga sysslor. Du hjälper bland annat till med:
• Matlagning och måltider
• Städning och tvätt
• Fritidsaktiviteter och social gemenskap
• Omvårdnad och omsorg
• Planering och genomförande av individuellt anpassat stöd
Du arbetar både självständigt och tillsammans med dina kollegor. Dokumentation och uppföljning av genomförandeplaner är en naturlig del av arbetet, liksom att bidra till verksamhetens utveckling och kvalitet.
Det bästa med jobbet?
Människorna. Här får du möjlighet att bygga relationer, skapa förutsättningar för delaktighet och vara med och göra vardagen lite bättre, varje dag. Samtidigt blir du en del av en arbetsplats där engagemang, samarbete och arbetsglädje står i centrum.
Vi erbjuder bland annat:
• Ett meningsfullt och varierande arbete
• Härliga och engagerade kollegor
• Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten
• Arbetskläder
• Friskvårdsbidrag
• En arbetsplats där vi hjälper varandra att lyckasKvalifikationer
Vi söker dig som är nyfiken på människor och ser möjligheter där andra ser hinder.
Du är trygg, lyhörd och har ett varmt bemötande. Du tycker om att samarbeta men kan också ta eget ansvar och fatta beslut i vardagen. Du har tålamod, är lösningsfokuserad och förstår vikten av att arbeta utifrån individuella behov och tydliga rutiner.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
• Arbete inom autismspektrumområdet
• Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), exempelvis TAKK
• Arbete med äldre personer med funktionsnedsättning
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Du har: Vård- och omsorgsutbildning, barn- och fritidsprogrammet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Utdrag ur polisregistret krävs för anställning.
Välkommen med din ansökan!
Annonsen avser 2 tillsvidareanställningar.
Vi arbetar med löpande urval och intervjuer, så vänta inte. Känner du igen dig i beskrivningen? Då hoppas vi att du söker redan idag.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. .
Arbetstid: Schema. Dag/kväll/helg
Du söker tjänsten via Offentliga jobbs elektroniska ansökningsblankett. Tillsättningen av tjänsten kommer grunda sig på de uppgifter du lämnar och därför är det av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan. I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställningen kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Har du skyddade personuppgifter? Kontakta HR-avdelningen direkt på telefon 019-588 000 så hjälper vi dig med en säker ansökan.
Innan anställning ska du visa giltig identitetshandling och i de fall som befattningen kräver det ett giltigt utdrag ur belastningsregistret.
Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings- och rekryteringsföretag.
Kumla kommun är en tillväxtkommun som ligger centralt i Örebro län och har drygt 22 600 invånare. I kommunen finns framgångsrika företag, ett rikt kultur- och fritidsutbud, god kommunal service samt utmärkta kommunikationer. Kumlas Vision 2040 innebär Kumla är en trygg, familjevänlig plats där människor känner en samhörighet och ett sammanhang. Den blomstrande och gröna småstaden har bostäder, men även de jobb, den service och det utbud som behövs för en komplett vardag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SO 76/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kumla Kommun
(org.nr 212000-1975)
Torget 1 (visa karta
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692 80 KUMLA Arbetsplats
Socialförvaltningen, Kumla kommun Kontakt
Tf. Enhetschef Funktionsstöd
Jessicka Lundin +4619334231 Jobbnummer
10009520