Stödassistenter till boende för barn/unga inom LSS
Sjöbo kommun, LSS / Vårdarjobb / Sjöbo Visa alla vårdarjobb i Sjöbo
2026-07-16
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Vill du vara med från början och bygga upp en verksamhet som verkligen gör skillnad?
Vi söker trygga och engagerade stödassistenter till ett nystartat boende anpassat för en ungdom, med individuellt utformad verksamhet och bemanning.
Detta är en tjänst för dig som vill arbeta nära en ungdom med autism och intellektuell funktionsnedsättning, och som ser värdet i struktur, relationer och långsiktighet.
VIKTIG INFORMATION
Som en del i vårt arbete för en mer rättvis och fördomsfri rekryteringsprocess har vård och omsorgsförvaltningen valt att samarbeta med Hubert.ai.
Efter att du skickat in din ansökan kommer du att direkt bli inbjuden till en chattbaserad första intervju med vår virtuella rekryteringsassistent Hubert. Syftet med denna intervju är att göra urvalsprocessen snabbare och mer träffsäker den ersätter inte den mänskliga intervjun, utan fungerar som ett första steg som hjälper oss att skapa bättre förutsättningar för ett mer djupgående samtal längre fram i processen.
Intervjun tar normalt ca 15-20 minuter att genomföra och vi ser helst att du gör den så snart du har möjlighet.
Tips inför intervjun? Ta gärna en titt på denna artikel:https://www.hubert.ai/insights/tips-och-rad-infor-din-forsta-hubert-intervju
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-16Arbetsuppgifter
Som stödassistent hos oss kommer du arbeta med att ge individuellt anpassat stöd i ungdomens vardag. Arbetet utgår helt från ungdomens behov och förutsättningar och syftar till att skapa trygghet, förutsägbarhet och en fungerande struktur i både vardag och aktiviteter.
Du använder tydliggörande pedagogik, bildstöd och alternativ/kompletterande kommunikation (AKK) för att underlätta kommunikation och delaktighet. En viktig del av uppdraget är också att förebygga och hantera utmanande beteenden genom ett lågaffektivt och respektfullt bemötande.
Arbetet sker i nära samarbete med kollegor och chef, med tydliga rutiner, regelbunden handledning och stöd i verksamheten. Bemanningen anpassas efter ungdomens behov och situation, och arbetet bedrivs i team.
Du samverkar med vårdnadshavare och andra professioner, samt ansvarar för dokumentation enligt gällande riktlinjer. Eftersom verksamheten är under uppbyggnad blir du också delaktig i att forma arbetssätt, struktur och innehåll.Kvalifikationer
Vi söker dig som;
Har erfarenhet av att arbeta med barn, ungdomar eller vuxna inom LSS (eller liknande verksamhet) och har god kunskap om autism och intellektuell funktionsnedsättning (IF). Du är van vid eller nyfiken på att arbeta med utmanande beteenden och känner dig trygg i ett lågaffektivt, strukturerat förhållningssätt.
Som person är du stabil, trygg och har god självinsikt. Du trivs i nära relationsarbete och ser möjligheter i att arbeta i en verksamhet som ännu inte är färdigformad, där ditt engagemang och dina idéer är viktiga.
Kvalifikationer och krav
• Utbildning inom vård och omsorg, barn och fritid, socialpedagogik eller annan relevant utbildning
• Erfarenhet från LSS eller liknande verksamhet
• God kunskap om lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik och AKK
• Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska, flytande i tal och skrift
Innan anställning krävs utdrag ur belastningsregistret:
• Kontroll av egna uppgifter
• Utdrag för arbete inom LSS-verksamhet
Vi erbjuder
• Möjlighet att vara med och bygga upp en helt ny LSS-verksamhet
• Ett nära, meningsfullt och relationsbaserat arbete med en ungdom
• Ett engagerat team med tydliga strukturer, handledning och stöd
• Kompetensutveckling inom relevanta områden
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-09-01 .
Arbetstid: Schema.
DIGITAL URVALSPROCESS
I den här rekryteringen använder vi en digital urvalsprocess där fokus ligger på din kompetens. Vi tar därför inte emot personligt brev. Säkerställ istället att ditt CV är uppdaterat. När du skickat in din ansökan kommer du få genomföra en digital intervju som är en grundläggande del av urvalet.
När du söker jobb hos oss kommer vi be dig att visa upp belastningsregistret "Kontrollera egna uppgifter". Du begär själv utdraget via polisens hemsida: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Inför rekryteringsarbetet har Sjöbo kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten.
Sjöbo är en expansiv kommun mitt i södra Skåne. Här bor 19 500 invånare som har nära till den omväxlande naturen och många olika boendeformer att välja på. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/101". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sjöbo Kommun
(org.nr 212000-1090)
275 80 SJÖBO Arbetsplats
Sjöbo kommun, LSS Kontakt
Enhetschef LSS
Helén Persson helen.persson@sjobo.se +4641627450 Jobbnummer
10004751