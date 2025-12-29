Stödassistenter till BmSS Stora Tolsereds väg
2025-12-29
Dina arbetsuppgifter
Vi söker två stödassistenter till Stora Tolsereds väg BmSS!
Detta är ett gruppboende med särskild service med sex lägenheter för brukare med psykiatriska diagnoser som exempelvis bipolaritet, generaliserande ångestsyndrom, emotionellt personlighetssyndrom eller psykossjukdom.
Här bor 6 brukare i åldrarna 50-67 år, som har behov av stöd och omsorg på grund av psykiska funktionsnedsättningar. Gruppboendet är anpassat för att skapa en trygg och hemtrevlig miljö där de boende kan få hjälp med dagliga aktiviteter, kulturella aktiviteter och socialt umgänge.
Som stödassistent arbetar du både självständigt och tillsammans med kollegor för att stödja hyresgästerna i deras vardag och bidra till ett tryggt och självständigt liv. Ditt uppdrag är även att skapa trygghet för brukarna och ge dem möjlighet att vara delaktiga i sin vardag utifrån sina individuella förutsättningar. Du har även i uppdrag att uppmuntra, stötta och motivera dem till att utveckla sin självständighet och sociala delaktighet. I arbetet ingår hälso- och sjukvårdsinsatser på delegation, samverkan med psykiatrin och hemsjukvården samt stöd i vardagliga sysslor som matlagning, städning, tvätt och personlig hygien. Du medverkar även i att upprätta, genomföra och följa upp rutiner och handlingsplaner för att ge rätt stöd utifrån individuella behov.
Det finns en stödpedagog på arbetsplatsen som vägleder i det dagliga arbetet. Arbetsmiljön kan innebära passiv rökning och kontakt med husdjur (pälsdjur). Utmanande beteenden och ensamarbete kan förekomma.
Du kommer arbeta på schema och arbetstiden är förlagd till dag- och kvällstid samt varannan helg. Viss tid av arbetet kan förekomma på annan verksamhet. Vi planerar schematiden i TimeCare.
Vi erbjuder ett givande och omväxlande arbete med möjlighet att göra skillnad i människors liv.
Välkommen med din ansökan!Kvalifikationer
Vi söker dig som har examen från Vård och omsorgsprogrammet, stödassistentutbildningen eller Barn och fritidsprogrammet med inriktning socialt- eller pedagogiskt arbete. Utbildningskravet är också uppfyllt om du har en eftergymnasial specialisering inom funktionshinderområdet som omfattar minst 200 yh-poäng, 120 högskolepoäng eller kombination däremellan som motsvarar minst fyra terminers heltidsstudier. Alternativt 60 högskolepoäng och minst två års erfarenhet av arbete med stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Utbildningen ska ha relevanta poäng inom beteendevetenskap, pedagogik, psykologi, socialt arbete och (psykiatrisk) omvårdnad eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Kommunikation är en viktig del av arbetet, vilket kräver att du har godkänt i svenska 1 eller svenska som andraspråk 1. Du som inte uppfyller kvalifikationskraven i svenska 1 eller svenska som andraspråk 1 kan komma att erbjudas att göra ett språktest genom testanvändaren Educateit.
Erfarenhet av arbete med personer med psykiska och neuropsykiska funktionsvariationer är ett krav.
Har du erfarenhet av kunskaper av ESL, MI, och lågaffektivt bemötande ses dessa som meriterande. Även erfarenhet av social dokumentation och kunskap om IBIC ses som meriterande.
Du är lugn och trygg i pressade och svåra situationer. Du kan balansera krav som ställs på dig och kan trots tidspress fatta välgrundade beslut.
Du kan ändra hur du jobbar när saker förändras. Du kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt och ser möjligheter i förändringar.
Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och gruppens arbetsuppgifter. Du tänker på de vi är till för och deras bästa. Du gör ditt bästa för att göra klart alla arbetsuppgifter på rätt sätt och följer upp hur det blev.
Du är uppmärksam och öppen för att förstå andra människors behov, känslor och åsikter.
Du är trevlig och hjälpsam mot andra människor även i en stressig situation. Du visar respekt för alla du träffar på jobbet.
Du är noggrann, arbetar fokuserat och bryr dig om detaljer. Du ser till att arbetet blir rätt gjort.Övrig information
Urval och intervjuer kan påbörjas under ansökningstiden.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs på polisens hemsida antingen via e-tjänst (Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret) eller med hjälp av Blankett för att kontrollera egna uppgifter (Blankett för begäran om registerutdrag för enskild person, utdrag nr 442.3)
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
Vi är alla olika. Vi är också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar bland annat inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd, personligt stöd och barn- och korttidsboenden.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
